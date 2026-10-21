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श्रद्धा दुबे के बहाने अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, विकास दुबे का उदाहरण देकर बोले- गाड़ी पलटी नहीं थी बल्कि गवर्नमेंट पलटने से बचाई थी

श्रद्धा तो बहाना है असली निशाना सरकार पर ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रद्धा दुबे के बहाने सरकार पर जमकर हमला बोला है. अखिलेश यादव ने सीधे आरोप लगाया कि श्रद्धा पर कार्रवाई सरकार बचाने के लिए हो रही है. इसके साथ ही सपा सुप्रीमो ने एक फिर अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि, अधिकारी बनकर रहे, अगर पॉलिटिकल वर्कर बनकर रहेंगे तो जेल जाने की तैयारी रखें. साथ ही पूर्व सीएम ने वोटर लिस्ट, शिक्षामित्रों, आरक्षण, आजम खान और एलडीए में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा.

अखिलेश यादव ने श्रद्धा दुबे के मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि अगर मीडिया सही तरीके से काम करे तो कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग श्रद्धा और आस्था से भी खिलवाड़ करते हैं. हालांकि, उन्होंने इस मामले में किसी अधिकारियों के नाम नहीं लिए.