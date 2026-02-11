ETV Bharat / state

अखिलेश यादव बोले- BJP सरकार का यह ‘विदाई बजट', पाप का मिलेगा फल

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर कसा तंज

प्रेस कांफ्रेस करते अखिलेश यादव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 7:51 PM IST

लखनऊ: लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बजट का आकार भले ही बड़ा दिखाया जा रहा हो, लेकिन यह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट नहीं है.

अखिलेश यादव ने बीजेपी के संकल्प पत्र का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने जिन वादों के आधार पर जनता से समर्थन मांगा था, वे इस बजट में कहीं नजर नहीं आते. उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना, महिलाओं और बुजुर्गों को ₹1500 पेंशन, पुलिस व्यवस्था में सुधार, कृषि और हॉर्टिकल्चर को सहयोग जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने में विफल है और खाद-यूरिया की आपूर्ति समय पर नहीं हो पा रही है.

अखिलेश ने कहा, "हमारे धर्म में एक चीज़ है, जो पाप करेगा उसे फल मिलेगा. यह जो पाप कर रहे हैं अधिकारी लोग, इसका फल इन्हें इसी जन्म में इसी जगह मिलेगा, भगवान करेगा हिसाब." सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि जब यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है तो 90 लाख करोड़ रुपये की GSDP का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाएगा. उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय के मामले में नीचे से दूसरे स्थान पर है और शायद मुख्यमंत्री को “उल्टी सूची” दिखाई जा रही है.एमओयू (MoU) को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की बात बार-बार दोहराई जाती है. लेकिन 9 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का भी निवेश धरातल पर नहीं उतरा. कृषि और एमएसएमई क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों के पंजीकरण तक बंद कर दिए गए हैं, जिससे रोजगार पर असर पड़ेगा.गन्ना किसानों को राहत देने के दावों पर भी सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 9 वर्षों में गन्ने के मूल्य में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई, इसका जवाब सरकार दे. उन्होंने आशंका जताई कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से यदि कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोला गया तो भारतीय किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. उन्होंने संसद में इस डील के बिंदुवार खुलासे की मांग की.स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो एम्स बने हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त बजट कितना मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और सरकार की मंशा लोगों को प्राइवेट अस्पतालों और बीमा कंपनियों की ओर धकेलने की है. कैंसर इंस्टीट्यूट, सीएचसी-पीएचसी में स्टाफ की कमी और दवाओं की बढ़ती कीमतों का मुद्दा भी उन्होंने उठाया.कानून-व्यवस्था पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि “पहले हथेली गरम, फिर पुलिस नरम” की स्थिति बन गई है. मेरठ में रिश्वत के आरोप में दो दरोगाओं की गिरफ्तारी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि संगठित अपराध पर सरकार का नियंत्रण कमजोर पड़ा है.मेट्रो और रोपवे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने लखनऊ मेट्रो की मजबूत नींव रखी थी, लेकिन दूसरे चरण का काम आगे नहीं बढ़ सका. गोरखपुर, झांसी, वाराणसी और अन्य शहरों में मेट्रो चलाने के वादे पूरे नहीं हुए। वाराणसी में रोपवे परियोजना की स्थिति पर भी उन्होंने सवाल उठाए.नदी सफाई अभियान पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश की नदियां आज भी प्रदूषित हैं. वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा तोड़े जाने और ऐतिहासिक वृक्ष काटे जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे सांप्रदायिक राजनीति से जोड़ा. प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उन्होंने एक पहेली से की “जब भी मुंह खुला बुरा बोला. उन्होंने कहा कि पूरे देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब विधायक, मंत्री का अपहरण कर रहा है.चुनाव आयोग से जुड़े एक मामले का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव ने नंदलाल नामक व्यक्ति की बहादुरी की सराहना की, जिसने कथित तौर पर वोट काटने की साजिश का विरोध किया. उन्होंने उसे 1 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की और चुनाव आयोग से संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि यह सरकार का “विदाई बजट” है और 2027 में जनता इसका जवाब देगी.

