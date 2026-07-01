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अखिलेश यादव ने जन्मदिन पर लॉन्च किया सपा का ऐप; 20 रुपये में मिलेगी सदस्यता, PDA प्रहरी संभालेंगे कमान

योगी के 12 बजे सोकर उठने वाले बयान पर पलटवार: उन्होंने कहा कि सीसीटीवी रिपोर्ट लगातार बढ़ाई जा रही है. अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का पता आखिर कैसे चला. इस पर उन्होंने कहा कि यह विचार उनके मन में भगवान श्रीराम की कृपा से आया, किसी ने उन्हें इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करने का फैसला किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे तक सोते हैं.

राम मंदिर विवाद पर भाजपा को घेरा: इसके साथ ही पार्टी इस अभियान के तहत लोगों से चंदा भी एकत्र करेगी. उन्होंने कहा कि यह सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा. इसी दौरान समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनकी मौजूदगी में अंजलि को ऑनलाइन माध्यम से पार्टी की सदस्यता दिलाई गई. अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह उनके साथ नाइंसाफी हुई है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें सम्मान दिया जाएगा. अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा.

20 रुपये में मिलेगी पार्टी की सदस्यता: उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से PDA प्रहरी बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम करेंगे. उन्होंने बताया कि यह ऐप संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. हालांकि, जो भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहता है, वह भी इस ऐप के माध्यम से सदस्य बन सकेगा और उसकी पूरी जानकारी पार्टी तक पहुंचेगी. उन्होंने बताया कि सदस्यता शुल्क 20 रुपये रखा गया है.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने वाले सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में जो कार्यकर्ता भंडारे कर रहे हैं और समाज सेवा के कार्यों में लगे हैं, उन सभी को वह धन्यवाद देते हैं. इस मौके पर अखिलेश यादव ने 'समाजवादी पार्टी' नाम से एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया.

कांग्रेस-सपा गठबंधन पर अखिलेश यादव का अनोखा गणित. (Photo Credit: ETV Bharat)

भाजपा पर संविधान से धोखे का आरोप: अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित थाने में पुलिसकर्मी रिश्वत लेते पकड़े गए थे, जिसके बाद पूरे थाने को निलंबित करना पड़ा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आवास के बगल में ही एक पुलिस अधिकारी ने बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराया है. उन्होंने कहा कि उनके आवास को लेकर भी पल-पल यह प्रचार किया गया कि वहां होटल बनाया जा रहा है, लेकिन भगवान श्रीराम की कृपा से सच्चाई सामने आ गई. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और संविधान दोनों के साथ धोखा किया है.

अयोध्या के विकास का खाका खींचा: उन्होंने कहा कि भाजपा ने न तो मर्यादा का सम्मान किया और न ही संविधान का. अखिलेश यादव ने कहा कि केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है और कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा. इसके बाद वह वहां दर्शन करने जाएंगे. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय शहरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा.

अखिलेश यादव का जन्मदिन पर बड़ा दांव (Photo Credit: ETV Bharat)

किसानों के मुद्दे पर सरकार को कोसा: विकास के दौरान वहां के दुकानदारों और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी तथा अयोध्या को एक आदर्श धर्मनगरी के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वह कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अयोध्या के मुद्दों को उठाते रहे हैं. वहां जमीनों का बंदरबांट हो रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी. पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह वहां चुनाव हुए, यदि उसी तरह 2027 का विधानसभा चुनाव कराया गया तो लोग अपना आखिरी वोट डाल रहे होंगे, उसके बाद चुनाव नहीं होगा.

गठबंधन की '806' तैयारियों का गणित: उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में पांच लाख केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर दिए जाएंगे तो फिर जनता क्या करेगी और कौन उनका साथ देगा. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और समाजवादी पार्टी सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है. यदि कांग्रेस भी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है तो इसका मतलब 806 तैयारियां हो रही हैं. उन्होंने कहा कि एक ही विधानसभा सीट पर दो-दो दलों की तैयारी गठबंधन को और मजबूत बनाएगी.

एक सीट पर दो दलों की तैयारी बढ़ाएगी ताकत. (Photo Credit: ETV Bharat)

जन्मदिन की बधाई के लिए जताया आभार: उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नवंबर में विधानसभा चुनाव कराने की चर्चा इसलिए कर रही थी क्योंकि किसानों को समय पर डीएपी और यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. सरकार सर्वे करा रही है कि वह कितनी सीटें जीत सकती है, इसलिए जल्द चुनाव कराने की तैयारी की जा रही थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जन्मदिन की बधाई दिए जाने पर उनका धन्यवाद किया. उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख द्वारा जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए भी आभार व्यक्त किया. उन्होंने बताया कि विभिन्न दलों के कई नेताओं से उनकी फोन पर भी बातचीत हुई और सभी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, जिसके लिए वह सभी का धन्यवाद करते हैं.

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