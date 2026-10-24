अखिलेश के ‘घुसपैठिया’ बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन, बोली- तोड़ मरोड़कर पेश किया स्टेटमेंट
कांग्रेस ने कहा बीजेपी अखिलेश यादव के बयान को तोड़ मरोड़कर पेश कर रही है. ये जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने की कोशिश है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 10:19 PM IST
देहरादून: उत्तर प्रदेश की राजनीति से आज उत्तराखंड की राजनीति भी गरमा गई है. समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से उत्तराखंडियों को लेकर एक बयान दिया. जिसमें घुसपैठिये शब्द का इस्तेमाल किया. अखिलेश के बयान के बाद उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है. बीजेपी इस बयान को लेकर कांग्रेस को भी घेर रही है.
वहीं, इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा भाजपा पर बयान को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है. उन्होंने बीजेपी पर जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा अखिलेश यादव का राजनीतिक कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी बड़ा है. प्रदेश की जनता राजनीतिक भाषा के अलावा उसके अर्थ को भी अच्छी तरह समझती है. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, बेरोजगारी और विकास की धीमी रफ्तार जैसे मुद्दों को लेकर जनता में व्याप्त नाराजगी है. साथ ही, प्रदेश में बेटियों और महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता अब मौजूदा भाजपा सरकार से नाराज है और बदलाव चाहती है. उनके मुताबिक, प्रदेश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है. आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनने की संभावना प्रबल है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा अखिलेश यादव के बयान को संदर्भ से अलग तरीके से पेश कर रही है, ताकि जनता का ध्यान कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास जैसे ज्वलंत मुद्दों से हटाया जा सके.
उत्तराखंड देवभूमि भी है और वीरभूमि भी। इस पावन धरती ने देश को संत, सैनिक और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित अनेक व्यक्तित्व दिए हैं। अखिलेश यादव जी, उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना देवभूमि के स्वाभिमान और हमारे संघर्ष का अपमान है। उत्तराखंड के लोग यह भी नहीं भूले हैं कि जब अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में गोलियाँ चली थीं। पिता के शासनकाल में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर गोलियाँ चलीं और आज पुत्र उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं! उत्तराखंड के लोग अपने संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक सहयोगी अखिलेश यादव जी के इस बयान का समर्थन करती है? क्या उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना कांग्रेस को स्वीकार है? कांग्रेस को देवभूमि की जनता को जवाब देना चाहिए।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 24, 2026
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की टिप्पणी को पूरे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखने के बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के प्रति उनकी नाराजगी के रूप में समझा जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार के खिलाफ प्रदेश में जनआक्रोश बढ़ रहा है. आने वाले समय में इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाला है.
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