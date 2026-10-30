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"वाराणसी में डबल इंजन को डबल जीरो", अखिलेश यादव का BJP पर करारा वार, MLC चुनाव को बताया 2027 का सेमीफाइनल

लखनऊ में अखिलेश यादव ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए इस चुनाव को विधानसभा चुनाव 2027 का सेमीफाइनल बताया है.

अखिलेश यादव ने अमित शाह के उत्तर प्रदेश दौरे और समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने संबंधी बयान पर चुटकी लेते हुए कहा, "बहुत देर कर दी मेहरबां आते-आते." उन्होंने दावा किया कि भाजपा कुछ भी लागू नहीं करेगी. उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या लोकसभा से पारित महिला आरक्षण को इन लोगों ने लागू किया? उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव सद्भावना का होगा, क्योंकि सभी लोग एकजुट हो गए हैं.