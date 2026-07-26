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जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, ध्वस्तीकरण आदेश को वापस लेने की मांग, योगी सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप

सरकार पर आरोप: अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में एक पोस्ट साझा करते हुए विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण आदेश को वापस लेने की मांग की. उन्होंने राज्य सरकार से सवाल किया कि जब भाजपा सरकार अपने ही शासनादेश के आधार पर अन्य निर्माणों का नियमितीकरण कर सकती है, तो जौहर यूनिवर्सिटी के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है. उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण रवैया बताते हुए सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण आदेश का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने योगी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया और इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की.

‘शिक्षा की रक्षा’ आंदोलन भी जीतेगा!: अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि ‘शिक्षा की रक्षा’ आंदोलन भी जीतेगा!. रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं की हौसलाअफजाई के लिए सपा सांसद और विधायक शामिल हैं.

जौहर यूनिवर्सिटी के साथ भेदभाव-दुराव क्यों? हम सबकी मांग है कि भाजपा अपने प्रतिशोध की आग में नौजवानों का भविष्य न झोंके.- अखिलेश यादव, अध्यक्ष, सपा

यूनिवर्सिटी गेट पर आंदोलन जारी: रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर छात्रों का धरना लगातार जारी है. इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद भी लगातार शामिल हो रहे हैं. प्रदर्शनकारी रामपुर प्रशासन से ध्वस्तीकरण आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं.



सपा प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन: समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, सांसद जियाउर रहमान बर्क, सांसद रुचि वीरा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने रामपुर प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की. इसके बाद सभी नेता धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनरत छात्र-छात्राओं का समर्थन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण आदेश को निरस्त करने की मांग की.





इससे पहले भी अखिलेश यादव कई बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में पोस्ट, वीडियो और बयान जारी कर चुके हैं. उन्होंने लगातार सरकार से विश्वविद्यालय के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ध्वस्तीकरण संबंधी निर्णय वापस लेने की मांग की है.

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