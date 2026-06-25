मध्य प्रदेश के IAS भरत यादव का यूपी कनेक्शन, राजभर ने घेरा तो मिला टका सा जवाब
उज्जैन जमीन विवाद में यूपी के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के निशाने पर आए आईएएस अफसर भरत यादव कौन हैं? जानिए पूरा विवाद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 3:05 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 3:57 PM IST
भोपाल : उज्जैन में जमीन की खरीद को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल पहले मध्यप्रदेश से दिल्ली पहुंचा और अब उत्तर प्रदेश में भी ये मामला गर्माने लगा है. उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मध्यप्रदेश में तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भरत यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि ईटीवी भारत से बातचीत में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भरत यादव ने साफ कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं. उन्होंने अपने बयान के समर्थन में तथ्य भी रखे.
ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा
उज्जैन में भूमि खरीदने के मामले में सवालों के घेरे में आए मुख्यमंत्री मोहन यादव का जैसे ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बचाव किया तो ओमप्रकाश राजभर को एक बार फिर निशाना साधने का मौका मिल गया. उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए मध्य प्रदेश में तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भरत यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के संबंध में इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? इतना शोर करके छुपाना क्या चाहते हो आप? ऐसा क्यों चाहते हैं कि दुनिया वही देखे जो आप दिखाएं?— Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) June 24, 2026
अब बताता हूं, आपकी पीड़ा क्या है? आप क्यों घबरा गए! कैसे आपके निवेश पर चोट पहुंच गई और क्यों…
आरोपों पर क्या बोले IAS भरत यादव
वरिष्ठ आईएएस भरत यादव ने ETV भारत से कहा ओमप्रकाश राजभर जो आरोप लगा रहे हैं, वे बिना तथ्यों के हैं. ऐसे तो कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है, लेकिन सबूत तो होना चाहिए." भरत यादव ने जमीन निवेश, एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं और कथित प्रभावशाली निवेशकों के संबंध को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कहा "उज्जैन-इंदौर संभाग में जो भी काम चल रहे हैं, चाहे ग्रीन फील्ड के हों या एक्सप्रेस-वे के सारे काम अविनाश लवानिया के समय में शुरू कराए गए थे. मैं सिर्फ इन कामों को आगे बढ़ा रहा हूं."
कौन हैं मध्य प्रदेश कैडर के IAS भरत यादव
मध्यप्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भरत यादव का संबंध समाजवादी पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष चंद्रपाल यादव के परिवार से बताया जाता है. भरत यादव मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले हैं. उनकी शिक्षा भी ग्वालियर में हुई. मध्य प्रदेश कैडर में IAS के रूप में तैनाती के दौरान भरत यादव कई अहम पदों पर रहे हैं. वे शासन के विभिन्न विभागों में ओएसडी-सह-आयुक्त, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव और परियोजना निदेशक भी रहे.
इससे पहले शुरुआती दौर में वह सहायक कलेक्टर, एसडीओ और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे. साल 2019 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भरत यादव को ग्वालियर कलेक्टर बनाया गया. लेकिन ढाई महीने के भीतर ही हटा दिया गया. इसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया. वह कई जिलों में कलेक्टर भी रहे. 1 जनवरी 2025 से भरत यादव राज्य सड़क विकास निगम (MPRDC) के चेयरमैन हैं.
ओमप्रकाश राजभर के सियासी तीर
कथित भूमि घोटाले में घिरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बचाव में जैसे सपा चीफ अखिलेश यादव ने बयान दिया तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर हमलावर हो गए. ओमप्रकाश राजभर ने अपने X हैंडल पर लिखा " अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के संबंध में इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? इतना शोर करके छुपाना क्या चाहते हो आप? ऐसा क्यों चाहते हैं कि दुनिया वही देखे जो आप दिखाएं? अब बताता हूं, आपकी पीड़ा क्या है? आप क्यों घबरा गए! कैसे आपके निवेश पर चोट पहुंच गई और क्यों आप बौखला गए?"
राजभर ने पूछा- IAS भरत यादव से क्या कनेक्शन
राजभर आगे लिखते हैं " अखिलेश जी! एमपी कैडर के आईएएस भरत यादव जो राज्य सड़क विकास निगम के चेयरमैन हैं, उनसे आपने अपना रिश्ता छिपा लिया. अखिलेश जी भरत यादव आपके "कुबेर" चंद्रपाल यादव के दामाद हैं. चंद्रपाल यादव सपा के कद्दावर नेता और पार्टी कोषाध्यक्ष रहे हैं. अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नाम पर हुए एक फर्जी खुलासे से आप डर गए? मध्य प्रदेश में हाईवे का रास्ता कहां से जाएगा- यह भरत यादव तय करते हैं या उन्हें इस बात की जानकारी होती है. जो आपके हैं, अपने हैं, खास हैं. इस मामले में अखिलेश जी आपकी तिलमिलाहट बता रही है कि भरत यादव ने आपसे और अपने लोगों से वहां की जमीनों में भारी निवेश करवाया है."
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अखिलेश यादव के बयान पर गौर कीजिए
उज्जैन में जमीन के खरीद-फरोख्त के मामले में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोपों की बौछार की. अन्य विपक्षी दलों ने भी मोहन यादव पर सवाल उठाए तो वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोहन यादव का बचाव किया. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ बीजेपी ने ही साजिश रची है. मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये मामला उठाया गया. दरअसल, बीजेपी अपने 3 मुख्यमंत्रियों को हटाना चाहती है." अखिलेश यादव ने कहा "मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान व उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व बदलना चाहती है."
उमंग सिंघार बोले- मोहन यादव को यूपी बुला लें अखिलेश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है "अखिलेश यादव को मोहन यादव से प्यार है तो वह उन्हें यूपी बुला लें."
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय का कहना है "ओमप्रकाश राजभर जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं, ऐसे तो यादवों की रिश्तेदारी सभी पार्टियों से है. मध्य प्रदेश के संबंध में जो बात अखिलेश यादव ने कही, उसका मतलब था कि भाजपा जमीन घोटाले के आरोप लगाकर डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है. ओमप्रकाश राजभर से भाजपा के ही लोग ऐसे आरोप लगवा रहे हैं. भरत यादव मध्य प्रदेश के आईएएस हैं, उनका जमीन घोटाले से कोई लेना देना नहीं है."