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अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के दिए संकेत, कहा- हम मुख्यमंत्री तब बनते हैं जब चुनाव नहीं लड़ते

वाराणसी: बनारस दौरे पर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम मुख्यमंत्री तब बनते हैं जब चुनाव नहीं लड़ते, इसलिए वही काम करेंगे जो हमारे लिए शुभ होगा. बता दें कि 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त वह कन्नौज से सांसद थे. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर विधान परिषद की सदस्यता ली थी. इतना ही नहीं अखिलेश यादव ने यह भी बयान दिया कि इस बार बीजेपी अपने 200 सीटिंग विधायकों के टिकट कटने जा रही है. जिसमें से अधिकांश मंत्री हैं. मंत्रियों का टिकट सबसे पहले कटेगा.

अखिलेश यादव मंगलवार को वाराणसी में सपा कार्यकर्ता राजेश यादव के निधन पर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की. इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. अखिलेश यादव ने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री द्वारा भगवान श्रीकृष्ण पर की गई कथित टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री की सभी कथाओं पर तत्काल रोक लगनी चाहिए.

वाराणसी में अखिलेश यादव का बड़ा बयान (Video Credit; ETV Bharat)

पूर्व सीएम ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन धर्म का अपमान करने का काम किया है, जो सरकार बुलडोजर लेकर घूमती थी, कम से कम बगल के मुख्यमंत्री जिनका नाम ही मोहन है. जो खुद को यादव भी कहते हैं, वह सोचें कि भगवान कृष्ण के बारे में ऐसी बात कैसे कही जा सकती है. सुनने में आया है कि उन्होंने प्रभु श्री राम के पिताजी के बारे में भी गलत कहा है. ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए.



काशी बनेगा क्योटो पर तंज

वाराणसी के विकास को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, आपको यह फिक्र होनी चाहिए कि काशी क्योटो क्यों नहीं बनी? तस्वीरों में हमें सिर्फ फोटो देखने को मिल रहा है. जिन्होंने कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया है, मां गंगा को बुलाने वालों ने ही मां गंगा को भुला दिया है. उन्होंने कहा की बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हम लोगों को डबल मिला है और बीजेपी को डबल इंजन की डबल हार मिली है.



