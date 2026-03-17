लखनऊ में रोजा इफ्तार में शामिल हुए अखिलेश यादव, बोले- यूपी में चुनाव के समय नहीं हटेंगे अधिकारी, सब हमें जीताएंगे
अखिलेश यादव ने ग्रीन कॉरिडोर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ की. साथ ही योगी सरकार पर तंज भी किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 10:00 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर आयोजित रोजा इफ्तार में शामिल हुए. उन्होंने मौलाना खालिद रशीद के साथ खजूर खाकर रोजा खोला और कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी भी ली. अखिलेश यादव ने कहा कि इफ्तार जैसे आयोजन आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं. हम लोग साथ बैठते हैं, मिलते हैं यही हिंदुस्तानियत है. कुछ दिन पहले होली मनाई, अब ईद आएगी, ईद मिलन होगा यही गंगा-जमुनी तहजीब की पहचान है.
ग्रीन कॉरिडोर के मुद्दे पर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सराहना करते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर अंग प्रत्यारोपण जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को तेजी से अस्पताल पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग के अभाव में इसका लाभ पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है. उद्घाटन के दिन ही हमने कहा था कि सहयोग नहीं मिलेगा और वही हुआ ग्रीन कॉरिडोर फंस गया.
चुनाव आयोग द्वारा अन्य राज्यों में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान न तो डीजीपी हटेंगे और न ही चीफ सेक्रेटरी या एसपी. यही लोग हमें चुनाव जिता रहे होंगे. उन्होंने गोरखपुर में दिनदहाड़े हुई हत्या का जिक्र किया और कहा कि मुख्यमंत्री के शहर में ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रोकथाम नहीं हो पा रही है.
उन्होंने कहा कि देशभर में सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं. उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस संकट से जल्द निपटेगी. सरकार की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को पर्याप्त एलपीजी और ऊर्जा उपलब्ध कराए. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अगर किसी का ‘हाथ गर्म’ कर दिया जाता तो पुलिस नरम हो जाती. उन्होंने कहा कि नाव पर इफ्तार पार्टी को रोकना गलत है और नॉनवेज का मुद्दा केवल बहाना है.
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