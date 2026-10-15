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जो बीजेपी का सदस्य है, चुनाव आयोग उसी को देश का नागरिक मान रहा; अखिलेश यादव का इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप

अखिलेश ने बीजेपी और चुनाव आरोप पर जमकर बरसे ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ:सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सीधे चुनाव आयोप पर आरोप लगाते हुआ का कि “जो बीजेपी का सदस्य है, चुनाव आयोग उसी को भारत का नागरिक मान रहा है, भाजपा के लोगों के वोट बनवाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं.” इसके साथ ही अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता. वहीं इस दौरान बसपा और भाजपा से आए कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. सपा अध्यक्ष ने नए नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का PDA परिवार लगातार बढ़ रहा है.

'बीजेपी के इशारे पर काम कर रह चुनाव आयोग'