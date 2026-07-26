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अखिलेश बोले- युवा आंदोलन ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को झुकाया; 2027 में होगा बदलाव

अखिलेश यादव ने कहा कि जिस सोशल मीडिया पर यह लोग झूठ फैलाते थे, उसी से आंदोलन को देशव्यापी बनाया.

आजमगढ़ में बोले अखिलेश.
आजमगढ़ में बोले अखिलेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 7:08 AM IST

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आजमगढ़: निजामाबाद के पूर्व विधायक आलम बदी के निधन पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे. इस दौरान अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं, छात्रों और किसानों के साथ खड़ी है. उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव-2027 में बदलाव का दावा किया.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह छात्रों के आंदोलन की सफलता है. यह युवाओं की पहली बड़ी जीत है, यह इंकलाब की जीत है. युवाओं ने अपने आंदोलन से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को झुका दिया.

अखिलेश यादव ने कहा कि जिस सोशल मीडिया पर यह लोग झूठ फैलाते थे, उसी का इस्तेमाल करके आंदोलन को देशव्यापी बनाया. सरकार ने स्वीकार किया कि पेपर लीक हुआ है.

इतना ही नहीं उनको कैमरा टेढ़ा करके भाषण देना पड़ा. एक बार नहीं दो बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात के 8 बजे भाषण नहीं सुनते. यह नई पीढ़ी के लोग हैं.

बड़ी SIT करेगी खुलासा: अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी पर अखिलेश यादव ने कहा कि दानपात्र में चोरी महापाप है. हमारा मानना है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटा खुलासा किया और बड़ी SIT बड़ा खुलासा करेगी.

इस मामले में एक टिन्नू यादव का नाम आया था, लेकिन कभी भी हमारी बात उससे नहीं हुई. बीजेपी झूठ फैलाती है. युवाओं ने बीजेपी के झूठ को सामने ला दिया. 2027 में अगर हमारी सरकार बनी तो हम महिला आरक्षण को लागू करेंगे.

स्कूल बंद कर रही यूपी सरकार: अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 500 प्राइमरी स्कूल बंद हुए. आजमगढ़ में 600 स्कूल मर्जर के नाम पर बंद कर दिए गए. आज दुनिया बदलाव के साथ चल रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते.

अगर हम उसके साथ नहीं चले तो पीछे छूट जाएंगे. हमने डायल 100, एंबुलेंस आदि उस समय दिया, जब इतनी सुविधा नहीं थी. आज सुविधा है, तो उसका उपयोग नहीं है.

शिक्षा में बड़े बदलाव की जरूरत: यादव ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की जरूरत बताई. उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के विलय और सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति पर चिंता जताई. आधुनिक शिक्षा की कमी को भी गंभीर मुद्दा बताया.

उन्होंने AI, इंटरनेट और नई तकनीक के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने की वकालत की. उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर शिक्षा और रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

पेपर लीक रोकना ही होगा: उन्होंने कहा कि कानून अपनी जगह है, लेकिन पेपर लीक रोकना सबसे महत्वपूर्ण है. यह आंदोलन सबक है कि किसी परीक्षा का पेपर लीक न हो.

भाजपा के लोग नकारात्मक राजनीति पर धन खर्च करते थे, लेकिन, नई पीढ़ी के युवाओं ने ऐसे-ऐसे नारे बनाए और सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन खड़ा किया, जिससे पूरा देश जुड़ा. इससे सभी राजनीतिक दलों को सबक लेना चाहिए.

बीजेपी के लोग शिक्षा के भी दुश्मन हैं. कितने संसाधन लगाकर जौहर यूनिवर्सिटी बनी थी. अब यह लोग उसके भी पीछे पड़े हैं. अगर देखना है कि कौन सी चीज गैरकानूनी है, तो किसी भी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैर कानूनी निकलेगी. सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों की बिल्डिंग गैरकानूनी निकलेगी.

बचाएंगे जौहर यूनिवर्सिटी: सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था कि 2020 के पहले जिसने नक्शे पास कराए हैं, अगर वह क्षेत्र नगर निगम या प्राधिकरण में आ गया है, तो 25 प्रतिशत धन जमा करके उसे दुरुस्त करा सकते हैं. हम उसी नियम के तहत आजम खां साहब की यूनिवर्सिटी को बचाने का काम करेंगे.

अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ही ऐसे हैं, जो किसी पर अन्याय होता है, तो खुश होते हैं. किसी को चाहिए क्या ऐसे मुख्यमंत्री? फेक इंकाउंटर हो रहे हैं. सरकार परिवार से चलती है, अहंकार से नहीं चलती. 2027 में सरकार बनने के बाद सपा सबका भला करेगी.

इथेनाल पर कंपनियां चुप: अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पेट्रोल में इथेनाल मिलाने से गाड़ी का माइलेज बढ़ता है, तो यह बात लोगों को कंपनियों को बताना चाहिए. उन्हें इसका प्रचार करना चाहिए. वह लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं. सरकार उनसे जबरदस्ती इथेनाल की बिक्री करवा रही है.

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