ETV Bharat / state

पार्टी समाजवादी,मगर "लकी" रथ लग्जरी,चुनावी जंग के लिए तैयार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. समाजवादी पार्टी नेतृत्व लगातार क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जमीनी फीडबैक ले रहा है. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का लकी चुनावी रथ एक बार फिर सुर्खियों में है. पिछले दिनों तकनीकी खराबी के चलते यह रथ रिपेयर के लिए गैराज में गया था. अब यह पूरी तरह से दुरुस्त होकर यह रथ समाजवादी पार्टी के जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के पार्किंग में खड़ा है. आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के दौरे के लिए रथ तैयार है.

फखरुल हसन ने कहा कि इसके बाद भी अखिलेश यादव लगातार इसी रथ के माध्यम से प्रदेश का दौरा करते रहे हैं और गरीबों, मजदूरों, छात्रों और नौजवानों की आवाज को बुलंद किया है. जहां-जहां यह रथ पहुंचता है, वहां जनसैलाब उमड़ पड़ता है. रथ की ऊंचाई के कारण लोग दूर से ही अखिलेश यादव को देख पाते हैं, जिससे जनता के बीच खास उत्साह देखने को मिलता है.



रथ में हैं आधुनिक सुविधाएं: फखरुल हसन चांद के मुताबिक, यह रथ पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस है. इसमें लिफ्ट, लग्जरी कुर्सियां, टॉयलेट, जनता को संबोधित करने के लिए अत्याधुनिक साउंड सिस्टम और स्पीकर लगाए गए हैं. इसके अलावा रथ पूरी तरह एसी है और एक राष्ट्रीय नेता के लिए जरूरी सभी सुविधाएं मौजूद हैं.



गठबंधन में कांग्रेस भी कर सकती है सवारी: फखरुल हसन चांद ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है. ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेता भी इस रथ की सवारी कर चुके हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी कई मौके ऐसे होंगे जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ रथ पर नजर आएंगे.



403 विधानसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा की तैयारी: फखरुल हसन चांद ने कहा कि 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा करेंगे. इस दौरान वह सीधे जनता से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान का भरोसा देंगे. उन्होंने कहा कि अभी रथ यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही पूरा खाका तैयार कर इसकी घोषणा की जाएगी.



उन्होंने यह भी कहा कि साल 2026 समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह पूरी तरह चुनावी साल होगा. पार्टी का लक्ष्य है कि इस दौरान 403 विधानसभा क्षेत्रों में जन-जन तक पहुंचा जाए. समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो किसान, युवा, मजदूर और आम जनता को खुशहाल कर सकती है.



यह भी पढ़ें: भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक; अखिलेश यादव ने कहा-भाजपा सरकार बनाना तो दूर, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी

यह भी पढ़ें: कोडीन कफ सिरप मामले में अखिलेश का CM योगी को जवाब, कहा- अपना चेहरा ना पोछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया