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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बढ़ी कानूनी मुश्किलें, 2004 सैफई हादसे को लेकर सुलतानपुर कोर्ट में परिवाद दाखिल

सैफई महोत्सव के दौरान लगा था करंट, मुआवजा और चेक बाउंस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई 7 नवंबर को. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उनके निजी सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया गया है.

पीड़ित मोहम्मद अली के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि यह पूरा मामला दिसंबर 2004 में सैफई में हुए एक खौफनाक हादसे और उससे जुड़े मुआवजे से जुड़ा हुआ है. वर्षों पुराने इस प्रकरण में अब जाकर कानूनी कार्रवाई तेज हुई है, जिससे सियासी हलकों में भी हलचल मच गई है.

जानकारी देते अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला. (Video Credit: ETV Bharat) सैफई महोत्सव में खुला करंट लगने से हुई थी मौतें: अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि दिसंबर 2004 में सैफई महोत्सव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और तत्कालीन सांसद अखिलेश यादव के निर्देश पर बिजली विभाग का काम चल रहा था. वहाँ फैली प्रशासनिक अव्यवस्था और खुले करंट की चपेट में आने से गोसाईगंज सुलतानपुर निवासी मोहम्मद अली समेत तीन लोग बेहद गंभीर रूप से झुलस गए थे. इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मोहम्मद अली किसी तरह जीवित बच गए थे. घटना के बाद मोहम्मद अली के परिवार को इलाज और सहायता के रूप में 15 लाख 5 हजार रुपये देने का वादा किया गया था.