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MLC चुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव ने कहा- "वोट से नहीं खोट से चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी"

एमएलसी चुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव की कार्यकर्ताओं से अपील, जुलूस न निकालें. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक खंड चुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजयी प्रत्याशियों, पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बधाई दी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि जीत का जश्न शांति से मनाएं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी लोगों तक पहुंचाएं. अखिलेश ने कहा कि कोई हो-हल्ला या जुलूस न निकाला जाए, ताकि भाजपा के लोग उनके बीच घुसकर माहौल खराब न कर सकें. उन्होंने कहा कि पार्टी को ऐसा कोई मौका नहीं देना है, जिससे भाजपा उन पर हुड़दंग करने का आरोप लगा सके.

विधानसभा चुनाव से पहले सतर्क रहने की सलाह: पार्टी मुख्यालय की ओर से जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को हर तरह के षड्यंत्र और झूठे आरोपों से बचकर रहना होगा, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है. उन्होंने आशंका जताई कि भाजपा गुंडागर्दी की साजिश रचकर कभी भी पार्टी की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है. अखिलेश ने कहा कि वह सभी विजयी प्रत्याशियों का खुद अभिनंदन करेंगे और संभव हुआ तो उनके क्षेत्रों में जाकर सम्मान भी करेंगे. उन्होंने जीते हुए एमएलसी से उन कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों की सूची तैयार करने को कहा, जिन्होंने चुनाव में उनकी जीत के लिए सहयोग किया है.

जीत में सहयोग करने वालों को सम्मानित करेगी सपा: अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी चुनाव में सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों का सम्मान करेगी. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि गुंडागर्दी, बेईमानी, चोरी और धांधली उसकी पहचान बन चुकी है. अखिलेश के मुताबिक, भाजपा इन तरीकों के बिना चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि जनता उसके खिलाफ है. उन्होंने आरोप लगाया कि एमएलसी चुनाव जीतने के लिए भाजपा और उससे जुड़े लोगों ने हर तरह के हथकंडे अपनाए. संजयन त्रिपाठी को हराने की साजिश का लगाया आरोप: अखिलेश यादव ने गोरखपुर शिक्षक क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी को लेकर भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि डॉ. संजयन त्रिपाठी को हराने की साजिश सामने आ गई है और मतगणना में गड़बड़ी करके उन्हें हराने की कोशिश की गई. अखिलेश ने दावा किया कि इसके पीछे केवल यह वजह नहीं थी कि वह सपा के उम्मीदवार थे, बल्कि इसके पीछे 'हाता नहीं भाता' की सोच भी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में बेईमानी की और जनता अब उसकी सच्चाई समझ चुकी है. 'भाजपाई वोट से नहीं, खोट से जीतते हैं': अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति के मामले में भाजपा का स्तर लगातार गिर रहा है. उन्होंने दावा किया कि इतनी बड़ी कथित जालसाजी के बाद जनता समझ गई है कि भाजपा वास्तव में हर सीट पर हारी है. सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता वोट से नहीं, बल्कि गड़बड़ी करके जीतते हैं. उन्होंने कहा कि डॉ. संजयन त्रिपाठी के साथ जिस तरह का उत्पीड़न हुआ है, उसे उनका समाज देख रहा है और शिक्षक भी इसे नहीं भूलेंगे. शिक्षकों के अपमान का मुद्दा उठाया: अखिलेश यादव ने गोरखपुर शिक्षक क्षेत्र के प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी और आगरा शिक्षक क्षेत्र के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ हुए व्यवहार को शिक्षक और समाज लंबे समय तक याद रखेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों को भाजपा में सम्मान के बजाय अपमान मिला है. अखिलेश ने शिक्षकों से चारा इकट्ठा करने जैसे काम करवाने की कथित कोशिश का भी जिक्र किया और इसे अनुचित बताया. उन्होंने दावा किया कि शिक्षक 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर अपना 'गुरु संकल्प' पूरा करेंगे.