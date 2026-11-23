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अखिलेश यादव का Facebook अकाउंट फिर हुआ सस्पेंड, समाजवादी पार्टी ने जताई नाराजगी

पहले अक्टूबर 2025 में भी सस्पेंड हुआ था अखिलेश यादव का पेज, जानिए तब क्या हुआ था. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट एक बार फिर सस्पेंड कर दिया गया है. सोमवार को इसकी जानकारी सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने इस पर नाराजगी जताई है. पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने ईटीवी भारत से बातचीत में अकाउंट सस्पेंड होने की पुष्टि करते हुए कहा कि अभी-अभी उन्हें इसकी जानकारी मिली है. पार्टी इस कार्रवाई की कानूनी वैधता पर विचार कर रही है.

कानूनी वैधता पर विचार कर रही समाजवादी पार्टी: फखरुल हसन चांद ने ईटीवी भारत को बताया कि अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड किए जाने की जानकारी अभी मिली है. पार्टी इस पूरे मामले को देख रही है और यह समझने की कोशिश कर रही है कि किस आधार पर यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस कार्रवाई की कानूनी वैधता पर विचार कर रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जाएगा.

कानूनी वैधता पर विचार कर रही समाजवादी पार्टी, प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने की पुष्टि. (Photo Credit: ETV Bharat) समर्थकों तक बात पहुंचाने का रहा है प्रमुख माध्यम: अखिलेश यादव सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपने राजनीतिक विचार और सरकार से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं. उनका फेसबुक पेज पार्टी समर्थकों और आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम रहा है. ऐसे में अकाउंट सस्पेंड होने से पार्टी के सामने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ है. अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी सस्पेंड हुआ था.