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सपा का मिशन 2027: "अफसर करेंगे संतों की जांच, यह सनातन धर्म का बड़ा दुर्भाग्य", अखिलेश यादव ने किया व्यापारियों से संवाद

वहीं, रविवार को 'विजन इंडिया' अभियान के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने छोटे और मझोले व्यापारियों से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, यमुना पर बैराज, हाईकोर्ट की खंडपीठ, आईटी हब, रिवरफ्रंट डवलपमेंट, गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों समेत अन्य पर चर्चा की. व्यापारियों की राय जानी. इसके साथ ही व्यापारियों के सुरक्षा के लिए व्यापारी सुरक्षा आयोग के गठन, पेंशन, शस्त्र लाइसेंस, बीमा बढ़ाने समेत अन्य बिंदुओं पर भी बात की.

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार दोपहर करीब दो बजे दो दिवसीय विशेष दौरे पर आगरा आए. यहां सबसे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर उनके धेवते (नाती) के असामयिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे. वहां उन्होंने शोक संतप्त सांसद और उनके पूरे परिवार को ढांढस बंधाया और अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं. उसके बाद कई पुराने कार्यकर्ताओं और करीबी लोगों के घर गए. उसने मुलाकात करके बूथ मजबूत करने पर जोर दिया.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार दोपहर फतेहाबाद रोड स्थित होटल में 'विजन इंडिया' अभियान के कार्यक्रम में शहर के व्यापारियों से संवाद किया और उनकी समस्याएं जानीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने छोटे कारोबारी और कारोबार को बर्बाद कर दिए. उन्होंने पश्चिम बंगाल में ईवीएम जलने और राम मंदिर से चंदा चोरी पर भी सवाल उठाए. चंदा जांच के लिए गठित एसआईटी पर कहा कि अब अफसर करेंगे संतो की जांच. ये सनातन का दुर्भाग्य है. अखिलेश यादव ने व्यापारी और कार्यकर्ताओं को पीडीए का नया फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि पी से प्रेम, डी से दया और ए से अपनापन है.

आगरा : उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मिशन-2027 को लेकर सपा मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर आए हैं और शहरों में लोगों से संवाद रहे हैं. इसके लिए उन्होंने 'विजन इंडिया' अभियान शुरू किया है, जिसके तहत शहर-शहर जाकर युवा, व्यापारियों से बात कर रहे हैं. इसी क्रम में अखिलेश यादव अपने दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को आगरा आए हैं.

'राम मंदिर से चढ़ावे में चोरी दुर्भाग्य'



वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर से चढ़ावे में चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि अब राम मंदिर और साधुओं की जांच अधिकारी करेंगे. सनातन धर्म के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है. यह सनातन धर्म का अपमान है. अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लो और चढ़ावा वापस डाल दो. प्रभु श्रीराम माफ कर देंगे. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वहां कैमरे और लाइट बंद कर दो, प्रभु श्रीराम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा रख जाएगा.





'राज खुलने का डर ईवीएम में लगाई आग'



अखिलेश यादव ने गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बताया. उन्होंने कहा कि सरकार फेक एनकाउंटर में एक्सपर्ट है. पीडीए के लोगों के फेक एनकाउंटर हुए हैं. इनके ही लोग कहते हैं कि आज की व्यवस्था सबसे खराब है. जब से कमिश्नरेट व्यवस्था बनी है, लूट की व्यवस्था बनी है. पुलिस ने अपना रेट बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ईवीएम में जो आग लगी है. उससे राज खुलने का डर था, इसलिए आग लगाई गई. इससे पहले लखनऊ और फिर गाजियाबाद में लगी थी.



'भाजपा की सरकार ने सिर्फ बजट साफ किया'

वहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा और वृंदावन को रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे. जैसे वरुणा और गोमती का रिवर फ्रंट हमने बनाया है. वैसा ही यमुना पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा. भाजपा की सरकार ने गंगा और यमुना को साफ नहीं किया, सिर्फ बजट साफ किया है. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि आवारा पशु की वजह से लोगों की जान गई है. एक्सीडेंट हुए हैं. फसल बर्बाद हो रही हैं. हम धार्मिक और जानकर से मिलकर फैसला लेंगे.

लोगों के फ्री इलाज के लिए एम्स जैसा अस्पताल



अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में बनी अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी को बाह में शिफ्ट करेंगे. आगरा मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना है. आगरा में फ्री में इलाज और दवा के लिए मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. गरीब और आम लोगों को फ्री इलाज के लिए एम्स जैसा अस्पताल बनाएंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का पूरा फोकस निजी अस्पताल पर है. वहीं, अखिलेश यादव ने बताया कि जरदोजी, पच्चीकारी और अन्य हैंडीक्राफ्ट कारोबार को ग्लोबल बनाने का काम करेंगे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि यूपी में सरकार बनने पर मजदूरों के लिए आधुनिक स्कूल बनाएंगे, जिससे गरीबों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर सकें. महिलाओं के लिए विशेष पैकेज लाया जाएगा.

'आगरा में 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए'



सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी यूपी में हार चुकी है. इसलिए अब बेईमानी पर उतर आएगी. आगरा में 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं. जब मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट दुनिया के कई देशों तक पहुंच सकते हैं, तो आगरा का पेठा क्यों नहीं पहुंच सकता है. इसके साथ ही उन्होंने पीडीए का नया फुल फॉर्म बताया- पी से प्रेम, डी से दया और ए से अपनापन बताया. कहा कि समाज में जितना प्रेम, दया और अपनापन बढ़ेगा, प्रदेश उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा.







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