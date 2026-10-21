श्रद्धा दुबे के बहाने अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, विकास दुबे का उदाहरण देकर बोले- गाड़ी पलटी नहीं थी बल्कि गवर्नमेंट पलटने से बचाई थी
वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर अखिलेश बोले, अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अधिकारी बनकर रहे, अगर पॉलिटिकल वर्कर बनकर रहेंगे तो जेल जाने की तैयारी रखें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 5:58 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रद्धा दुबे के बहाने सरकार पर जमकर हमला बोला है. अखिलेश यादव ने सीधे आरोप लगाया कि श्रद्धा पर कार्रवाई सरकार बचाने के लिए हो रही है. इसके साथ ही सपा सुप्रीमो ने एक फिर अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि, अधिकारी बनकर रहे, अगर पॉलिटिकल वर्कर बनकर रहेंगे तो जेल जाने की तैयारी रखें. साथ ही पूर्व सीएम ने वोटर लिस्ट, शिक्षामित्रों, आरक्षण, आजम खान और एलडीए में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा.
अखिलेश यादव ने श्रद्धा दुबे के मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि अगर मीडिया सही तरीके से काम करे तो कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग श्रद्धा और आस्था से भी खिलवाड़ करते हैं. हालांकि, उन्होंने इस मामले में किसी अधिकारियों के नाम नहीं लिए.
"भाजपाई तो श्रद्धा और आस्था से ही खिलवाड़ कर देते हैं।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/6BN7R70qQG— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 21, 2026
वोटर लिस्ट के बहाने सरकार पर निशाना
सपा अध्यक्ष ने वोटर लिस्ट को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी नेताओं के पास वोटर लिस्ट मौजूद हैं. आखिर सरकार के मंत्रियों के पास वोटर लिस्ट कहां से आ गई? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जगह-जगह मंत्रियों के वॉयस मैसेज जा रहे हैं. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए और बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए बेईमानी और धांधली करने का आरोप लगाया.
"अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अधिकारी बनकर रहे, अगर पॉलिटिकल वर्कर बनकर रहेंगे तो जेल जाने की तैयारी रखें।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/WgtUgkpP0T— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 21, 2026
शिक्षामित्रों को नियमित करने का वादा
शिक्षामित्रों के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षामित्रों के लिए आधी-अधूरी योजना शुरू की थी. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर शिक्षामित्रों को पूरा शिक्षक बनाकर सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा. उन्होंने आरक्षण, अधिकार और सम्मान के मुद्दे पर भी सपा की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि आरक्षण, हक और सम्मान केवल समाजवादी पार्टी दे सकती है.
"ये जो LDA विभाग है, ये करप्शन का विभाग है, ये इकट्ठा करता है पैसा। इसे करप्शन का अड्डा बना दिया है बीजेपी के लोगों ने।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/vp4WEcAsrB— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 21, 2026
LDA को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने एलडीए को भ्रष्टाचार का विभाग बना दिया है और यहां पैसा इकट्ठा किया जाता है.
"आरक्षण, हक और सम्मान केवल समाजवादी पार्टी दे सकती है।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/E4perMgbTb— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 21, 2026
आजम खान के साथ हो रहा अन्याय
सपा अध्यक्ष ने वरिष्ठ नेता आजम खान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने उनके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय किया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान को न्याय दिलाने के लिए लगातार काम करती रहेगी.
सीएम की कुर्सी को लेकर भी सवाल
अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं है और जनता इस बार उनसे कुर्सी छीनने जा रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री कुछ भी कह सकते हैं.
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