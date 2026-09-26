ETV Bharat / state

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी के निधन पर अखिलेश यादव ने किया भावुक पोस्ट

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम गोविंद चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की. सपा का झंडा उनके पार्थिव शव पर दिखाई दिया.

Ram Govind Chaudhary
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी का निधन. (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 2:11 PM IST

|

Updated : September 26, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अपने आधिकारिक 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर एक भावुक श्रद्धांजलि लेख साझा किया.

उन्होंने लिखा कि चौधरी एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी मार्गदर्शक थे, जिन्होंने उस दौर में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा जब विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 50 विधायक भी नहीं थे.

अखिलेश यादव ने राम गोविंद चौधरी के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर समाजवादी पार्टी का झंडा भी प्रमुखता से उनके पार्थिव शव पर दिखाई दिया, वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी अंतिम दर्शन के लिए मौजूद रहे.

Ram Govind Chaudhary
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी का निधन. (ईटीवी भारत)

अखिलेश यादव ने अपने शोक संदेश में लिखा : "प्रिय समाजवादियों, अब हमारे बीच वह महान समाजवादी प्रकाश-स्तंभ राम गोविंद चौधरी जी नहीं रहे, जिन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी व समाजवादी मार्गदर्शक जयप्रकाश नारायण और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नेतृत्व में समाजवादी मूल्यों, सिद्धांतों और लक्ष्यों की मशाल सदैव प्रज्ज्वलित रखी."

Ram Govind Chaudhary
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी का निधन. (ईटीवी भारत)

उन्होंने लिखा कि "बलिया की क्रांतिकारी धरती से उठकर छात्र राजनीति के कठिन मार्ग से होते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचने वाले चौधरी की आवाज़ और अकाट्य तर्कों का सदैव सम्मान हुआ. सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में वे जीवन भर संघर्षरत रहे और उन्होंने जनहित को हमेशा सर्वोपरि रखा. विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने तब भी अपनी आवाज़ बुलंद रखी, जब सदन में हमारे 50 विधायक भी नहीं थे.जब वे बोलते थे तो सदन उन्हें बड़ी शांति और तन्मयता से सुनता था और उनके तीक्ष्ण तर्कों तथा सत्यनिष्ठा से सीख भी लेता था. ज़मीन से उनका गहरा जुड़ाव उन्हें स्वयं में एक सक्रिय राजनीतिक पाठशाला बनाता था."

Ram Govind Chaudhary
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी का निधन. (ईटीवी भारत)

"उन्होंने हमें संवैधानिक, लोकतांत्रिक, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा तथा स्वतंत्रता, समता और मानवीय गरिमा के लिए निर्भय होकर संघर्ष करना सिखाया."

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि "एक सशक्त समाजवादी नेतृत्व के रूप में समाजवादी पार्टी में उनकी भूमिका सदैव एक दिग्दर्शक की रही. नेताजी (मुलायम सिंह यादव) के साथ उनका साथ समाजवादी संकल्पों की पूर्ति के संघर्ष में सदैव एकजुट रहा. अब यह हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि अपने इन वरिष्ठ नेताओं के सपनों को पूरा करने के लिए संपूर्ण समर्पण और संकल्प के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ें, जो अब हमारे बीच केवल एक सैद्धांतिक प्रेरणा के रूप में विद्यमान हैं."

Last Updated : September 26, 2026 at 2:28 PM IST

TAGGED:

राम गोविंद चौधरी का निधन
RAM GOVIND CHAUDHARY DIED
राम गोविंद के निधन से अखिलेश दुखी
RAM GOVIND CHAUDHARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.