ETV Bharat / state

नकली सिरप मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को लेकर क्या बात कही, जानिए

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में नकली कफ सिरप की अवैध आपूर्ति को लेकर योगी सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है. अखिलेश यादव ने एक निजी संस्थान की रिपोर्ट को साझा करते हुए अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अस्पतालों, जेलों और आम घरों तक जानलेवा नकली सिरप पहुंचाया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय “सुविधाजनक मौन” साधे बैठा है.



उन्होंने सवाल उठाया कि इस ‘मौन’ से किसे लाभ मिल रहा है और इस ‘घुट्टी घोटाले’ में किसकी संलिप्तता है. अखिलेश यादव ने आशंका जताई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता से करीबी संबंधों का फायदा उठाकर कुछ लोग इस अवैध और जानलेवा कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं. उन्होंने तत्काल उच्चस्तरीय जांच की मांग की और कहा कि दोषियों को न केवल उजागर किया जाए बल्कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए. अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि भाजपाई भ्रष्टाचार अब सीधे लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है. नकली सिरप मानव जीवन के लिए जहर है. यह केवल एक घोटाला नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ अपराध है.

प्रदेश में छापेमारी तेज, कई जगहों से पकड़े गए नकली सिरप

मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सुर्खियों में आने के बाद देशभर में नकली दवाओं पर शिकंजा कसना शुरू हुआ. उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई जिलों में अभियान चलाकर नकली कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी है. लखनऊ में हाल ही में हुई छापेमारी में भारी मात्रा में फर्जी ब्रांड लेबल वाले सिरप बरामद हुए, जिनमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री मानव शरीर के लिए घातक पाई गई.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ऐसे मामलों पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई केवल सतही है और असली सरगना अब भी पकड़ से बाहर हैं.