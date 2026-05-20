अखिलेश यादव ने आरक्षण पर भाजपा को घेरा, 11514 आरक्षित पदों में घोटाले का आरोप, बोले- सत्ता में आए तो 90 दिन में करेंगे न्याय
सपा अध्यक्ष ने कहा- वंचित वर्गों को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 4:47 PM IST
लखनऊ: अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. इस दौरान उन्होंने आरक्षण से जुड़े कथित घोटालों पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट जारी करते हुए दावा किया कि 22 परीक्षाओं में 11,514 से अधिक आरक्षित पदों पर लूट हुई है और वंचित वर्गों को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिला.
" सरकार बनने के पहले 90 दिन में 69 हज़ार शिक्षक भर्ती वालों को न्याय दिलाने का काम करेंगे और जातीय जनगणना कराने का काम करेंगे।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 20, 2026
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प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और सांसद भी मौजूद रहे. वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार को बेईमान और लुटेरी बताते हुए कहा कि जनता आने वाले समय में ऐसी सरकार को सबक सिखाएगी.
अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में दी गई आरक्षण व्यवस्था 2014 तक सुचारु रूप से चलती रही, लेकिन उसके बाद आरक्षण की लूट शुरू हो गई. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्चस्ववादी ताकतें अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए आरक्षण को कमजोर करना चाहती हैं.
उन्होंने कहा कि अगर संविधान के आरक्षण को सीधे समाप्त नहीं कर सकते, तो दूसरे रास्तों से उसे निष्प्रभावी किया जा रहा है. संविधान हमारी संजीवनी है, इसलिए उस पर हमला हो रहा है. अखिलेश यादव ने भाजपा पर नियमों और फैसलों में बेईमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण ही समाज में सामूहिक बराबरी स्थापित कर सकता है और सदियों से वंचित समाज पर हुए अन्याय को समाप्त करने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है और संविधान का पुरस्कार है.
" समाजवादी पार्टी और pda का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, जो एक बार नीचे जाता वो फिर रुकता नहीं।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 20, 2026
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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने PDA आरक्षण घोटाला डॉक्यूमेंट जारी किया. उनका दावा था कि 22 परीक्षाओं में 11,514 से अधिक आरक्षित सीटों में अनियमितताएं हुईं और भाजपा सरकार ने आरक्षित वर्गों के अधिकारों का हनन किया.
उन्होंने पश्चिम बंगाल में आरक्षण प्रतिशत घटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और समाज को वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल बनाकर आरक्षण की मूल भावना को कमजोर करना चाहती है.
" 69 हज़ार शिक्षक भर्ती 2019 में संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए 27 परसेंट, मिला है 3.86 परसेंट, जो लूट हुई है वो है 23.14 परसेंट।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 20, 2026
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अखिलेश यादव ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 90 दिनों के भीतर 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आरक्षण की “लूट” को सुधारा जाएगा और आधी आबादी को भी न्याय दिलाया जाएगा.
उन्होंने प्रदेश की बिजली व्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेश का बहिष्कार करो, लेकिन खुद विदेश दौरे पर रहते हैं। इसका विरोध हम लोग भी करेंगे.
2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज के साथ जितना अन्याय होगा, वह उतना ही मजबूत होकर भाजपा के खिलाफ खड़ा होगा. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मजबूती से काम करने की अपील करते हुए कहा कि हर बूथ पर अगर पांच वोट भी बढ़ गए तो भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी. 2027 की तैयारी पूरी ताकत से चल रही है.
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