जो बीजेपी का सदस्य है, चुनाव आयोग उसी को देश का नागरिक मान रहा; अखिलेश यादव का इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप
लखनऊ में सपा सुप्रीमो का बड़ा बयान, 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 5:36 PM IST
लखनऊ:सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सीधे चुनाव आयोप पर आरोप लगाते हुआ का कि “जो बीजेपी का सदस्य है, चुनाव आयोग उसी को भारत का नागरिक मान रहा है, भाजपा के लोगों के वोट बनवाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं.” इसके साथ ही अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता. वहीं इस दौरान बसपा और भाजपा से आए कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. सपा अध्यक्ष ने नए नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का PDA परिवार लगातार बढ़ रहा है.
'बीजेपी के इशारे पर काम कर रह चुनाव आयोग'
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने SIR और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2022 से लगातार चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठा रही है. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि “जो बीजेपी का सदस्य है, चुनाव आयोग उसी को भारत का नागरिक मान रहा है, भाजपा के लोगों के वोट बनवाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं.”
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की प्रेस वार्ता - 15/10/2026 https://t.co/JNqJ5xT5uX— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 15, 2026
PDA प्रहरियों ने 19 लाख फर्जी वोटरों की पहचान की
अखिलेश यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के PDA प्रहरियों ने मतदाता सूची में करीब 19 लाख 20 हजार कथित फर्जी वोटरों की पहचान की है. उन्होंने कहा कि 16 लाख 18 हजार वोटरों के मामले के अलावा करीब तीन लाख अन्य संदिग्ध वोटरों का मामला भी सामने आया है. उनके मुताबिक, लोनी, साहिबाबाद, महरौनी, दादरी, ललितपुर, जखनिया, छपरौली, मोदीनगर, फरेंदा और नकुड़ सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक कथित फर्जी वोटरों के मामले सामने आए हैं.
"इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर भारत और भारत के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं।" • माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/OPbQdwCIJD— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 15, 2026
अखिलेश यादव ने मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी महज 782 वोटों से हार गई थी, जबकि अब वहां 8,373 फर्जी वोट जोड़े जाने का मामला सामने आया है. उन्होंने आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र के विकास यादव का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति के नाम पर 10 वोट दर्ज होने का मामला सामने आया है. अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि यदि एक व्यक्ति के नाम पर 10 वोट होंगे, तो इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा.
सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव आयोग से करीब 100 विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की धांधली पर शिकायत कर चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन सीटों पर भाजपा की हार की आशंका होती है, वहां मतदाता सूची में गड़बड़ी करके चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है.
"जहां भाजपा की हार निश्चित वहां वोटों की डकैती सबसे बड़ी।" • माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/N6WJ0uyV6H— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 15, 2026
बीजेपी कर रही 10 तरह के फर्जीवाड़े
अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के बाद बीजेपी पर भी निशाना साधा, उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कथित तौर पर 10 तरह के फर्जीवाड़े कर रही है. इनमें फर्जी वोट बनवाना, असली मतदाताओं के नाम कटवाना, विपक्षी मतदाताओं के वोट हटवाना, मतदान के दिन मतदाताओं को डराना, EVM में मनमानी करने, मतदान के दौरान खानपान बांटने, मतगणना में गड़बड़ी कराने, हारे हुए भाजपा उम्मीदवारों को जिताने, उन्हें जीत का प्रमाणपत्र दिलाने और दूसरे राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ कर सरकार बनाने जैसे आरोप शामिल हैं.
"भाजपाइयों की टंकी फूटेगी।" • माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/D3rZEALxJo— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 15, 2026
वोटर कार्ड को आधार से जोड़ा जाए
अखिलेश यादव ने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की मांग का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के वकील इस मांग को अदालत में उठाएंगे. उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पर समय-समय पर सवाल उठे हैं और उसे अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए. उन्होंने कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए भी चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए.
बीजेपी चुनाव हारेगी भी और भागेगी भी
अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन में हैं और आगामी चुनावों में PDA परिवार को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे. उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उसके खिलाफ फैसला करेगी. उन्होंने कहा, “403 पर चार सौ बीसी नहीं चलेगी.” साथ ही दावा किया कि भाजपा चुनाव हारेगी भी और भागेगी भी.
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