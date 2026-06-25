ETV Bharat / state

मैदान में अखिलेश यादव का भाईचारा! ओवैसी बोले, यूपी से मध्य प्रदेश आते-आते जज्बात बदले

मध्य प्रदेश में उज्जैन के बहाने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव की नूराकुश्ती. मोहन यादव से भाईचारे पर तंज.

Akhilesh Yadav Owaisi shadow boxing
मोहन यादव का बचान करने पर ओवैसी ने पूछा अखिलेश यादव से सवाल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 3:08 PM IST

|

Updated : June 25, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : उज्जैन में जमीन की खरीद-फरोख्त मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कांग्रेस हमलावर है. मोहन यादव का बचाव करने मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से लेकर मंत्रियों की पूरी फौज सामने आ गई. लेकिन बीजेपी नेताओं से भी पहले मोहन यादव की हिमायत में उतरे अखिलेश यादव इस समर्थन के बाद खुद निशाने पर आ गए. अखिलेश यादव पर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने निशाना साधा. इसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी हमलावर हो गए.

ओवैसी बोले- ये है सपा का समाजवाद

मुख्यमंत्री मोहन यादव के जमीन खरीद विवाद पर अखिलेश यादव के समर्थन में आने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए X पर लिखा "मोहन जी के सम्मान में अखिलेश भैया मैदान में. एक भाई बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेजा जाता है. अखिलेश उनके लिए कभी कुछ नहीं कहते. लेकिन, भाजपा के एक मुख्यमंत्री के लिए देखिए कितनी हमदर्दी है. सपा का 'समाजवाद' असल में यादव समाजवाद है."

AKHILESH YADAV OWAISI SHADOW BOXING
अखिलेश यादव पर असदुद्दीन ओवैसी का भाईचारा तंज (ETV Bharat)

अखिलेश यादव ने कैसे किया मोहन यादव का बचाव

उज्जैन में कथित जमीन घोटाले के आरोपों में घिरे मोहन यादव के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव ने इस विवाद को साजिश करार दिया है. सपा चीफ अखिलेश यादव का कहना है "मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ साजिश रची गई है. ये साजिश भी बीजेपी ने ही रची है. क्योंकि बीजेपी मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है. इसलिए मोहन यादव को बदनाम करने के लिए बीजेपी नेताओं ने ही साजिश रची है. क्या बीजेपी को पता नहीं था कि मोहन यादव रियल इस्टेट का काम करते थे." अखिलेश यादव ने कहा "बीजेपी ने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी कर ली है. बहुत जल्द मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश व राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होगा."

कांग्रेस ने की आरोपों की बौछार

मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को आधार बनाकर मध्य प्रदेश में जमीनों की खरीद-फरोख्त के मामले में गंभीर सवाल खड़े किए हैं. आरोप लगाया "उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनके रिश्तेदारों के नाम से 335 एकड़ भूमि खरीदी गई. साल 2021 से 2025 के बीच ही करीबन 253 एकड़ भूमि खरीदी गई. एक साल में खरीदी गई 168 एकड़ भूमि." कांग्रेस ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.

Last Updated : June 25, 2026 at 3:54 PM IST

TAGGED:

AKHILESH YADAV MOHAN YADAV
MADHYA PRADESH
MOHAN YADAV
UTTAR PRADESH NEWS
AKHILESH YADAV OWAISI SHADOW BOXING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.