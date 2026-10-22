अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं को निर्देश- कोई भी नया वोटर बनने से न छूटे, हर वोट महत्वपूर्ण
बरेली में अखिलेश यादव ने पार्टी जनप्रतिनिधियों और नेताओं से लिया फीडबैक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 7:37 PM IST
बरेली: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बरेली एयरपोर्ट पर पार्टी के जनप्रतिनिधियों और नेताओं से मुलाकात कर नए मतदाता बनवाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर बनने से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है. दरअसल रामपुर में जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने के बाद लौट रहे अखिलेश यादव ने बरेली में सपा नेताओं से संवाद किया. संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने शहर की राजनीतिक नब्ज जानने के साथ ही मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाने पर जोर दिया.
सपा के स्थानीय बड़े नेताओं से मिले अखिलेश
अखिलेश यादव ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नए वोटर बनवाने के लिए सक्रियता से काम करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाए, ताकि कोई भी वोटर बनने से वंचित न रह जाए. अखिलेश यादव से मुलाकात करने वालों में पूर्व मंत्री अताउर रहमान, सुल्तान बेग, सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव और दीपक शर्मा, सांसद नीरज मौर्या सहित कई बड़े सपा नेता मौजूद रहे.
विशेष कैंपों का उद्देश्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम शामिल करना और पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं को पंजीकरण का अवसर देना है. अभियान के तहत पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की अपील की गई है.
2027 में सपा सरकार बनाने का किया आह्वान
औरैया: सपा के राष्ट्रीय महासचिव और जसवंतनगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर औरैया पहुंचे. सपा नेता राजेंद्र सिंह दोहरे के आवास पर जाकर उनके पुत्र के निधन पर शोक जताया. उन्होंने दिवंगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. इसके बाद शिवपाल सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह राजावत के प्रतिष्ठान पर पहुंचे. यहां उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चाय पर चर्चा की. शिवपाल सिंह यादव ने बातचीत के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद और गिले-शिकवे भुलाकर एकजुट होने की अपील की. उन्होंने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है.
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