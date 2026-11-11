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अखिलेश यादव ने मनाया "खजांची" का 10वां जन्मदिन, नोटबंदी को याद कर बीजेपी को घेरा

अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी को 10 साल हो गए और खजांची भी 10 साल का हो गया है. उसके साथ 2000 के नोट का भी जन्म हुआ था, जो अब चलन में नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी से कारोबारियों, उद्योगों और छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसका खामियाजा लोग आज भी भुगत रहे हैं.

पूर्व सीएम अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि "10 साल से हम खजांची का जन्मदिन मना रहे हैं. इसे भाजपा को गोद ले लेना चाहिए, लेकिन शंका इस बात की है. "कहीं ऐसा न हो कि भाजपा वाले गोद लेकर खजांची को अनाथ छोड़ दें" उन्होंने कहा कि खजांची अब पूछता है कि उसका दोस्त (2000 का नोट) कहां चला गया.

सपा सुप्रीमो ने दावा किया कि खजांची की देखभाल अब समाजवादी परिवार कर रहा है. नोटबंदी को "भ्रष्टाचार का महासागर" बताया और कहा कि इसका एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ. अखिलेश ने आरोप लगाया कि 2014 में बैंकिंग सुधार के नाम पर बैंक ने जमकर भ्रष्टाचार फैलाया. पेनल्टी के नाम पर बैंक लोगों का पैसे काट रही है. "अर्थव्यवस्था में हम 1947 से भी पीछे चले गए हैं. इस पर बहस हो जाए" उन्होंने इन 10 वर्षों को भाजपा की नाकामी के 10 साल करार दिया.

मौलाना आजाद और चित्रगुप्त को किया याद:

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनकी जयंती पर याद किया. उन्होंने कहा कि जब बंटवारे की आवाज बुलंद हो रही थी, तब मौलाना आजाद उन लोगों में थे जो बंटवारा नहीं चाहते थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान जबरदस्त रहा. उन्होंने भगवान चित्रगुप्त को भी याद किया और कहा कि कायस्थ समाज आज देशभर में चित्रगुप्त जयंती मना रहा है. त्योहारों का जिक्र करते हुए उन्होंने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज को लोगों से मिलने का अवसर बताया.

मतदाता सूची को लेकर अखिलेश ने कहा कि "अब उन्हें पराई पीर समझ आ रही है. उन्हें लगता है कि 1.27 करोड़ वोट कट गए हैं. समाजवादियों ने जो सवाल उठाए थे, वही कॉपी-पेस्ट कर दिए गए हैं" उन्होंने कहा कि अब लड़ाई "80-20" की नहीं, बल्कि "95-5" की है. साथ ही उन्होंने साढ़े 17 हजार करोड़ रुपये के ठेकों में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया. चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को लेकर अपना मन बना चुकी है.अखिलेश ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मुख्यमंत्री को रोजगार दर का पता नहीं, वह बताएंगे कि नियुक्तियां कहां गईं. उन्होंने पूछा कि सरकार ने 10 साल में कितनी नौकरियां दी है. उनके अनुसार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वे गिन नहीं पा रहे हैं, जबकि सच यह है कि "नियुक्तियां हैं ही नहीं, तो गिनेंगे कैसे"अयोध्या जाने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि केदारेश्वर जाने के बाद वे आगे भी दर्शन करेंगे. उन्होंने PDA की नई परिभाषा देते हुए कहा, "पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद" उन्होंने कहा कि उनके घर में शिव और रामगोपाल पहले से हैं, चाचा का ही आशीर्वाद है और अवधेश व पवन भी साथ हैं.सपा अध्यक्ष अखिलेश ने तंज कसा कि मुख्यमंत्री योगी "DAP खाद" इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसमें भी "PDA" है. उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर सरसों का तेल और घी मुफ्त दिया जाएगा. साथ ही आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में कोई सरसों का तेल ले जाए तो उसे अपमानित किया जाता है. सांसद संजय सेठ का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, "हमारे सेठ ले गए हैं" उन्होंने यूपीडा के टेंडरों में मलाई काटने का आरोप लगाया और कहा कि आगरा एक्सप्रेसवे का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृष्ण भक्ति से जुड़े एक भजन का वीडियो भी चलाया गया.

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