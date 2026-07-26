ETV Bharat / state

अखिलेश बोले- युवा आंदोलन ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को झुकाया; 2027 में होगा बदलाव

आजमगढ़ में बोले अखिलेश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आजमगढ़: निजामाबाद के पूर्व विधायक आलम बदी के निधन पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे. इस दौरान अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं, छात्रों और किसानों के साथ खड़ी है. उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव-2027 में बदलाव का दावा किया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह छात्रों के आंदोलन की सफलता है. यह युवाओं की पहली बड़ी जीत है, यह इंकलाब की जीत है. युवाओं ने अपने आंदोलन से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को झुका दिया. अखिलेश यादव ने कहा कि जिस सोशल मीडिया पर यह लोग झूठ फैलाते थे, उसी का इस्तेमाल करके आंदोलन को देशव्यापी बनाया. सरकार ने स्वीकार किया कि पेपर लीक हुआ है. इतना ही नहीं उनको कैमरा टेढ़ा करके भाषण देना पड़ा. एक बार नहीं दो बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात के 8 बजे भाषण नहीं सुनते. यह नई पीढ़ी के लोग हैं. बड़ी SIT करेगी खुलासा: अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी पर अखिलेश यादव ने कहा कि दानपात्र में चोरी महापाप है. हमारा मानना है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटा खुलासा किया और बड़ी SIT बड़ा खुलासा करेगी. इस मामले में एक टिन्नू यादव का नाम आया था, लेकिन कभी भी हमारी बात उससे नहीं हुई. बीजेपी झूठ फैलाती है. युवाओं ने बीजेपी के झूठ को सामने ला दिया. 2027 में अगर हमारी सरकार बनी तो हम महिला आरक्षण को लागू करेंगे. स्कूल बंद कर रही यूपी सरकार: अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 500 प्राइमरी स्कूल बंद हुए. आजमगढ़ में 600 स्कूल मर्जर के नाम पर बंद कर दिए गए. आज दुनिया बदलाव के साथ चल रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते. अगर हम उसके साथ नहीं चले तो पीछे छूट जाएंगे. हमने डायल 100, एंबुलेंस आदि उस समय दिया, जब इतनी सुविधा नहीं थी. आज सुविधा है, तो उसका उपयोग नहीं है.