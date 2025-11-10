अखिलेश यादव ने नोटबंदी में पैदा हुए खजांची का 9वां बर्थडे मनाया, कहा- जब तक बीजेपी सत्ता में है, तब तक मनाते रहेंगे

ETV Bharat / state

Choose ETV Bharat

लखनऊ : सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर 2016 में नोटबंदी के दौरान पैदा हुए खजांची यादव का 9वीं बार बर्थडे मनाया. खजांची को लड्डू खिलाया. बर्थडे गिफ्ट में मोबाइल देने का वादा किया. खजांची ने अखिलेश को कविता सुनाई. अखिलेश ने कहा, खजांची का जन्मदिन तब तक मनाते रहेंगे, जब तक बीजेपी की सरकार नहीं जाती.

अखिलेश यादव कहा, खजांची का नाम इसलिए रखा गया, ताकि देश को याद रहे कि नोटबंदी के नाम पर काले धन का जो वादा किया गया था, वो कहां गया? जिनके पास काला धन था, वे आज भी अछूते हैं. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद सरकार ने जीएसटी लागू किया, जिससे किसान, नौजवान और व्यापारी सभी को भारी नुकसान झेलना पड़ा.

अखिलेश ने गिफ्ट में मोबाइल देने का किया वादा. (Video Credit; ETV Bharat)

चीन से कारोबार बढ़ा, अमेरिका से हाथ मिलाया : अखिलेश यादव ने आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा, चीन के साथ कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी. अमेरिका हमारे देश पर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सरकार ने अंदर से उनसे हाथ मिला लिया है. जल्द ही अमेरिकी टेक्सटाइल उत्पाद भारतीय बाजार में उतरेंगे.

बीजेपी के लोग सोना जमा करने में लगे : उन्होंने तंज कसते हुए कहा, किसान की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई दुगनी जरूर हो गई है. अब बीजेपी के लोग सोना जमा करने में लगे हैं. निर्वाचन आयोग और विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा, अयोध्या में 2003 की मतदाता सूची मिली है, जिसमें कई लोगों के नाम ही नहीं हैं. आखिर इस तरह SIR कैसे कराएंगे?

सपा के लिए 2027 का चुनाव बेहद अहम : उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग पहले से तैयारी में है. अभी से वोट चोरी शुरू कर दी गई है. समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि यह पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का मौका होगा. अखिलेश ने कहा, संविधान ने हर नागरिक को पसंद की स्वतंत्रता दी है. बाबा साहब ने विकल्प दिया था कि कोई राष्ट्रीय गान गाए या राष्ट्रीय गीत, लेकिन सरकार जबरदस्ती थोपना चाहती है. संविधान सबको आजादी देता है और हम उसी का पालन करेंगे.

मोकामा की घटना पर मीडिया खामोश : बिहार के मोकामा में हुई हत्या का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मीडिया चुप है. आजम खान ने जो जंगलराज की बात कही है, वो बिल्कुल सही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का फोकस अब 2027 और 2029 के चुनाव पर है. 27 का चुनाव सबसे अहम है. नेताजी का सपना था कि सपा राष्ट्रीय पार्टी बने, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं.

बीजेपी के नेता गांजा में लिप्त : अखिलेश यादव ने कहा, प्रतापगढ़ में भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया है, जिसमें बीजेपी नेताओं का नाम सामने आ रहा है. फरीदाबाद में RDX बरामद होना गंभीर बात है, सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में यह आया कहां से? उन्होंने कहा कि पुलिस और इंटेलिजेंस ने सतर्कता दिखाई है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई.

खाद के लिए भटक रहे किसान, सरकार झूठ बोल रही है : अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश भर में किसान खाद के लिए परेशान हैं. सरकार कहती है कि पर्याप्त खाद है, तो फिर किसानों को लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? सच्चाई यह है कि सरकार सिर्फ बयानबाज़ी में लगी है. उन्होंने कहा, बीजेपी की मंशा साफ है वक्फ संपत्तियां दर्ज न हों. भाजपा के नेता ऐसे भाषण देते हैं जो भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं. जब तक बीजेपी सत्ता में है, तब तक यह स्थिति ठीक नहीं होगी.

