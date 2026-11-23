अखिलेश यादव का Facebook अकाउंट फिर हुआ सस्पेंड, समाजवादी पार्टी ने जताई नाराजगी
पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी कानूनी वैधता पर विचार कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:04 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट एक बार फिर सस्पेंड कर दिया गया है. सोमवार को इसकी जानकारी सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने इस पर नाराजगी जताई है. पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने ईटीवी भारत से बातचीत में अकाउंट सस्पेंड होने की पुष्टि करते हुए कहा कि अभी-अभी उन्हें इसकी जानकारी मिली है. पार्टी इस कार्रवाई की कानूनी वैधता पर विचार कर रही है.
कानूनी वैधता पर विचार कर रही समाजवादी पार्टी: फखरुल हसन चांद ने ईटीवी भारत को बताया कि अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड किए जाने की जानकारी अभी मिली है. पार्टी इस पूरे मामले को देख रही है और यह समझने की कोशिश कर रही है कि किस आधार पर यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस कार्रवाई की कानूनी वैधता पर विचार कर रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जाएगा.
समर्थकों तक बात पहुंचाने का रहा है प्रमुख माध्यम: अखिलेश यादव सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपने राजनीतिक विचार और सरकार से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं. उनका फेसबुक पेज पार्टी समर्थकों और आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम रहा है. ऐसे में अकाउंट सस्पेंड होने से पार्टी के सामने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ है. अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी सस्पेंड हुआ था.
अक्टूबर 2025 में भी सस्पेंड हुआ था फेसबुक पेज: उस समय उनका पेज कई घंटे तक उपलब्ध नहीं रहा था और इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. फखरुल हसन चांद ने तब इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार विरोध की आवाज को दबाना चाहती है, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने भी फेसबुक की कार्रवाई की आलोचना की थी. हालांकि, पिछली बार करीब 16 घंटे बाद अखिलेश यादव का फेसबुक पेज बहाल कर दिया गया था. उस समय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार की इस कार्रवाई में कोई भूमिका नहीं है और फेसबुक ने अपने नियमों के तहत कदम उठाया था.
आगे की रणनीति पर टिकी सबकी नजर: बाद में अखिलेश यादव ने भी बताया था कि उनके कुछ पोस्ट को लेकर आपत्ति जताई गई थी. फिलहाल इस बार फेसबुक अकाउंट सस्पेंड किए जाने के पीछे क्या वजह बताई गई है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है और मेटा की ओर से भी कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है. समाजवादी पार्टी अब इस कार्रवाई की कानूनी वैधता पर विचार कर रही है. पार्टी प्रवक्ता के बयान के बाद इस मामले में आगे की रणनीति पर सबकी नजर है.
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