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अखिलेश यादव का बड़ा दांव: 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 40,000 पेंशन का वादा

जातीय जनगणना और PDA: सपा मुख्यालय से अखिलेश यादव ने भरी हुंकार ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े चुनावी वादों का ऐलान किया. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है, तो लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए एक नई पेंशन योजना लाने का वादा करते हुए हर महीने 40,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की. इन घोषणाओं को आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर किए गए महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है. महिला मोर्चा में बड़ा फेरबदल: सपा प्रमुख ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए महिला मोर्चा की कमान अब सीमा राजभर को सौंप दी है. बलिया की रहने वाली सीमा राजभर पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा से जुड़ी रही हैं, लेकिन 2022 के बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था. इससे पहले यह जिम्मेदारी जूही सिंह संभाल रही थीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूही सिंह से ही सीमा राजभर के नाम की घोषणा कराई गई. अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि जूही सिंह को जल्द ही संगठन में कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी. महिला मोर्चा में फेरबदल: सीमा राजभर बनीं सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जूही सिंह को नई जिम्मेदारी. (Photo Credit: ETV Bharat)