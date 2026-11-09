ETV Bharat / state

अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, बोले- यूपी को भेष बदल कर लूटा जा रहा

अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, बोले- यूपी को भेष बदल कर लूटा जा रहा. ( ईटीवी भारत )

इटावा : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दीपावली के अवसर पर इटावा स्थित केदारेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

मंदिर में दर्शन के बाद अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और शिक्षा, किसानों, बेरोजगारी तथा विकास के मुद्दों पर सवाल उठाए.

अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह रावण साधु का भेष बदल कर आया था, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग भेष बदल कर पिछले 10 वर्षों से सत्ता में बैठे हैं. प्रदेश को भेष बदलकर लूटा जा रहा है. अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, बोले- यूपी को भेष बदल कर लूटा जा रहा. (ईटीवी भारत) 2027 में सपा सरकार बनी तो खुलेंगे नए स्कूल, बच्चों को मिलेंगे लैपटॉप अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगभग 26 हजार प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि गांव-गांव में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसी परिस्थितियों में धकेला जा रहा है, जहां शराब का सेवन बढ़ रहा है और सरकार आबकारी विभाग से होने वाली कमाई का दावा कर रही है. उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा. नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे और बच्चों को लैपटॉप बांटे जाएंगे. साथ ही शराब और गुटखा से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा. किसानों को खाद, बीज और सस्ती दवाओं के लिए करना पड़ रहा इंतजार अखिलेश यादव ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि किसानों को उम्मीद थी कि उन्हें समय पर खाद, बीज और सस्ती कीटनाशक दवाएं मिलेंगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतर रही है. किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. दूसरे प्रदेशों से साधु बुलाने पर भी उठाए सवाल अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार अपने प्रचार के लिए दूसरे प्रदेशों से साधु बुला रही है. उन्होंने कहा कि जनता के मूल मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता दी जा रही है. राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर मुख्यमंत्री से मांगा जवाब अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के मामले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात कही थी, लेकिन अब तक कार्रवाई का क्या हुआ?