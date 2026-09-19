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लखनऊ में गरजे अखिलेश यादव: महंगाई-बेरोजगारी पर भाजपा को घेरा, आगामी चुनाव की तैयारियों का दिया मंत्र

महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा: अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति का जिक्र करते हुए भाजपा के पुराने बयानों पर भी सवाल उठाए.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, निवेश और विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियों की जानकारी भी दी.

पेट्रोल की कीमत को नियंत्रित रखने के लिए एथेनॉल मिलाया जा रहा है. इससे वाहनों का माइलेज प्रभावित हो रहा है और गाड़ियों को नुकसान भी हो रहा है. युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं. निवेश जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि केवल विज्ञापनों में नजर आ रहा है.- अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष



सपा में नेताओं की ज्वाइनिंग: लखनऊ में अखिलेश यादव ने कानपुर देहात के पूर्व प्रत्याशी जुनैद के समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने पहले ही उन्हें मना लिया होता, समझा लिया होता और राजनीतिक सम्मान दिया होता तो समाजवादी पार्टी का एक सांसद बढ़ गया होता और आसपास के क्षेत्रों में भी पार्टी को इसका लाभ मिलता. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी ऐसे लोगों को मनाएगी, समझाएगी और उनका सहयोग भी लेगी. उन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले मयंक द्विवेदी, बांदा के नंदकिशोर और श्रावस्ती के जितेंद्र कुमार गुप्ता का भी स्वागत किया.जितेंद्र कुमार गुप्ता भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं.



2027 के चुनाव की तैयारी में जुटी सपा: आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले यह सुनने में आया था कि भाजपा समय से पहले चुनाव कराना चाहती है, लेकिन सर्वे में अपनी स्थिति देखने के बाद अब समय पर चुनाव कराने की बात सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और न जाने कितने कार्यक्रम अब तक आयोजित किए जा चुके हैं. चुनाव में पार्टी को जमीन पर भी लड़ाई लड़नी होगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब देना होगा. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुटी हुई है और जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी.

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