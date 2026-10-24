ETV Bharat / state

अखिलेश के ‘घुसपैठिया’ बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन, बोली- तोड़ मरोड़कर पेश किया स्टेटमेंट

कांग्रेस ने कहा बीजेपी अखिलेश यादव के बयान को तोड़ मरोड़कर पेश कर रही है. ये जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने की कोशिश है

AKHILESH GHUSPAITHIYA STATEMENT
अखिलेश के ‘घुसपैठिया’ बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 24, 2026 at 10:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तर प्रदेश की राजनीति से आज उत्तराखंड की राजनीति भी गरमा गई है. समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से उत्तराखंडियों को लेकर एक बयान दिया. जिसमें घुसपैठिये शब्द का इस्तेमाल किया. अखिलेश के बयान के बाद उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है. बीजेपी इस बयान को लेकर कांग्रेस को भी घेर रही है.

वहीं, इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा भाजपा पर बयान को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है. उन्होंने बीजेपी पर जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा अखिलेश यादव का राजनीतिक कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी बड़ा है. प्रदेश की जनता राजनीतिक भाषा के अलावा उसके अर्थ को भी अच्छी तरह समझती है. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, बेरोजगारी और विकास की धीमी रफ्तार जैसे मुद्दों को लेकर जनता में व्याप्त नाराजगी है. साथ ही, प्रदेश में बेटियों और महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

अखिलेश के ‘घुसपैठिया’ बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता अब मौजूदा भाजपा सरकार से नाराज है और बदलाव चाहती है. उनके मुताबिक, प्रदेश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है. आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनने की संभावना प्रबल है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा अखिलेश यादव के बयान को संदर्भ से अलग तरीके से पेश कर रही है, ताकि जनता का ध्यान कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास जैसे ज्वलंत मुद्दों से हटाया जा सके.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की टिप्पणी को पूरे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखने के बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के प्रति उनकी नाराजगी के रूप में समझा जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार के खिलाफ प्रदेश में जनआक्रोश बढ़ रहा है. आने वाले समय में इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाला है.

पढे़ं- अखिलेश यादव के ‘घुसपैठिया’ बयान पर छिड़ा संग्राम, हमलावर हुई बीजेपी, जानिए क्या कुछ कहा

पढे़ं- 'सबसे बड़े घुसपैठिए UP में उत्तराखंड के...', अखिलेश यादव के बयान पर भड़के धामी ने याद दिलाया रामपुर तिराहा कांड

TAGGED:

अखिलेश यादव घुसपैठिया बयान
अखिलेश यादव लेटेस्ट बयान
घुसपैठिया बयान कांग्रेस रिएक्शन
AKHILESH GHUSPAITHIYA STATEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.