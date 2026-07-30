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बदायूं में अखिलेश यादव ने कहा- "गंगा एक्सप्रेसवे की क्वालिटी बेहद खराब, चल रहे हैं बहुत कम वाहन"

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे की खराब गुणवत्ता, नीट पेपर लीक और भदोही के नाम बदलने को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा।

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गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और गांजे की जब्ती पर कटाक्ष किया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 7:41 PM IST

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बदायूं: बदायूं में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व विधायक सहसवान ओमकार सिंह यादव के तेरहवीं संस्कार में शामिल हुए. उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आज मैं पहली बार गंगा एक्सप्रेसवे पर चलकर आया हूं और एक्सप्रेसवे पर बहुत कम वाहन चल रहे हैं. एक्सप्रेसवे की क्वालिटी बहुत खराब है.

उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले गांजा गोरखपुर में ज्यादा पकड़ा जाता था, अब वही गांजा लखनऊ में भारी मात्रा में पकड़ा जाता है.

बदायूं पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (Video Credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री की रैली में कुर्सियां खाली थीं: जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सभी विपक्ष के लोग यह मांग कर रहे थे कि स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ जाए. उन्होंने कहा कि लाठी खाने वाले को मालूम है कि लाठी किसने मारी है और पेलेट गन से घायल होने वाले को मालूम है कि पेलेट गन किसके इशारे पर चली. लेकिन लोकतंत्र में जो सरकार किसी की सुनती नहीं थी, वह इस घटना के बाद सुनने लगी. लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अभी समझ में नहीं आ रहा है, बनारस की रैली में एक लाइन में लोग बैठे थे और बाकी सब कुर्सियां खाली पड़ी थीं.

एक रंगी लोग कभी संतों के विचारों पर नहीं चल सकते: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात तो सब ने सुन ली, लेकिन गृहमंत्री के मन की बात हम लोग नहीं सुन पाए. और सच्ची बात यह है कि बीजेपी के सांसदों के मन की बात सुन ली प्रधान जी ने और इस्तीफा दे दिया, क्योंकि सभी सांसद संकट में थे और सोच रहे थे कि यह मुसीबत कैसे हटे. सांसदों के मन की बात मंत्री जी ने सुन ली और उन्होंने इस्तीफा दे दिया. भदोही के नाम बदलने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छी बात है, वह कहावत भी याद होगी कि 'मन चंगा तो कठौती में गंगा'. यह संत जिनके नाम पर भदोही का नाम रखा गया है, संत रविदास जी. उनके नाम पर जिले का नाम रखा है, लेकिन यह एक रंगी लोग कभी भी उनके विचारों पर नहीं चल सकते.

26 हजार प्राइमरी स्कूल बंद: इन्होंने कन्नौज में भी नाम बदला है, लेकिन यह उन महापुरुषों के रास्ते पर नहीं चलेंगे. सोशल मीडिया पर अगर कोई भी एक शब्द लिख दे सरकार के खिलाफ, तो पुलिस का डंडा चल जाता है. नेगेटिव राजनीति करने वाले लोग नेगेटिव राजनीति करना भूल गए हैं. नीट एग्जाम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ होगी तो परीक्षाएं भी साफ-सुथरी होंगी.

सरकार ने 1 लाख लोगों की नौकरियां छीनीं: जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं. सरकार के लोग घबरा गए जब मैंने यह कहा कि 26 हजार प्राइमरी स्कूल बंद हो गए. 1 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी इस सरकार ने छीन ली. यह सरकार गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने देना नहीं चाहती है.

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