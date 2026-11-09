अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, बोले- यूपी को भेष बदल कर लूटा जा रहा
मंदिर में दर्शन के बाद अखिलेश ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा और शिक्षा, किसानों, बेरोजगारी तथा विकास के मुद्दों पर सवाल उठाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 7:22 AM IST
इटावा : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दीपावली के अवसर पर इटावा स्थित केदारेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.
मंदिर में दर्शन के बाद अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और शिक्षा, किसानों, बेरोजगारी तथा विकास के मुद्दों पर सवाल उठाए.
अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह रावण साधु का भेष बदल कर आया था, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग भेष बदल कर पिछले 10 वर्षों से सत्ता में बैठे हैं. प्रदेश को भेष बदलकर लूटा जा रहा है.
2027 में सपा सरकार बनी तो खुलेंगे नए स्कूल, बच्चों को मिलेंगे लैपटॉप
अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगभग 26 हजार प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि गांव-गांव में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसी परिस्थितियों में धकेला जा रहा है, जहां शराब का सेवन बढ़ रहा है और सरकार आबकारी विभाग से होने वाली कमाई का दावा कर रही है.
उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा. नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे और बच्चों को लैपटॉप बांटे जाएंगे. साथ ही शराब और गुटखा से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा.
किसानों को खाद, बीज और सस्ती दवाओं के लिए करना पड़ रहा इंतजार
अखिलेश यादव ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि किसानों को उम्मीद थी कि उन्हें समय पर खाद, बीज और सस्ती कीटनाशक दवाएं मिलेंगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतर रही है. किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं.
दूसरे प्रदेशों से साधु बुलाने पर भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार अपने प्रचार के लिए दूसरे प्रदेशों से साधु बुला रही है. उन्होंने कहा कि जनता के मूल मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता दी जा रही है.
राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर मुख्यमंत्री से मांगा जवाब
अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के मामले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात कही थी, लेकिन अब तक कार्रवाई का क्या हुआ?
अयोध्या के किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का उठाया मुद्दा
अखिलेश यादव ने अयोध्या के किसानों की जमीन और मुआवजे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला. उन्होंने प्रदेश में विकास के नाम पर कथित लूट और घोटालों का भी आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को दुखी और अपमानित किया गया है. सत्ता में बैठे कुछ लोगों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के पिता और भगवान श्रीकृष्ण को लेकर भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थीं.
आजम खान के साथ न्याय का दिया भरोसा
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के साथ जितना अन्याय हुआ है, उतना किसी दूसरे के साथ नहीं हुआ. उन्होंने भरोसा दिलाया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान के साथ न्याय किया जाएगा.
दीपावली को बताया अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व
अखिलेश यादव ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली ऐसा त्योहार है, जिसे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी उत्साह के साथ मनाते हैं. यह पर्व अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाने का संदेश देता है.
उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर में त्योहार भी डिजिटल तरीके से मनाए जा रहे हैं. सभी लोगों को मिलकर ऐसा देश बनाना चाहिए, जहां खुशहाली, विकास और रोशनी हो.
इटावा में लॉयन सफारी के सामने बन रहा केदारेश्वर महादेव मंदिर
इटावा में यमुना नदी के किनारे बसे शहर में लॉयन सफारी के ठीक सामने केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है. यह मंदिर समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में शुरू कराया गया था. मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है.
दीपावली के अवसर पर अखिलेश यादव ने इसी मंदिर में पहुंचकर भगवान महादेव के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की.
राजनीतिक संदेश: दीपावली के मौके पर इटावा से अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का एजेंडा सामने रखा. शिक्षा, किसान, रोजगार, सामाजिक न्याय और विकास को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर कई वादे किए.