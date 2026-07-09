अखिलेश यादव का बड़ा दावा: राम मंदिर चंदा चोरी की निष्पक्ष जांच हुई, तो BJP में मच जाएगी भगदड़, कहा- ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिले अखिलेश यादव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 11:29 AM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है. राम मंदिर चंदा गबन मामले की जांच की निष्पक्षता पर सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाए, और कहा कि, अगर लीपापोती के बजाए सही तरीके से जांच हुई तो बीजेपी में भगदड़ मच जाएगी.
सीडीआर जांच की मांग: राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि, यदि मंदिर परिसर में कार्य करने वाले सभी लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच कराई जाए, तो 99.9 प्रतिशत लोग भाजपा से जुड़े निकलेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि, विपक्ष के खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, जबकि विपक्ष द्वारा दी गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाती.
" sit लीपापोती है, सुनने में तो आया है कि sit पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, एक सदस्य पर 420 का मुकदमा है। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) July 9, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, लखनऊ pic.twitter.com/vPl5eq98jp
SIT जांच पर सवाल: एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि, यह पूरी जांच केवल लीपापोती है. उन्होंने दावा किया कि, एसआईटी के एक सदस्य पर ही 420 का मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आई है, जिससे जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.
यदि सरकार वास्तव में निष्पक्ष जांच चाहती तो मामले की जांच ईडी, सीबीआई या आयकर विभाग जैसी एजेंसियों से कराती, लेकिन ऐसा करने के बजाय समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर ईडी का छापा डलवाकर जनता और मीडिया का ध्यान राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण से भटकाने का प्रयास किया गया. सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए. सनातनी बहुत दुखी हैं. इस सरकार ने जनता को केवल कष्ट, दुख और महंगाई दी है.- अखिलेश यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई: राम मंदिर चंदा विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा कि, ये दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं, वह वोट के लिए बदलते हैं. उनके लिए धर्म नहीं, धन प्राथमिकता है. अखिलेश ने बीजेपी पर महापाप करने का आरोप लगाया.
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिले अखिलेश: इन सबके बीच लखनऊ के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की. दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई. मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव शंकराचार्य के समक्ष जमीन पर बैठकर संवाद करते दिखाई दिए.
#WATCH सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में आध्यात्मिक गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से उनके कार्यक्रम में मुलाकात की। pic.twitter.com/GPaSKlGqe1— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 9, 2026
शंकराचार्य नदियों के संरक्षण को लेकर बेहद चिंतित हैं. विशेष रूप से उन्होंने गोमती नदी की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त की, और इसके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया. शंकराचार्य गाय के सम्मान और संरक्षण को लेकर भी लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आस्था के नाम पर लोगों के साथ छल कर रही है.-अखिलेश यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का हमलावर होना, चुनाव से पहले एक्टिव होने का संकेत है. अखिलेख के मुताबिक, बीजेपी गाय और धर्म का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए करती है.
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