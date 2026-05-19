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सड़कों पर नमाज विवाद पर बोले अखिलेश यादव- "मस्जिद में जगह कम हो तो सड़क पर पढ़ने में बुराई नहीं"

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई, नीट पेपर लीक, सड़कों पर नमाज और स्मार्ट मीटर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

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अखिलेश यादव का सरकार पर तंज: "जहां भाजपा खत्म होती है, वहीं से शुरू होता है पीडीए". (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 10:43 PM IST

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि इस बार भाजपा के खिलाफ महंगाई, डीजल-पेट्रोल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें सबसे बड़ा मुद्दा हैं. इसके साथ ही अग्निवीर योजना से नाराज नौजवान, परेशान किसान और मजदूर ही इस समय सबसे बड़ा विपक्ष बनकर खड़े हैं. उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 69 हजार शिक्षक भर्ती में युवाओं का हक मारकर उनका आरक्षण छीना है.

जहां भाजपा खत्म, वहां से पीडीए शुरू: सरकार ने शिक्षामित्रों के साथ भी हमेशा घोर अन्याय किया है, जिससे समाज में भारी असंतोष व्याप्त है. अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इस दमनकारी सरकार से पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग ही राज्य का असली विपक्ष हैं. लखनऊ में एक समाचार पत्र के कार्यक्रम में साक्षात्कार के दौरान उन्होंने 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का महत्व समझाया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा की राजनीति खत्म होती है, ठीक वहीं से पीडीए की शुरुआत होती है.

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नीट परीक्षा को 'लीक परीक्षा' कहें, पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री दें इस्तीफा: अखिलेश यादव (Photo Credit: ETV Bharat)

सड़कों पर नमाज विवाद पर बोले अखिलेश: भाजपा ने हमेशा पिछड़े और दलित समाज के सम्मान और संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह से छीनने का काम किया है. मुख्यमंत्री के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने सड़कों पर नमाज को लेकर सख्त चेतावनी दी थी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, कानून से समझेंगे तो ठीक रहेगा वरना दूसरा तरीका आता है. इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यदि मस्जिद में जगह कम हो तो सड़क पर नमाज पढ़ने में कोई बुराई नहीं है.

साइकिल चलाने की सलाह: सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को इन मुद्दों के बजाय देश की असली समस्या यानी महंगाई पर खुली चर्चा करनी चाहिए. आज अंतरराष्ट्रीय बाजार और देश में पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे जनता की कमर टूट चुकी है. लेकिन भाजपा सरकार महंगाई रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय अपने काफिलों से गाड़ियां हटाने और साइकिल चलाने की कुतर्कपूर्ण सलाह दे रही है. उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है.

नीट को 'लीक परीक्षा' कहना बेहतर होगा: वर्तमान में बढ़ती महंगाई, संस्थागत भ्रष्टाचार और लगातार हो रहे पेपर लीक से देश का होनहार युवा तबाह हो रहा है. उन्होंने चिकित्सा शिक्षा की राष्ट्रीय परीक्षा पर बोलते हुए कहा कि अब नीट परीक्षा को “लीक परीक्षा” कहा जाना चाहिए. भाजपा ने दिन-रात मेहनत करने वाले लाखों नीट अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा और अक्षम्य धोखा किया है. उनके अनुसार देशभर में करीब 20 लाख और उत्तर प्रदेश में लगभग चार लाख बेकसूर छात्र इस नीट पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं.

नीट धांधली पर प्रधानमंत्री से मांगा इस्तीफा: इस बड़ी धांधली के कारण देश के करोड़ों छात्रों और उनके पीड़ित परिवारों में भाजपा के प्रति भारी नाराजगी है. अखिलेश यादव ने मांग की कि इस ऐतिहासिक नीट पेपर लीक मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी प्रदेश के चार लाख छात्रों की तबाही के इस गंभीर मुद्दे पर जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों ने समाज के हर छोटे-बड़े वर्ग को मानसिक रूप से परेशान किया है.

सर्राफा बाजारों में सन्नाटा: देश के किसान, मजदूर और मध्यमवर्गीय व्यापारी सभी सरकार की गलत और दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों से बुरी तरह प्रभावित हैं. उन्होंने तंज कसते हुए दावा किया कि आज सोने की दुकानों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है. मंदी के कारण छोटे व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर चारपाई डालकर सोने को मजबूर हैं क्योंकि उनकी बिक्री खत्म हो चुकी है. उन्होंने विकास के दावों पर घेरा और कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं किया.

केवल अपने मुकदमे वापस लेने का हुआ काम: सरकार द्वारा केवल अपने और अपने करीबियों के खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मुकदमों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से वापस लेने का काम किया गया. अखिलेश यादव ने पूर्ववर्ती सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि समाजवादी सरकार ने ही यूपी का वास्तविक विकास किया था. सपा सरकार ने अंसल सिटी, चक गंजरिया क्षेत्र, विश्वस्तरीय कैंसर संस्थान, एचसीएल और राजधानी में शानदार प्लासियो मॉल बनवाया था. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, आधुनिक पुलिस मुख्यालय और डायल-100 जैसी अभूतपूर्व विश्वस्तरीय परियोजनाएं भी समाजवादी सरकार की देन थीं.

NCRB डेटा को लेकर सुरक्षा पर सवाल: भाजपा सरकार ने जनहित की इन सभी बेहतरीन परियोजनाओं को राजनीतिक द्वेष के चलते पूरी तरह बर्बाद कर दिया. महिलाओं की सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एनसीआरबी (NCRB) का डेटा किसी अन्य का नहीं बल्कि सरकार का अपना डेटा है. इस आधिकारिक सरकारी डेटा के अनुसार ही आज उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाएं और मासूम बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित और भयभीत हैं. उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार ने देश का सबसे बेहतरीन और त्वरित रिस्पांस सिस्टम 'डायल 100' दिया था.

भाजपा को बताया सबसे अधर्मी पार्टी: भाजपा सरकार ने उस सुचारू व्यवस्था को राजनीतिक द्वेष के कारण पूरी तरह से खराब और पंगु कर दिया है. धार्मिक मुद्दों पर उन्होंने कहा कि नियम-कानून अपनी जगह सही हैं, लेकिन इन संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए. उन्होंने भाजपा पर छद्म हिंदुत्व का आरोप लगाते हुए उसे “सबसे अधर्मी पार्टी” तक कह डाला. उन्होंने याद दिलाया कि इसी सरकार में निर्दोष अधिवक्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज कराया गया, जबकि उनके हाथ में पवित्र रामचरितमानस मौजूद थी.

वसुधैव कुटुंबकम ही असली सनातन धर्म: अखिलेश यादव ने कहा कि "वसुधैव कुटुंबकम" की भावना ही असली सनातन धर्म है, जिसमें समाज के सबको साथ लेकर चलने की पवित्र भावना है. इसके विपरीत भाजपा समाज में केवल जातिगत और धार्मिक भेदभाव पैदा कर रही है ताकि असली बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके. सपा अध्यक्ष ने प्रदेश की स्मार्ट मीटर योजना और प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर परियोजना में भी कई हजार करोड़ रुपये के भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी तो नहीं बनाया गया, बल्कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है.

एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता पर उठाए गंभीर सवाल: उन्होंने दावा किया कि सात हजार करोड़ रुपये की भारी लागत से बने ग्रीन कॉरिडोर और गोरखपुर की फोरलेन सड़क में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने तकनीकी विकास पर बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही उत्तर प्रदेश को शानदार एक्सप्रेस-वे और उन पर लड़ाकू विमान उतारने की आधुनिक तकनीक सिखाई थी. वर्तमान सरकार के बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के तुरंत बाद ही वह सड़क पहली बारिश में टूट गई थी.

बिजली संकट पर सरकार को घेरा: प्रदेश की चरमराती बिजली व्यवस्था पर उन्होंने दावा किया कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में ही राज्य में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन की नई परियोजनाएं शुरू हुई थीं. तत्कालीन सपा सरकार द्वारा घाटमपुर, चकेरी, हरदुआगंज, टांडा, एटा, ललितपुर और मेजा में विशाल पावर प्लांट स्थापित किए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में बिजली का उत्पादन एक यूनिट भी नहीं बढ़ाया, बल्कि इसके विपरीत बिजली को और अधिक महंगा कर दिया.

कार्यकर्ताओं को संयम बरतने का संदेश: आगामी राजनैतिक चुनौतियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को विशेष संदेश देते हुए अखिलेश यादव ने एक महत्वपूर्ण अपील की. उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता सार्वजनिक जीवन में अपनी भाषा, आचरण और व्यवहार को पूरी तरह संयमित और मर्यादित रखें. वे भविष्य में ऐसी कोई भी अमर्यादित बात न कहें जिससे समाज के किसी भी वर्ग या व्यक्ति की धार्मिक और व्यक्तिगत भावना आहत हो. उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाने जा रही है.

दलित और वंचित वर्ग के दमन का आरोप: उन्होंने भाजपा पर संकीर्ण और छोटी सोच की राजनीति करने का सीधा आरोप लगाते हुए एक घटना का विशेष रूप से जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक गरीब चाय विक्रेता की दुकान सिर्फ इसलिए बंद करा दी गई क्योंकि वह एल्युमिनियम के पारंपरिक बर्तन में चाय बना रहा था. उन्होंने एक और चौंकाने वाला दावा किया कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर एक दलित परिवार के यहां केवल भोजन करने के कारण उस परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी में डिमोशन (पदावनति) का सामना करना पड़ा.

लोकसभा की तरह 2027 में भी हराएंगे: अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वास्तव में पीडीए की इस ऐतिहासिक और मजबूत होती सामाजिक एकता से बुरी तरह घबराई और डरी हुई है. हालिया लोकसभा चुनाव में इसी मजबूत पीडीए गठबंधन ने एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को करारी शिकस्त दी थी. ठीक इसी तरह आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी कुनबा भाजपा को हराकर सत्ता से बाहर करने का काम करेगा. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए राजनैतिक 'पीडीए' का एक मानवीय मतलब प्रेम, दया और अपनापन भी है.

छोटे व्यापारियों को खत्म कर रही सरकार: उन्होंने भाजपा पर देश के पारंपरिक सोने के कारोबार को चुनिंदा बड़े कॉर्पोरेट शोरूम्स तक ही सीमित करने और छोटे सर्राफा व्यापारियों को आर्थिक रूप से खत्म करने का आरोप लगाया. इसके साथ ही उन्होंने तंज कसा कि भाजपा के बड़े नेता खुद तो महंगे विदेशी सामानों का उपयोग करते हैं और देश की गरीब जनता से स्वदेशी के नाम पर केवल झूठ बोलते हैं. देश की चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में जो कुछ भी हुआ, उसका वास्तविक प्रशासनिक ट्रायल पहले ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में सफलतापूर्वक किया जा चुका है.

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कुंदरकी और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनावों में खुलेआम वोटों की संस्थागत लूट हुई और इस पूरी धांधली में सरकारी और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया गया.

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