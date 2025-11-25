VIDEO : अखिलेश यादव के भाई आर्यन ने इटावा में लिए 7 फेरे; डिंपल यादव बारात लेकर पहुंचीं, एक मंच पर नजर आया कुनबा
आर्यन यादव ने लद्दाख की रहने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील सेरिंग से रचाई शादी, परिजनों-अतिथियों से लिया आशीर्वाद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 5:59 PM IST
इटावा : सपा मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव ने सैफई में शादी रचाई. उन्होंने लद्दाख की रहने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील सेरिंग के साथ 7 फेरे लिए. इससे पहले डिंपल यादव अपने देवर की बारात लेकर पहुंचीं. विवाह के बाद परिजनों और अतिथियों ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया. इस दौरान पूरा कुनबा एक मंच पर नजर आया. परिवार के अलावा कई विधायक-सांसद और पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
शादी समारोह के लिए सैफई के निर्माणाधीन इंटर कॉलेज परिसर में 600 फीट लंबे भव्य स्टेज बनाया गया था. शादी के बाद आर्यन और सेरिंग ने स्टेज से हाथ जोड़कर सभी का आशीर्वाद लिया. इस बीच बगल में खड़े ताऊ राम गोपाल यादव दूल्हे आर्यन के पास आए. उन्होंने कहा कि सिर्फ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा. पैर छूकर आशीर्वाद लो. इस पर नव दंपत्ति मुस्कुराने लगे.
50 हजार लोगों के खाने का इंतजाम : नव दंपत्ति ने चाचा रामगोपाल, शिवपाल, अखिलेश यादव समेत अन्य परिवारीजनों के पैर छुए. समारोह में 50 हजार लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है. इटावा के शुद्ध मठई के आलू, पनीर छोले, इमरती, काला जाम समेत करीब 10 व्यंजन बनाए गए. लोकल साथ दिल्ली, फिरोजाबाद और लखनऊ से आए कारीगरों ने इसे तैयार किया.
1500 वीआईपी लोगों के लिए स्पेशल डिश है. आर्यन की ससुराल लद्दाख से आए लोगों के लिए होटल से खाना मंगाया गया है. खाने के लिए 8 ब्लॉक बनाए गए हैं. हर ब्लॉक में 5-5 वालंटियर हैं. एक सप्ताह से खाने की तैयारी चल रही थी.
मुलायम सिंह के भाई के बेटे हैं आर्यन यादव : मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे. आर्यन उनके तीसरे नंबर के भाई स्व. राजपाल सिंह यादव के बेटे हैं. आर्यन के बड़े भाई अभिषेक यादव उर्फ अंशुल इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं. उनकी मां प्रेमलता यादव इटावा से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं. आर्यन की प्रारंभिक शिक्षा इटावा में हुई. इसके बाद उन्होंने डीपीएस नोएडा से कक्षा-7 से 12 तक की पढ़ाई की.
आर्यन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया. इसके बाद इंग्लैंड चले गए, वहां कार्डिफ यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी (बिजनेस) की डिग्री हासिल की, साल 2019 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) से मास्टर ऑफ कॉमर्स पूरा किया. इसी यूनिवर्सिटी से अखिलेश यादव ने भी हायर एजुकेशन हासिल की थी.
सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं सेरिंग : आर्यन यादव की दुल्हन सेरिंग के पिता रिंगजन अंगचुक लद्दाख के जाने-माने ठेकेदार हैं. सेरिंग खुद सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, दोनों की रिंग सेरेमनी साल 2024 में 15 दिसंबर को हुई थी. शादी पहले मार्च 2025 में होनी थी, लेकिन जनवरी में आर्यन के पिता राजपाल यादव के निधन के बाद शादी की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था.
तीन दिन पहले सैफई पहुंचा दुल्हन का परिवार : दुल्हन का परिवार और उनके रिश्तेदार करीब तीन दिन पूर्व ही सैफई पहुंच गए थे. तब से विवाह की सभी रस्में पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार निभाई जा रहीं थीं. रविवार को हल्दी सेरमेनी और सोमवार को भात की रस्में हुईं. अखिलेश और डिंपल ने बड़े भाई की भूमिका निभाई. अखिलेश-डिंपल के लिए लद्दाख से कपड़े आए थे.
कई विधायक-सांसद पहुंचे : कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे विजय यादव ने बताया कि पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं. कार्यक्रम में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी पहुंचे. हाल ही में उनके छोटे भाई उमर अंसारी की शादी हुई है. इस समारोह में अखिलेश भी परिवार के साथ पहुंचे थे.
इसके अलावा अफजाल अंसारी, मोहिबुल्लाह नदवी समेत सपा के सभी सांसद-विधायक और कार्यकर्ता पहुंचे. योगी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह भी शादी में पहुंचे हैं. अखिलेश ने उनका स्वागत किया. रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, बदायूं सांसद आदित्य यादव, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव, करहल विधायक तेज प्रताप यादव आदि भी मौजूद रहे.
