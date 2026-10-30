"वाराणसी में डबल इंजन को डबल जीरो", अखिलेश यादव का BJP पर करारा वार, MLC चुनाव को बताया 2027 का सेमीफाइनल
लखनऊ में अखिलेश यादव का अमित शाह पर तंज- "बहुत देर कर दी मेहरबां आते-आते."
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 4:10 PM IST
लखनऊ : विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए इस चुनाव को विधानसभा चुनाव 2027 का सेमीफाइनल बताया है.
अखिलेश यादव ने अमित शाह के उत्तर प्रदेश दौरे और समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने संबंधी बयान पर चुटकी लेते हुए कहा, "बहुत देर कर दी मेहरबां आते-आते." उन्होंने दावा किया कि भाजपा कुछ भी लागू नहीं करेगी. उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या लोकसभा से पारित महिला आरक्षण को इन लोगों ने लागू किया? उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव सद्भावना का होगा, क्योंकि सभी लोग एकजुट हो गए हैं.
"भाजपा का काम तमाम"
अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि "अमित शाह के पैर शुभ हैं, उन्हें यह पता होगा कि आखिर किसके पैर शुभ होते हैं." फिर उन्होंने कहा कि जो लोग नतीजों के बाद धूमधाम की तैयारी में बैठे थे, उन्होंने खुद ही भाजपा का काम तमाम कर दिया. यह हार उन्हीं की है. उन्होंने कहा कि महज गिनती की पांच सीटें हैं, लेकिन भाजपा 50 जिलों में हार गई है. उनका गणित गड़बड़ा गया है और आम जनता में यह संदेश गया है कि छह सीटें छल से जीती गई हैं.
"कायस्थ समाज की जीत"
वहीं, वाराणसी की जीत का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने इसे कायस्थ समाज की जीत बताया. उन्होंने कहा कि लाल बहादुर यादव ने हमेशा शिक्षकों की आवाज उठाई है. कांति सिंह के बारे में कहा कि पिछली बार भी वे जीती थीं, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, जबकि इस बार उन्हें जीत मिली है. आकाश अग्रवाल को उन्होंने पार्टी के लिए तोहफा बताया और कहा कि गुप्ता जी ने उनके लिए त्याग किया है और त्याग से बड़ा कोई दान नहीं होता.
"बीजेपी ने किए 26 हजार प्राथमिक स्कूल बंद"
इस दौरान बीजेपी सरकार की खामियां गिनाते हुए अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में 26 हजार प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए. 20 पेपर लीक हुए और सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग के 11 हजार पद लूट लिए गए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डॉ. आंबेडकर की 151 प्रतिमाएं तोड़ी गईं, राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी हुई और 27 हजार शराब के ठेके खुलवाए गए. काशी के घाट तोड़े जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दालमंडी को कौन भूल सकता है. उन्होंने दावा किया कि वाराणसी में डबल इंजन को डबल जीरो मिलेगा।
"भाजपा ने सपा को गोरखपुर नहीं जीतने दिया"
अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा कि गोरखपुर में एकरंगी मुख्यमंत्री ने कहा था कि काशी डूब जाए, लेकिन गोरखधंधा बंद नहीं होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सपा को गोरखपुर नहीं जीतने दिया. मुख्यमंत्री को अब सोचना होगा कि वे एक्सप्रेस-वे से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे.
"सपा लोकतंत्र को कभी खत्म नहीं होने देगी"
अखिलेश यादव ने कहा कि सपा लोकतंत्र को कभी खत्म नहीं होने देगी और सामाजिक न्याय की स्थापना करेगी. उन्होंने कहा कि 26 हजार स्कूल बंद होने से सवा लाख शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि इनका बस चले तो 27 हजार शराब ठेके इन्हीं स्कूलों में खुलवा दें. अखिलेश यादव ने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त और सभी स्पोर्ट्स सेंटरों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा.
कार्यकर्ताओं का आभार
इस दौरान अखिलेश यादव ने सभी नवनिर्वाचित एमएलसी को बधाई दी. साथ ही, मतदाताओं, नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी बहादुरी और हिम्मत के साथ मतगणना के दौरान अपनी ड्यूटी निभाई है.
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