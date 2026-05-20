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अखिलेश यादव ने आरक्षण पर भाजपा को घेरा, 11514 आरक्षित पदों में घोटाले का आरोप, बोले- सत्ता में आए तो 90 दिन में करेंगे न्याय

अखिलेश ने भाजपा सरकार पर उठाए सवाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. इस दौरान उन्होंने आरक्षण से जुड़े कथित घोटालों पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट जारी करते हुए दावा किया कि 22 परीक्षाओं में 11,514 से अधिक आरक्षित पदों पर लूट हुई है और वंचित वर्गों को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिला. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और सांसद भी मौजूद रहे. वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार को बेईमान और लुटेरी बताते हुए कहा कि जनता आने वाले समय में ऐसी सरकार को सबक सिखाएगी. अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में दी गई आरक्षण व्यवस्था 2014 तक सुचारु रूप से चलती रही, लेकिन उसके बाद आरक्षण की लूट शुरू हो गई. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्चस्ववादी ताकतें अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए आरक्षण को कमजोर करना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि अगर संविधान के आरक्षण को सीधे समाप्त नहीं कर सकते, तो दूसरे रास्तों से उसे निष्प्रभावी किया जा रहा है. संविधान हमारी संजीवनी है, इसलिए उस पर हमला हो रहा है. अखिलेश यादव ने भाजपा पर नियमों और फैसलों में बेईमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण ही समाज में सामूहिक बराबरी स्थापित कर सकता है और सदियों से वंचित समाज पर हुए अन्याय को समाप्त करने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है और संविधान का पुरस्कार है.