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अखिलेश यादव का एलान, सत्ता में आते ही बहाल करेंगे परशुराम जयंती की छुट्टी, महिला आरक्षण पर बोले- बीजेपी फैला रही भ्रम

अखिलेश बोले कि महिला आरक्षण पर बीजेपी भ्रम फैला रही. अपर्णा के सपा के झंडे जलाने पर कहाकि इमोशन को हर्ट नहीं करना चाहिए.

Akhilesh Yadav
अखिलेश बोले कि महिला आरक्षण पर बीजेपी भ्रम फैला रही. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 3:57 PM IST

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. परशुराम जयंती पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा मुखिया ने घोषणा की है कि हम 2027 में सरकार में आएंगे और परशुराम जयंती की छुट्टी फिर से बहाल करेंगे.

इस मौके पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की तरफ से महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन बिल पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की. कहा भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है. भाजपा नेता यादव ने विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया, इस पर अखिलेश ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसी की भी भावना को हर्ट नहीं करना चाहिए.

अखिलेश यादव ने कहा कि परिसीमन बिल पास नहीं हो पाया है. संसद में हार का सीधा मतलब होता है कि सरकार जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है. सरकार की बदनीयत की हार हुई है. भाजपाई सोचते हैं कि समाज में जो महिलाएं पुरानी सोच की है उन्हें कम से कम अपने तरफ कर लें, क्योंकि जागरूक सोच वाली कोई नारी भाजपा को वोट देने वाली नहीं है.

उन्होंने कहा कि भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी. भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी. अखिलेश ने कहा हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे बस भाजपा के शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे. जिसकी मंशा खराब थी. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा.

भाजपाइयों का फार्मूला अब पिट चुका है. भाजपाइयों का समाज के बीच भाईचारा और विश्वास पैदा करने का सामाजिक षड्यंत्र अब और नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि जब स्टूडेंट यूनियन तक के चुनाव नहीं होंगे तो राजनीति की नर्सरी ही खत्म हो जाएगी. हमारे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को राजनीति में आने से रोकने के लिए तरह-तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं. महिला आरक्षण को लागू करने के लिए पुख्ता तैयारी हो. सरकार से हमारा यही कहना था कि जब तक जनगणना नहीं तब तक महिला आरक्षण नहीं.

अखिलेश ने कहा कि रात को जब हमें और आपको सूचना मिली कि कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है. हमें लगा कि संबोधन में किसी महिला प्रधानमंत्री का नाम आएगा. उसके नाम की घोषणा होगी, इसीलिए आरक्षण जरूरी है. वही वातावरण हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा. उनके वर्कप्लेस पर या जिस तरह का शोषण कई बार होता है. अगर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का शोषण करे तो उसे न्याय सरकार को देना चाहिए. अखिलेश ने ये प्रतिक्रिया फिरोजाबाद में नायब तहसीलदार और जिलाधिकारी के बीच हुए विवाद के बाद नायब तहसीलदार को उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में अटैच करने पर दी है.

अखिलेश ने कहा कि जनगणना करना नहीं चाहते हैं क्योंकि जैसे जनगणना की बात होगी, तो जाति जनगणना की बात होगी और जाति जनगणना की बात होगी तो सभी समाज के लोग आबादी के हिसाब से अपने अधिकार की बात करेंगे. उसके बाद डीलिमिटेशन होगा तो यह सभी नियमों को बाईपास कर रहे थे. इतने वर्षों से किसका इंतजार कर रहे थे. वर्तमान में जितनी सीटें हैं उन्हीं सीटों पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं देते हैं.

पत्रकार वार्ता के दौरान अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश ने कहा इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम और आप सब जानते हैं, रंग जो होता है वह किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है. हर धर्म का कोई न कोई रंग होता है.

समाजवादियों का रंग लाल है. लाल क्रांति का रंग होता है. यह हमारी देवियों का भी रंग है. उनके पहनावे का भी रंग है. हनुमान जी का भी रंग है. नए जोड़े जब बनते हैं, तो चूड़ियों का रंग भी लाल होता है. हमारी देवी की चुनरी का रंग भी लाल होता है, इसलिए किसी के भी इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहिए.

हाल ही में अखिलेश यादव ने एक दुकान पर रुककर चाय पी थी, लेकिन उस चाय वाले लड़के पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है. इस पर अखिलेश यादव ने तीखी प्रक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सब भाजपा कर रही है. एक मुस्लिम नेता को आगे करके यह सब किया जा रहा है. इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है. मैंने सभी समाजवादियों से कहा है कि चौकन्ना रहें, सावधान रहें. बीजेपी की साजिश और षडयंत्र से बहुत सावधान रहें. जागरूक तरीके से सोचे समझें. लड़के को मारा पीटा गया. इसके पीछे बीजेपी है. आगे किसी और को कर रही है.

उन्होंने एक घटना की याद दिलाई कि राष्ट्रपति के लिए हम वोट डालने जा रहे थे. कालेगाम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिंदू मंदिर में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को लेकर के मांस फेंकवाया था. जब मांस फेंकने के लिए मुस्लिम समुदाय के नौजवान ने मना किया था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे. आप चलो और मांस फेंक करके आओ. जब सच्चाई का खुलासा हुआ तो 18 भारतीय जनता पार्टी के लोग एक साथ जेल गए थे. लखनऊ यूनिवर्सिटी की घटना भी याद होगी. उसमें कौन साजिश कर रहा था.

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