सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बढ़ी कानूनी मुश्किलें, 2004 सैफई हादसे को लेकर सुलतानपुर कोर्ट में परिवाद दाखिल
अखिलेश यादव और उनके निजी सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ 2004 सैफई करंट हादसे और चेक बाउंस मामले में परिवाद दाखिल किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 8:50 PM IST
सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उनके निजी सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया गया है.
पीड़ित मोहम्मद अली के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि यह पूरा मामला दिसंबर 2004 में सैफई में हुए एक खौफनाक हादसे और उससे जुड़े मुआवजे से जुड़ा हुआ है. वर्षों पुराने इस प्रकरण में अब जाकर कानूनी कार्रवाई तेज हुई है, जिससे सियासी हलकों में भी हलचल मच गई है.
सैफई महोत्सव में खुला करंट लगने से हुई थी मौतें: अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि दिसंबर 2004 में सैफई महोत्सव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और तत्कालीन सांसद अखिलेश यादव के निर्देश पर बिजली विभाग का काम चल रहा था. वहाँ फैली प्रशासनिक अव्यवस्था और खुले करंट की चपेट में आने से गोसाईगंज सुलतानपुर निवासी मोहम्मद अली समेत तीन लोग बेहद गंभीर रूप से झुलस गए थे. इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मोहम्मद अली किसी तरह जीवित बच गए थे. घटना के बाद मोहम्मद अली के परिवार को इलाज और सहायता के रूप में 15 लाख 5 हजार रुपये देने का वादा किया गया था.
खाते में पैसे न होने और चेक बाउंस होने का दावा: अधिवक्ता ने दावा किया कि इस पूरी दुखद घटना की जानकारी अखिलेश यादव के संज्ञान में थी और उन्हीं के दस्तखत से पीड़ित को चेक जारी किया गया था. हैरानी की बात यह रही कि बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने की जानकारी के बावजूद वह चेक थमा दिया गया था, जो बाद में बाउंस हो गया. साल 2004 से लेकर आज तक पीड़ित परिवार को इलाज या मुआवजे की कोई धनराशि हासिल नहीं हो सकी है. इसके अलावा आरोप है कि अखिलेश यादव के निजी सचिव गजेंद्र ने मोहम्मद अली का एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी तैयार करा दिया था.
हाईकोर्ट के निर्देश पर अब एमपी-एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई: इन तमाम धोखाधड़ी और गड़बड़ियों को देखते हुए पीड़ित पक्ष ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उच्च न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत पीड़ित मोहम्मद अली को संबंधित निचली अदालत से राहत पाने का स्पष्ट आदेश दिया है. हाईकोर्ट के इसी आदेश के क्रम में अब अखिलेश यादव और उनके सचिव के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर अदालत ने संबंधित थाने से आख्या मांग ली है. इस चर्चित मामले की अगली अहम सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में 7 नवंबर 2026 को तय की गई है.
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