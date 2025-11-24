ETV Bharat / state

सैंफई में अखिलेश यादव भाई आर्यन यादव के हल्दी कार्यक्रम में पहुंचे, खाने की लाइन में लगे, पत्नी डिंपल-चाचा शिवपाल ने भी की शिरकत

आर्यन और लद्दाख की वकील सेरिंग की 25 नवंबर को होनी है शादी, वधू पक्ष के लोग भी पहुंचे.

सैंफई में अखिलेश यादव भाई आर्यन यादव के हल्दी कार्यक्रम में पहुंचे
सैंफई में अखिलेश यादव ने लाइन में लगकर लिया खाना. (Photo Credit: Akhilesh Yadav X Account)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 9:37 AM IST

Updated : November 24, 2025 at 10:33 AM IST

इटावा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की 25 नवंबर को शादी होने जा रही है. इस शादी शादी समारोह को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा है. आर्यन यादव की शादी लद्दाख की रहने वाली वकील सेरिंग से होगा. रविवार को हल्दी के कार्यक्रम में पूरा परिवार शामिल हुआ. इसमें शामिल होने अखिलेश और डिंपल सैफई पहुंचे थे. कार्यक्रम से जुड़ी कुछ फोटो-वीडियो अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं. इनमें अखिलेश, पत्नी डिंपल और चाचा शिवपाल के अलावा पूरा यादव परिवार एक साथ दिखाई दे रहा. एक वीडियो में अखिलेश यादव हाथ में खाने की प्लेट लिए बच्चों के पीछे लाइन में लगे दिख रहे हैं.


कल होने वाली शादी की भव्य तैयारियां: बता दें कि यह विवाह समारोह 25 नवंबर को सैफई में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के कई प्रमुख नेता भी शामिल होने की संभावना है. इसके लिए आयोजन स्थल को विशेष रूप से सजाया जा रहा है और मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल है और सभी लोग विवाह को लेकर बेहद उत्साहित हैं.

अखिलेश यादव अपने भाई आर्यन यादव की हल्दी के कार्यक्रम में पहुंचे (Video Credit: Akhilesh Yadav X Account)


मुलायम परिवार के कई सदस्य पहुंचे: रविवार शाम सैफई में हल्दी और लग्नोत्सव के दौरान सांसद आदित्य यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, करहल से विधायक तेज प्रताप सिंह यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव भी शामिल हुए. कार्यक्रम स्थल पर पारंपरिक सजावट, संगीत और मेहमाननवाजी ने माहौल में रंग भर दिया.

दुल्हन पक्ष के साथ आर्यन. (Photo Credit: Akhilesh Yadav X Account)

मुलायम के तीसरे नंबर के भाई के बेटे हैं आर्यन: बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पांच भाइयों में सबसे बड़े थे. आर्यन उनके तीसरे नंबर के भाई स्वर्गीय राजपाल यादव के बेटे हैं. आर्यन के बड़े भाई अभिषेक यादव उर्फ अंशुल इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं. उनकी मां प्रेमलता यादव इटावा से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं.

शिवपाल यादव भी पहुंचे सैंफई. (Photo Credit: Akhilesh Yadav X Account)
इंग्लैंड-आस्ट्रेलिया से आर्यन ने की पढ़ाई: आर्यन की प्रारंभिक शिक्षा इटावा में हुई. इसके बाद उन्होंने डीपीएस, नोएडा से कक्षा-7 से 12 तक की पढ़ाई की. दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करने के बाद वह इंग्लैंड चले गए. वहां उन्होंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी (बिजनेस) की डिग्री हासिल की. साल- 2019 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) से मास्टर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई की इसी यूनिवर्सिटी से अखिलेश यादव ने भी हायर एजुकेशन हासिल की थी.
आर्यन यादव की कल होनी है शादी. (Photo Credit: Akhilesh Yadav X Account)
दुल्हन के पिता लद्दाख के बड़े ठेकेदार: आर्यन यादव की होने वाली दुल्हन सेरिंग के पिता रिंगजन अंगचुक लद्दाख के जाने-माने ठेकेदार हैं. सेरिंग खुद सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं. दोनों की रिंग सेरेमनी 15 दिसंबर, 2024 को दिल्ली में हुई थी. पहले शादी मार्च में होनी थी. लेकिन, जनवरी में आर्यन के पिता राजपाल यादव के निधन के बाद शादी की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था. अब यह शादी 25 नवंबर को आयोजित होगी.
दुल्हन के परिवार के साथ अखिलेश यादव. (Photo Credit: Akhilesh Yadav X Account)

25 नवंबर को होनी है शादी: आर्यन की शादी 25 नवंबर (मंगलवार) को होनी है. इसके चलते तैयारियां जोरों पर हैं. पैतृक आवास और आसपास का क्षेत्र रोशनी, साज-सज्जा और पारंपरिक स्वागत व्यवस्था से जगमगा रहा है. सपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है.

Last Updated : November 24, 2025 at 10:33 AM IST

