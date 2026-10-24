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अखिलेश के ‘घुसपैठिया’ बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन, बोली- तोड़ मरोड़कर पेश किया स्टेटमेंट

अखिलेश के ‘घुसपैठिया’ बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन ( ETV Bharat )

वहीं, इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा भाजपा पर बयान को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है. उन्होंने बीजेपी पर जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा अखिलेश यादव का राजनीतिक कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी बड़ा है. प्रदेश की जनता राजनीतिक भाषा के अलावा उसके अर्थ को भी अच्छी तरह समझती है. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, बेरोजगारी और विकास की धीमी रफ्तार जैसे मुद्दों को लेकर जनता में व्याप्त नाराजगी है. साथ ही, प्रदेश में बेटियों और महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.