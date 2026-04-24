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सपा प्रमुख का बीजेपी पर तंज : पदयात्रा में महिलाओं को जबरन बुलाकर खिलाया सड़ा खाना

समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आरोप लगाया कि सरकार में अलोकतांत्रिक लोग हैं. सपा कार्यकर्ताओं के साथ अन्‍याय किया जा रहा है. बीजेपी को किसी से भी कोई लेना देना नहीं है. समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. ये संविधान को बचाने की लड़ाई है. उन्होंने बीजेपी और सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई बड़े मुद्दे उठाए. सवाल किया कि क्या गुंडे सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कम गुंडे हैं, जो सत्ता की सीटों पर बैठे हैं. उन्होंने कहा कि यूपी के गुंडों को भी उल्टा लटकाकर सीधा किया जाना चाहिए.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका समाज के प्रति योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. पूरे जीवन का आकलन करें तो अजीज कुरैशी गंगा-जमुनी तहज़ीब के बड़े पुरोधा रहे. इस दौरान उन्होंने गाजीपुर और हाथरस प्रकरण का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हाथरस मामले में पीड़िता की अंतिम इच्छा तक पूरी नहीं होने दी गई, जबकि उन्होंने खुद डीएम से इस बारे में बात की थी. सरकार को किसी से कोई लेना-देना नहीं है और मीडिया पर भी आरोप लगाया कि कई चैनलों को पिछले 10 साल में भारी फंडिंग मिली. प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और 'बब्बर शेर” की छवि को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की पदयात्रा पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया है कि जिन महिलाओं को पदयात्रा में बुलाया गया था, उन्हें पता ही नहीं था कि किस लिए बुलाया गया है. उन्हें जबरदस्ती बुलाया गया था. अखिलेश ने यह भी कहा कि महिलाओं को बुलाकर उन्हें सड़ा खाना खिलाया गया. इसके साथ ही अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में कहा कि लखनऊ आईं महिलाएं खोज रहीं थीं कि उन्हें आवास कौन देगा.

अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल को लेकर कहा कि वहां ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत होगी. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर भी तंज कसते हुए कहा कि जहां बंगाल में तीन लाख फोर्स लगाई गई, वहीं यूपी में छह लाख फोर्स लगाने की बात हो रही है, जो समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है. इसके बावजूद उन्होंने भरोसा जताया कि यूपी की जनता इसका जवाब देगी. उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई गलत करेगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी.





'भाजपा के मन में वोट का खोट'

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा की तरफ से सीईसी ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने के बयान पर कहा कि इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए. भाजपा के मन में वोट का खोट है, इसलिए आरक्षण ला रहे हैं. अब तो वेज और नॉनवेज मछली भी आ रही है. भाजपा का कहना है कि सनातनी लोग मछली खा सकते हैं. अखिलेश ने गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि सपा भी इसी तरह के एक्सप्रेसवे बनाएगी. कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के साथ पहली बार घटनाएं नहीं हो रही हैं. उन्होंने कानपुर की झोपड़ी में आग और अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए पूछा कि डिप्टी सीएम ने क्या न्याय दिलाया.





'किसी भी अस्पताल में नहीं मिल रहा सही इलाज'

इस दौरान अखिलेश ने पहलगाम और पुलवामा के शहीदों के सम्मान का मुद्दा उठाया. शंकराचार्य के साथ हुए व्यवहार पर भी सवाल खड़े किए. आरोप लगाया कि जब शंकराचार्य लखनऊ आए तो डिप्टी सीएम शहर छोड़कर चले गए. स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी अस्पताल में सही इलाज नहीं मिल रहा. ऑपरेशन थिएटर से मरीज अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं. गाजीपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सपा बैठक कर चर्चा करेगी और जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वे पहली बार नहीं हैं. उन्होंने हाथरस कांड का जिक्र किया. कहा कि वहां भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला. परिवार की अंतिम इच्छा तक पूरी नहीं की गई. हरदोई, मेरठ समेत कई जगहों पर लोगों की जान गई है और कई मामलों में न्याय नहीं मिला.





भूमाफिया की तरह काम कर रही बीजेपी

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी भूमाफिया की तरह काम कर रही है. शहर की योजनाओं, तालाबों और जमीनों पर कब्जा हो गया है. उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर परियोजना और उसकी डिजाइनिंग पर भी सवाल उठाए. कहा कि सरकार एनकाउंटर की तैयारी कर रही है और यहां तक कि पीडीए के अधिकारी भी दबे स्वर में पीडीए की बात कर रहे हैं.



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