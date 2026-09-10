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सरकार घबरा रही है, इससे खराब सरकार नहीं देखी...बुलंदशहर दौरा कैंसिल होने पर अखिलेश यादव भड़के

अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

अखिलेश यादव ने सरकार पर किया तंज.
अखिलेश यादव ने सरकार पर किया तंज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 6:50 PM IST

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लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा. बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने का मामला उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी संगठन की ओर से कार्यक्रम तय किया गया था. उस समय सावन का समय चल रहा था और पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे. अधिकारियों की ओर से कई बार आश्वासन दिया गया कि जिस मैदान में कार्यक्रम करना है, उसके लिए अनुमति मिल जाएगी.

अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारियों ने बाद में सावन का हवाला देते हुए कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ाने की बात कही. इसके बाद समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम की तारीख आगे कर दी, लेकिन नई तारीख तय होने के बाद भी अनुमति नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि जिस मैदान में कार्यक्रम करना था, उसकी अनुमति नहीं दी गई और इसके बाद कार्यक्रम को आगे भेज दिया गया.

सरकार बनने पर हर जिले का बनेगा मेनिफेस्टो : अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में बुलंदशहर सहित सभी जिलों की समस्याओं को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी काम करेगी. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जिला स्तर पर भी मेनिफेस्टो तैयार किया जाएगा. प्रदेश का मेनिफेस्टो तो बनेगा ही, लेकिन कई बार जिला स्तर की समस्याएं उसमें छूट जाती हैं. इसलिए प्रत्येक जिले में क्या बड़े काम किए जा सकते हैं, इसे लेकर अलग से मेनिफेस्टो तैयार किया जाएगा.

उन्होंने बुलंदशहर में हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड की अनुमति नहीं दिए जाने का मामला भी उठाया. अखिलेश यादव ने कहा कि अनुमति नहीं देने का कारण यह बताया गया कि रिजर्व पुलिस लाइन ग्राउंड में हेलीपैड के पास जलभराव है. उन्होंने हेलीपैड का वीडियो चलाया और दावा किया कि वीडियो में हेलीपैड के आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा है. वहां घास लगी हुई है, जबकि हेलीपैड की जगह पर कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं.

सच दिखाने पर भेजा जा रहा जेल : अखिलेश यादव ने सवाल किया कि सरकार उनके कार्यक्रमों से क्यों घबरा रही है. उन्होंने इससे खराब सरकार नहीं देखी होगी, जहां अधिकारियों के अधिकारों को चुना जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि कोई पत्रकार सच्ची खबर दिखा देता है तो उसे भी जेल भेजा जा रहा है. रामपथ की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जगह-जगह गड्ढे हैं और गड्ढे दिखाने वाले पत्रकार को धमकाया जा रहा है.

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की ओर से आकाश आनंद को लेकर लिए गए फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह उनकी अपनी पार्टी का मामला है. दूसरे दल इस मामले पर नहीं बोलते हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने एक बिटिया से मुलाकात की थी, जिसके पैर में प्लास्टर लगा था. प्लास्टर से इंफेक्शन हुआ और बाद में उसका पैर काटना पड़ा.

प्रदेश के अस्पतालों को इलाज की जरूरत : उन्होंने लोहिया अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति का भी जिक्र किया. अखिलेश यादव के मुताबिक, 15 अगस्त को एक व्यक्ति पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल आया था, लेकिन उसका हाथ काट दिया गया. उन्होंने कहा कि इसी तरह उत्तर प्रदेश के एक जिले में पति अपनी पत्नी को घर नहीं ला पाया और नदी में बहा दिया, क्योंकि शव को घर लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. उत्तर प्रदेश में मेडिकल व्यवस्था चरमराई हुई है और लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है.

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अस्पताल जाने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज और दवा दी जाएगी. इसके लिए किसी को कोई कार्ड या पर्चा दिखाने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को भी इलाज की जरूरत है.

चुनाव के ऐलान के साथ भाजपा हार स्वीकार कर लेगी : अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा, भाजपा अपनी हार स्वीकार कर लेगी. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरी तरह तैयार हैं.

बाढ़ के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने राहत सामग्री और राहत-बचाव कार्य किए जाने की बात कही थी, लेकिन बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर और लखीमपुर समेत नदी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से इन क्षेत्रों में पर्याप्त राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है. अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए काम किया जाएगा.

शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला : अखिलेश यादव ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि यह पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. समाजवादी पार्टी के लोग जब 26 हजार स्कूलों में गए थे, तो उन्हें भी प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया गया. नई पीढ़ी और तकनीक के जरिए प्रदेश की उन्नति के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी. ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जो नई पीढ़ी के लिए जरूरी है.

अखिलेश यादव ने उस पुलिस अधिकारी पर भी तंज कसा, जिसने मूंछों पर ताव देते हुए कथित तौर पर कहा था कि अखिलेश को वीडियो दिखा देना. उन्होंने ललितपुर के समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, जिनकी मूंछ काफी लंबी है. उन्होंने कहा कि पहले फौज और पुलिस में मूंछों के लिए भत्ता मिलता था. आज वह इन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मूंछ बड़ी और अच्छी हो, तभी उस पर ताव दिया जा सकता है.

कानून-व्यवस्था पर भी सवाल : अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है. उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ टांगों में गोली मारकर लोगों को लंगड़ा करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कई निर्माण कार्य शुरू किए गए थे, लेकिन आज भी कई परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं.

गन्ना किसानों को लेकर अखिलेश का बड़ा दावा : गन्ना किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गन्ने का मूल्य किसानों के हित में निर्धारित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का पैसा 24 घंटे के भीतर उनके खातों में पहुंचाने का काम किया जाएगा. एथेनॉल, चीनी और गन्ने से निकलने वाले दूसरे उत्पाद बड़े लोगों को तो फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन गन्ना किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है.

अखिलेश यादव ने लखनऊ के एयर पॉल्यूशन का भी जिक्र किया और कहा कि लखनऊ को प्रदूषण को लेकर अवार्ड मिला था, लेकिन जिस तरीके से शहर की स्थिति है, उसे भी देखा जाना चाहिए.

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