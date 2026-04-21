अखिलेश यादव का बड़ा दांव: 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 40,000 पेंशन का वादा
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है. 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 5:52 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े चुनावी वादों का ऐलान किया. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है, तो लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए एक नई पेंशन योजना लाने का वादा करते हुए हर महीने 40,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की. इन घोषणाओं को आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर किए गए महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है.
महिला मोर्चा में बड़ा फेरबदल: सपा प्रमुख ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए महिला मोर्चा की कमान अब सीमा राजभर को सौंप दी है. बलिया की रहने वाली सीमा राजभर पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा से जुड़ी रही हैं, लेकिन 2022 के बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था. इससे पहले यह जिम्मेदारी जूही सिंह संभाल रही थीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूही सिंह से ही सीमा राजभर के नाम की घोषणा कराई गई. अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि जूही सिंह को जल्द ही संगठन में कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी.
विपक्ष जैसा व्यवहार कर रही है मौजूदा सरकार: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह पहली ऐसी सरकार है जो सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष की तरह व्यवहार कर रही है. लखनऊ में भाजपा की जनाक्रोश रैली पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने वहां की व्यवस्था और भीषण गर्मी का भी जिक्र किया. फतेहपुर में एक चायवाले की दुकान पर हुई कार्रवाई पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि शायद उसकी चाय ज्यादा अच्छी होने की वजह से ऐसा हुआ होगा.
जातीय जनगणना और PDA: अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं के मुद्दे पर केवल बंटवारे की राजनीति करती है, जबकि सपा हमेशा उनके हक में रही है. उन्होंने 1090 सेवा, 108 एंबुलेंस और 102 महिला स्वास्थ्य सेवाओं के कमजोर होने का दावा करते हुए महिला सुरक्षा पर चिंता जताई. सपा प्रमुख ने ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को अपनी राजनीति का केंद्र बताते हुए इसे नई जनरेशन का असली प्रतिनिधित्व करार दिया. उन्होंने जातीय जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे शोषित वर्गों को अपने अधिकारों की सही समझ हासिल होगी.
यह भी पढ़ें- ETV की "ऐ साहब...जेब में फ़िटनेस" ख़बर का असर : परिवहन विभाग ने बिठाई जांच, रिपोर्ट तलब