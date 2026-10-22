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अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं को निर्देश- कोई भी नया वोटर बनने से न छूटे, हर वोट महत्वपूर्ण

बरेली: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बरेली एयरपोर्ट पर पार्टी के जनप्रतिनिधियों और नेताओं से मुलाकात कर नए मतदाता बनवाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर बनने से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है. दरअसल रामपुर में जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने के बाद लौट रहे अखिलेश यादव ने बरेली में सपा नेताओं से संवाद किया. संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने शहर की राजनीतिक नब्ज जानने के साथ ही मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाने पर जोर दिया.

अखिलेश यादव ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नए वोटर बनवाने के लिए सक्रियता से काम करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाए, ताकि कोई भी वोटर बनने से वंचित न रह जाए. अखिलेश यादव से मुलाकात करने वालों में पूर्व मंत्री अताउर रहमान, सुल्तान बेग, सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव और दीपक शर्मा, सांसद नीरज मौर्या सहित कई बड़े सपा नेता मौजूद रहे.

पार्टी जनप्रतिनिधियों और नेताओं से मिले अखिलेश (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रदेश में पहली बार मतदाता बनने वाले पात्र युवाओं और मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे नागरिकों के नाम शामिल कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में 17 अक्टूबर (शनिवार) और 24 अक्टूबर (शनिवार) को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे.