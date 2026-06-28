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"नेशन नहीं, डोनेशन फर्स्ट", राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अखिलेश यादव का BJP पर कड़ा प्रहार, कहा- एक मठ से जुड़े हैं तार

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के शब्दकोश में न तो धर्म बचा है और न ही शर्म

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राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अखिलेश यादव का BJP पर बड़ा प्रहार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 5:44 PM IST

3 Min Read
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प्रयागराज: अयोध्या राम मंदिर में हुए चंदा चोरी के मामले पर सियासत गरमा गई है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लिए "नेशन नहीं, डोनेशन फर्स्ट" है. इन्होंने तो अपनी हरकतों से भगवान राम को भी नहीं छोड़ा.

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरों पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने राम मंदिर जाने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. उन्होंने जितनी बार वहां का दौरा किया है, उतना शायद ही किसी और ने किया हो, लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी कड़ी सुरक्षा और लगातार दौरों के बावजूद वहां करोड़ों रुपये की चोरी हो गई. इसे ही कहते हैं 'चिराग तले अंधेरा'.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जहां खुद मुख्यमंत्री इतनी मुस्तैदी से नजर रख रहे हैं, वहां अगर ऐसी चोरी हो सकती है, तो उन तहसीलों, थानों और जिलों का क्या हाल होगा, जहां सीएम नहीं जाते? वहां किस स्तर पर लूट, घसोट और भ्रष्टाचार चल रहा होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

'एक मठ से जुड़े हैं चंदा चोरी के तार'

अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सुनने में आ रहा है कि इस चंदा चोरी के तार एक खास मठ से जुड़े हुए हैं और सारा पैसा उसी मठ में ट्रांसफर किया गया है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी बंद करके सुनियोजित तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया गया, ताकि किसी को भनक न लगे. इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत है. उन्होंने कहा कि यह सनातन धर्म का घोर अपमान है. सीसीटीवी बंद करके चोरी इसलिए की गई, ताकि राज छुपा रहे, लेकिन भगवान राम ने खुद इस चोरी को पकड़वा दिया है.

'भाजपा के शब्दकोश में न धर्म है, न शर्म'

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर को लेकर आज इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और पूरी मीडिया इस पर जवाब मांग रही है. बीजेपी के शब्दकोश में न तो धर्म बचा है और न ही शर्म. इस सरकार में असली संतों को अपमानित किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी कमियों पर सवाल उठाने वालों को डराने के लिए सरकारी एजेंसियों का सहारा लेती है.

वहीं, अखिलेश यादव ने लखनऊ में हुए हालिया अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो इतने मासूम बच्चों की जान नहीं जाती. आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों के पास पर्याप्त उपकरण तक नहीं थे और वे निहत्थे लड़ रहे थे, जिसके कारण धुएं से दम घुटने से मौतें हुईं.

इसके साथ ही पेपर लीक पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इससे गरीब परिवार के बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है. स्कूलों में पढ़ाई ठप है और बच्चे कोचिंग के भरोसे हैं, जहां सरकार अपने हिसाब से नियम थोपकर दबाव बना रही है. अब पेपर लीक की चर्चा दबाने के लिए कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गाज गिराई जा रही है. अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर और आसपास के इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद होने की कगार पर हैं, जिससे जनता परेशान है.


ये भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण; मऊ में सपा विधायक बोले- "CCTV की छानबीन कर आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाए"

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