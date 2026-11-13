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"2027 में BJP की विदाई तय", अखिलेश का योगी पर बड़ा हमला- PDA के सामने नहीं टिकेगी सरकार

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है. इस बार चुनाव पांच प्रतिशत वर्चस्ववादी लोगों और 95 प्रतिशत पीडीए के बीच होगा. भाजपा, पीडीए के सामने टिक नहीं पाएगी.

अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अभी से चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की है. उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बूथ मजबूत करना जरूरी है. बूथ जीतेगा तभी चुनाव जीता जाएगा. कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में मतदाता सूची पर नजर रखें और किसी भी योग्य मतदाता का नाम कटने न दें.

मतदाता सूची में गड़बड़ी अखिलेश यादव ने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के दावे पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री को यह आंकड़ा कहां से मिला और चुनाव आयोग इस बारे में जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है.

वहीं, बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर भी चिंता जताई. अखिलेश के मुताबिक, पहले ऐसी 151 घटनाएं सामने आई थीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 190 हो गई है. बलिया, प्रयागराज और आगरा समेत कई जगहों पर प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि संविधान का सम्मान करने वाले लोग ऐसी हरकत नहीं कर सकते.

अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 10 साल में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सरकार के खिलाफ 81 गंभीर टिप्पणियां की हैं. इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ. उन्होंने पुलिस हिरासत में मौत की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर नहीं है.

अखिलेश ने आरोप लगाया कि लखनऊ में एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से 100 से ज्यादा फॉर्म-7 भरे गए. इस फॉर्म का इस्तेमाल मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए किया जाता है. उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने अपने स्तर पर जांच कर करीब 25 लाख डुप्लीकेट वोटर चिह्नित किए हैं. इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी और जांच कराकर फर्जी वोटर का नाम हटाने की मांग की जाएगी.

सवाल पूछने पर पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज



अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें डराया जा रहा है. उन्होंने 17,500 करोड़ रुपये के टेंडर का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि इतने बड़े कामों की जांच क्यों नहीं हो रही है. उनका कहना था कि विपक्षी नेताओं और संस्थानों पर जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, लेकिन बड़े सरकारी टेंडरों की जांच के मामले में सरकार चुप है. अखिलेश यादव ने शहर में समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगाए गए होर्डिंग पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इनके सीसीटीवी फुटेज सामने आने चाहिए, ताकि पता चल सके कि इन्हें किसने लगवाया और इस पर कितना खर्च हुआ.

वाराणसी में बनेगा गौ मिल्क प्लांट



अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वाराणसी के डेयरी प्लांट को गौ-मिल्क प्लांट में बदला जाएगा. यहां गाय का दूध भैंस के दूध से ज्यादा कीमत पर खरीदा जाएगा और यहां बनने वाले उत्पाद भी गाय के दूध से तैयार होंगे.

एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगी मंडियां



अखिलेश यादव ने कहा कि एक्सप्रेसवे का फायदा किसानों को भी मिलना चाहिए. समाजवादी सरकार बनने पर एक्सप्रेसवे के किनारे 100-100 एकड़ की आधुनिक मंडियां बनाई जाएंगी. मैनपुरी, कन्नौज, गाजीपुर, हैदरगढ़, सुल्तानपुर और बाराबंकी जैसे इलाकों में मंडियां विकसित करने की योजना थी. उन्होंने सरकार बनने पर किसानों को मुफ्त सिंचाई और समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने का भी वादा किया.

26 हजार स्कूल बंद



शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र कहते हुए अखिलेश ने दावा किया कि प्रदेश में करीब 26 हजार प्राथमिक स्कूल बंद किए गए हैं. उन्होंने शिक्षामित्रों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार उनके भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है. गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है. इसी तरह प्रदेश की आबादी के हिसाब से डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त नहीं है, जिससे आम लोगों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है.

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