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अखिलेश यादव का ऐलान '24 घंटे में गन्ना भुगतान, किसानों का कर्ज माफ होगा'

, बीजेपी पर साधा निशाना Akhilesh Yadav Announces Sugarcane Payments Within 24 Hours Farmers Loans Will Be Waived

Akhilesh Yadav
अखिलेश यादव का ऐलान '24 घंटे में गन्ना भुगतान. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 6:12 PM IST

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लखनऊ: अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों, पत्रकारों और प्रदेश की मौजूदा व्यवस्था को लेकर कई अहम घोषणाएं और तीखे राजनीतिक बयान दिए.

प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में किसानों के मुद्दों को लेकर कार्यक्रम चला रही है. गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम में वे व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच सके, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित किया.

उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों पर बैंकों का कर्ज लगातार बढ़ रहा है और गन्ना भुगतान समय से नहीं मिल पा रहा है.

उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार बनने पर गन्ना किसानों को पर्ची कटने के 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.

साथ ही एक आयोग बनाकर किसानों के बढ़ते कृषि ऋण की माफी की योजना लाई जाएगी.

खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ बेहतर गुणवत्ता के बीज के लिए तकनीक और एआई के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा.

अखिलेश यादव ने कहा कि किसान आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। किसानों की आय सीमित है, जबकि लागत लगातार बढ़ रही है. अगर किसान कमजोर होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी.

उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नहरों की सफाई के नाम पर बजट खर्च हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नजर नहीं आ रहा नहरें सूखी पड़ी हैं, किसान को पानी नहीं मिल पा रहा है.

साथ ही कन्नौज के आलू केंद्र के बंद होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की बात करना निराधार है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लायन सफारी को बर्बाद कर दिया गया है और अब नकली शेरों के साथ फोटो खिंचवाई जा रही है.

गाजीपुर की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है और जो वीडियो सामने आए हैं, वे चिंताजनक हैं.

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, बल्कि न्याय दिलाने की कोशिश करती है.

भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी “गिद्ध की नजर से राजनीति करती है” और पीड़ितों के प्रति संवेदनशील नहीं है.

पत्रकारों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर ऐसी योजना लाई जाएगी, जिससे पत्रकार खुद मालिक बन सकें और स्वतंत्र रूप से काम कर सकें.

स्मार्ट मीटर योजना पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को यह योजना वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा.

महिला आरक्षण और रैलियों में कम भागीदारी को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए.

वहीं एक बयान का जिक्र करते हुए वे भावुक भी हो गए और कहा कि “राजनीति अलग है, लेकिन मां पर टिप्पणी करना गलत है.”

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले भी गांवों को गोद लेकर मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं लागू की थीं और आगे 'स्मार्ट गांव' की अवधारणा पर काम किया जाएगा.

उन्होंने किसानों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड बनाने, 23 फसलों पर MSP लागू करने और दूध को भी इसमें शामिल करने की बात कही.

साथ ही कहा कि एक्सप्रेसवे के साथ मंडियों का विकास जरूरी है, ताकि किसानों को बेहतर बाजार मिल सके.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने कहा कि “किसान, मजदूर और गरीब ही इस सरकार से लड़ सकते हैं” और समाजवादी पार्टी उनके हक की लड़ाई जारी रखेगी.

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