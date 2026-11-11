अखिलेश यादव ने मनाया "खजांची" का 10वां जन्मदिन, नोटबंदी को याद कर बीजेपी को घेरा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनकी जयंती पर याद किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 5:24 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, नोटबंदी के 10 साल पूरे होने पर बैंक की लाइन में पैदा हुए "खजांची" का जन्मदिन मनाया, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने "खजांची" को बर्थडे गिफ्ट भी दिया.
अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी को 10 साल हो गए और खजांची भी 10 साल का हो गया है. उसके साथ 2000 के नोट का भी जन्म हुआ था, जो अब चलन में नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी से कारोबारियों, उद्योगों और छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसका खामियाजा लोग आज भी भुगत रहे हैं.
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की प्रेस वार्ता - 11/11/2026 https://t.co/OVySDRS9CF— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 11, 2026
पूर्व सीएम अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि "10 साल से हम खजांची का जन्मदिन मना रहे हैं. इसे भाजपा को गोद ले लेना चाहिए, लेकिन शंका इस बात की है. "कहीं ऐसा न हो कि भाजपा वाले गोद लेकर खजांची को अनाथ छोड़ दें" उन्होंने कहा कि खजांची अब पूछता है कि उसका दोस्त (2000 का नोट) कहां चला गया.
सपा सुप्रीमो ने दावा किया कि खजांची की देखभाल अब समाजवादी परिवार कर रहा है. नोटबंदी को "भ्रष्टाचार का महासागर" बताया और कहा कि इसका एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ. अखिलेश ने आरोप लगाया कि 2014 में बैंकिंग सुधार के नाम पर बैंक ने जमकर भ्रष्टाचार फैलाया. पेनल्टी के नाम पर बैंक लोगों का पैसे काट रही है. "अर्थव्यवस्था में हम 1947 से भी पीछे चले गए हैं. इस पर बहस हो जाए" उन्होंने इन 10 वर्षों को भाजपा की नाकामी के 10 साल करार दिया.
"बैंकों को डुबाने के लिए नोटबंदी करदी गई, दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा भ्रष्ट कोई फैसला नहीं हुआ होगा।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/5yxaBWO18H— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 11, 2026
मौलाना आजाद और चित्रगुप्त को किया याद:
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनकी जयंती पर याद किया. उन्होंने कहा कि जब बंटवारे की आवाज बुलंद हो रही थी, तब मौलाना आजाद उन लोगों में थे जो बंटवारा नहीं चाहते थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान जबरदस्त रहा. उन्होंने भगवान चित्रगुप्त को भी याद किया और कहा कि कायस्थ समाज आज देशभर में चित्रगुप्त जयंती मना रहा है. त्योहारों का जिक्र करते हुए उन्होंने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज को लोगों से मिलने का अवसर बताया.
"खजांची की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम आज भी कोई कर रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं, समाजवादी परिवार ही उसकी देखभाल कर रहा है।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/Rx6vi62MCU— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 11, 2026
"हम लोगों ने कहा है कि मेटल का कार्ड हो और मेटल के कार्ड के साथ साथ आधार से जुड़ जाए वोटर लिस्ट।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/KqtuEhxuBL— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 11, 2026
"भगवान सबके हैं, केदारेश्वर भी जाएंगे, मथुरा वृंदावन भी जाएंगे। PDA, पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/73DBpo9mpZ— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 11, 2026
ये भी पढ़ें: अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के दिए संकेत, कहा- हम मुख्यमंत्री तब बनते हैं जब चुनाव नहीं लड़ते