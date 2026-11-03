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अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के दिए संकेत, कहा- हम मुख्यमंत्री तब बनते हैं जब चुनाव नहीं लड़ते

वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री की कथा पर रोक की मांग

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विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले अखिलेश यादव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2026 at 8:09 PM IST

4 Min Read
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वाराणसी: बनारस दौरे पर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम मुख्यमंत्री तब बनते हैं जब चुनाव नहीं लड़ते, इसलिए वही काम करेंगे जो हमारे लिए शुभ होगा. बता दें कि 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त वह कन्नौज से सांसद थे. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर विधान परिषद की सदस्यता ली थी. इतना ही नहीं अखिलेश यादव ने यह भी बयान दिया कि इस बार बीजेपी अपने 200 सीटिंग विधायकों के टिकट कटने जा रही है. जिसमें से अधिकांश मंत्री हैं. मंत्रियों का टिकट सबसे पहले कटेगा.

धीरेंद्र शास्त्री पर जमकर बरसे

अखिलेश यादव मंगलवार को वाराणसी में सपा कार्यकर्ता राजेश यादव के निधन पर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की. इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. अखिलेश यादव ने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री द्वारा भगवान श्रीकृष्ण पर की गई कथित टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री की सभी कथाओं पर तत्काल रोक लगनी चाहिए.

वाराणसी में अखिलेश यादव का बड़ा बयान (Video Credit; ETV Bharat)

पूर्व सीएम ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन धर्म का अपमान करने का काम किया है, जो सरकार बुलडोजर लेकर घूमती थी, कम से कम बगल के मुख्यमंत्री जिनका नाम ही मोहन है. जो खुद को यादव भी कहते हैं, वह सोचें कि भगवान कृष्ण के बारे में ऐसी बात कैसे कही जा सकती है. सुनने में आया है कि उन्होंने प्रभु श्री राम के पिताजी के बारे में भी गलत कहा है. ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए.

काशी बनेगा क्योटो पर तंज
वाराणसी के विकास को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, आपको यह फिक्र होनी चाहिए कि काशी क्योटो क्यों नहीं बनी? तस्वीरों में हमें सिर्फ फोटो देखने को मिल रहा है. जिन्होंने कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया है, मां गंगा को बुलाने वालों ने ही मां गंगा को भुला दिया है. उन्होंने कहा की बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हम लोगों को डबल मिला है और बीजेपी को डबल इंजन की डबल हार मिली है.


वाराणसी के लिए सपा के वादे
अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर वाराणसी की ट्रैफिक और जाम की समस्या को खत्म किया जाएगा. जो मेट्रो परियोजना समाजवादी सरकार ने 10-11 साल पहले बनाई थी, वह मेट्रो वाराणसी को देने का काम करेंगे. वरुणा नदी पर रिवर फ्रंट बनना शुरू हुआ था, उसे फिर से शुरू करके हम उदाहरण देंगे कि शहर के अंदर साफ-सुथरी नदी कैसे रहती है. नदी किनारे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए काम करेंगे.

ओमप्रकाश राजभर पर निशाना
ओमप्रकाश राजभर के 'मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं' वाले बयान पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, शायद वह मुख्यमंत्री के कैबिनेट में नहीं जाते हैं. अगर कैबिनेट में जाएं तो उनसे भी बड़े लोग वहां दिखाई देंगे.

PDA का मतलब समझाया
पीएडीए को लेकर कन्फ्यूजन पर अखिलेश ने कहा, पीएडीए पर जबरदस्ती कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है. पीएडीए का फुल फॉर्म साफ है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में मुसलमान, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई और जो छूट गए वो आधी आबादी. इसके बाद जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, वह सभी पीएडीए में शामिल है. ब्राह्मण हो या कोई भी, सब शामिल हैं. पीडीए का मतलब है प्रेम, दया, अपनापन. हम जितना पीडीए दिखाएंगे, उतना ही हमारा गठबंधन बढ़ेगा.

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