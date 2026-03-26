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सम्राट अशोक जयंती पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान; गोमती रिवर फ्रंट पर बनेगी भव्य प्रतिमा

जेवर एयरपोर्ट और ऊर्जा संकट पर हमला: अखिलेश यादव ने को लेकर कहा कि 29 तारीख को वह वहां लैंडिंग की अनुमति मांगेंगे. यदि अनुमति मिलती है तो एयरपोर्ट की स्थिति स्पष्ट होगी, अन्यथा गड़बड़ी की आशंका जताई जाएगी. ऊर्जा संकट को लेकर उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं और पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर जनता में बेचैनी है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जनता को “लाइन के अलावा कुछ नहीं दिया”.

महिला आरक्षण पर सरकार पर सवाल: महिला आरक्षण को लेकर सपा प्रमुख ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना जातीय जनगणना के आरक्षण लागू करना संभव नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं को टिकट दिया. उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल ₹40, हजार देने की नई योजना लाई जाएगी, साथ ही समाजवादी पेंशन और अन्य योजनाओं के जरिए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा.

लखनऊ: लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. इस मौके पर उन्होंने सम्राट अशोक की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया. अखिलेश यादव ने कहा कि सम्राट अशोक विश्व स्तर पर बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए जाने जाते हैं. दुनिया में जहां भी सम्राट अशोक की सबसे भव्य प्रतिमाएं हैं, उनकी जानकारी जुटाकर उससे भी बेहतर प्रतिमा लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर स्थापित की जाएगी. यह प्रतिमा सोने के सिंहासन पर विराजमान होगी.

संगठन और जातीय समीकरण पर बयान: रुक्मिणी देवी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उठे सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह फैसला उनके लंबे संघर्ष और पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए लिया गया है. उन्होंने साफ किया कि सपा किसी का हक छीनने नहीं, बल्कि सबको हक देने की राजनीति करती है.

भाजपा और सरकार पर तीखा हमला: अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों के साथ हुए एमओयू को लेकर पारदर्शिता नहीं दिखाई. उन्होंने आरोप लगाया कि “50 लाख टर्नओवर वाली कंपनी से 25 हजार करोड़ का एमओयू करना सवाल खड़े करता है” और इसकी जांच होनी चाहिए.

कानून-व्यवस्था और वन्यजीव आतंक का मुद्दा: प्रदेश में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों पर भी उन्होंने सरकार को घेरा. बहराइच, लखीमपुर और बिजनौर में तेंदुआ और भेड़ियों के हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि वन विभाग निष्क्रिय है और गरीब लोग इसका शिकार हो रहे हैं.

आजम खान और अन्य मुद्दे: आजम खान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके परिवार पर जितना उत्पीड़न हुआ है, उतना किसी और पर नहीं हुआ. यहां तक कि जेल में उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा. लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को लेकर भी उन्होंने सरकार की आलोचना की. उनका कहना था कि इसे चार लेन के बजाय छह या आठ लेन का बनाया जा सकता था और पैदल यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने खराब योजना बनाकर अधिक बजट खर्च कर दिया.

गाजियाबाद में होने वाली समाजवादी पार्टी की रैली के बारे में उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है की सबसे कमजोर है, लेकिन हमारे विधायक और संसद वहां से जीत के आए हैं इस बार भी सबसे ज्यादा विधायक इस क्षेत्र से जीत कर आएंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिए कि आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक राहत के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी.

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