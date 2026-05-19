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सड़कों पर नमाज विवाद पर बोले अखिलेश यादव- "मस्जिद में जगह कम हो तो सड़क पर पढ़ने में बुराई नहीं"

अखिलेश यादव का सरकार पर तंज: "जहां भाजपा खत्म होती है, वहीं से शुरू होता है पीडीए". ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि इस बार भाजपा के खिलाफ महंगाई, डीजल-पेट्रोल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें सबसे बड़ा मुद्दा हैं. इसके साथ ही अग्निवीर योजना से नाराज नौजवान, परेशान किसान और मजदूर ही इस समय सबसे बड़ा विपक्ष बनकर खड़े हैं. उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 69 हजार शिक्षक भर्ती में युवाओं का हक मारकर उनका आरक्षण छीना है. जहां भाजपा खत्म, वहां से पीडीए शुरू: सरकार ने शिक्षामित्रों के साथ भी हमेशा घोर अन्याय किया है, जिससे समाज में भारी असंतोष व्याप्त है. अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इस दमनकारी सरकार से पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग ही राज्य का असली विपक्ष हैं. लखनऊ में एक समाचार पत्र के कार्यक्रम में साक्षात्कार के दौरान उन्होंने 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का महत्व समझाया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा की राजनीति खत्म होती है, ठीक वहीं से पीडीए की शुरुआत होती है. नीट परीक्षा को 'लीक परीक्षा' कहें, पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री दें इस्तीफा: अखिलेश यादव (Photo Credit: ETV Bharat) सड़कों पर नमाज विवाद पर बोले अखिलेश: भाजपा ने हमेशा पिछड़े और दलित समाज के सम्मान और संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह से छीनने का काम किया है. मुख्यमंत्री के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने सड़कों पर नमाज को लेकर सख्त चेतावनी दी थी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, कानून से समझेंगे तो ठीक रहेगा वरना दूसरा तरीका आता है. इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यदि मस्जिद में जगह कम हो तो सड़क पर नमाज पढ़ने में कोई बुराई नहीं है. साइकिल चलाने की सलाह: सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को इन मुद्दों के बजाय देश की असली समस्या यानी महंगाई पर खुली चर्चा करनी चाहिए. आज अंतरराष्ट्रीय बाजार और देश में पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे जनता की कमर टूट चुकी है. लेकिन भाजपा सरकार महंगाई रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय अपने काफिलों से गाड़ियां हटाने और साइकिल चलाने की कुतर्कपूर्ण सलाह दे रही है. उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है. नीट को 'लीक परीक्षा' कहना बेहतर होगा: वर्तमान में बढ़ती महंगाई, संस्थागत भ्रष्टाचार और लगातार हो रहे पेपर लीक से देश का होनहार युवा तबाह हो रहा है. उन्होंने चिकित्सा शिक्षा की राष्ट्रीय परीक्षा पर बोलते हुए कहा कि अब नीट परीक्षा को “लीक परीक्षा” कहा जाना चाहिए. भाजपा ने दिन-रात मेहनत करने वाले लाखों नीट अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा और अक्षम्य धोखा किया है. उनके अनुसार देशभर में करीब 20 लाख और उत्तर प्रदेश में लगभग चार लाख बेकसूर छात्र इस नीट पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं. नीट धांधली पर प्रधानमंत्री से मांगा इस्तीफा: इस बड़ी धांधली के कारण देश के करोड़ों छात्रों और उनके पीड़ित परिवारों में भाजपा के प्रति भारी नाराजगी है. अखिलेश यादव ने मांग की कि इस ऐतिहासिक नीट पेपर लीक मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी प्रदेश के चार लाख छात्रों की तबाही के इस गंभीर मुद्दे पर जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों ने समाज के हर छोटे-बड़े वर्ग को मानसिक रूप से परेशान किया है. सर्राफा बाजारों में सन्नाटा: देश के किसान, मजदूर और मध्यमवर्गीय व्यापारी सभी सरकार की गलत और दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों से बुरी तरह प्रभावित हैं. उन्होंने तंज कसते हुए दावा किया कि आज सोने की दुकानों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है. मंदी के कारण छोटे व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर चारपाई डालकर सोने को मजबूर हैं क्योंकि उनकी बिक्री खत्म हो चुकी है. उन्होंने विकास के दावों पर घेरा और कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं किया. केवल अपने मुकदमे वापस लेने का हुआ काम: सरकार द्वारा केवल अपने और अपने करीबियों के खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मुकदमों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से वापस लेने का काम किया गया. अखिलेश यादव ने पूर्ववर्ती सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि समाजवादी सरकार ने ही यूपी का वास्तविक विकास किया था. सपा सरकार ने अंसल सिटी, चक गंजरिया क्षेत्र, विश्वस्तरीय कैंसर संस्थान, एचसीएल और राजधानी में शानदार प्लासियो मॉल बनवाया था. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, आधुनिक पुलिस मुख्यालय और डायल-100 जैसी अभूतपूर्व विश्वस्तरीय परियोजनाएं भी समाजवादी सरकार की देन थीं. NCRB डेटा को लेकर सुरक्षा पर सवाल: भाजपा सरकार ने जनहित की इन सभी बेहतरीन परियोजनाओं को राजनीतिक द्वेष के चलते पूरी तरह बर्बाद कर दिया. महिलाओं की सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एनसीआरबी (NCRB) का डेटा किसी अन्य का नहीं बल्कि सरकार का अपना डेटा है. इस आधिकारिक सरकारी डेटा के अनुसार ही आज उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाएं और मासूम बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित और भयभीत हैं. उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार ने देश का सबसे बेहतरीन और त्वरित रिस्पांस सिस्टम 'डायल 100' दिया था.