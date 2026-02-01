ETV Bharat / state

बजट पर सपा और बसपा की प्रतिक्रिया; अखिलेश बोले- निराशाजनक, निंदनीय, मायावती ने कहा- दर्शन छोटे न हो तो बेहतर होगा

बजट पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. विपक्षी नेताओं ने कमियां गिनाई हैं. आइए जानते हैं किस नेता ने क्या कहा?

बजट 2026 पर प्रतिक्रिया.
बजट 2026 पर प्रतिक्रिया. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 5:29 PM IST

4 Min Read
लखनऊ : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार 9वां बजट पेश किया. भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के नेता बजट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे जनता के साथ मजाक बताया है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी आम बजट पर प्रतिक्रिया दी है.

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लिखा, आ गया भाजपाई बजट का परिणाम, शेयर मार्केट हुआ धड़ाम. हमने तो पहले ही कहा था. सवाल ये नहीं है कि शेयर बाजार रविवार को खुलेगा, सवाल ये है कि और कितना गिरेगा? जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बजट से क्या होगी. हम तो भाजपा के हर बजट को 1/20 (एक बटे बीस) का बजट मानते हैं, क्योंकि वो 5% लोगों के लिए होता है. भाजपा का बजट अपने कमीशन और अपने लोगों को सेट करने का बजट होता है. भाजपा का बजट, भाजपाई भ्रष्टाचार की अदृश्य खाता-बही होता है.

अखिलेश ने लिखा- 2026 बजट में :

इस बजट में न आम जनता का ज़िक्र है न फ़िक्र.

महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में छूट न देना, ‘टैक्स-शोषण’ है.

⁠अमीरों के काम-कारोबार और घूमने-फिरने पर दस तरह की छूटें दी गईं हैं, लेकिन बेकारी-बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली, खाली है.

⁠मध्यम वर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहा है.

⁠शोषित, वंचित, गरीब व्यक्ति जहां था उससे भी नीचे जाता दिख रहा है. इस बजट ने उसके चादर में पैबंद लगाने की जगह, उसे और चिथड़ा कर दिया है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा शाब्दिक औपचारिकता तक सीमित होकर रह गयी है.

⁠किसान, मजदूर, श्रमिक, कारोबारी, छोटा दुकानदार अपने लिए मिली राहत को दूरबीन लेकर भी ढूंढ नहीं पा रहा है.

निराशाजनक, निंदनीय बजट!

मायावती ने कहा- नाम बड़े-बड़े : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पोस्ट किया, देश के संसद में आज केंद्र सरकार ने लाये गये बजट में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, वादों और आश्वासनों के सम्बन्ध में भविष्य में इनके परिणामों को लेकर यही लगता है कि इनके नाम तो बड़े-बड़े हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके दर्शन छोटे न हो तो बेहतर होगा, इसीलिए सर्वसमाज के हित में केवल बातें न हो, बल्कि इन पर सही नीयत से अमल भी जरूरी है.

वैसे तो केंद्र सरकार का बजट सत्ताधारी पार्टी की नीति व नीयत में चाल, चरित्र व चेहरे का आईना होता है, जिसमें यह झलक मिलती है कि सरकार की सोच वास्तव में गरीब व बहुजन-हितैषी होकर व्यापक देशहित की है या फिर पूंजीवादी सोच की पोषक बड़े-बड़े पूंजीपति व धन्नासेठ समर्थक है. इतना ही नहीं बल्कि खासकर अपने भारत देश के सन्दर्भ में इस बात का भी विशेष महत्व है कि सरकार की नीति दीर्घकाल में आत्मनिर्भरता की अगर है तो उसके लिए सरकारी क्षेत्र को कितना महत्व देकर डॉ. भीमराव आंबेडकर के कल्याणकारी संविधान के पवित्र मंशा के हिसाब से क्या कार्य किया गया है.

संसद में आज पेश बजट को भी देखा जाना चाहिए कि कहीं यह बजट भी आया और गया की तरह परम्परागत रूप से मायूस करने वाला तो नहीं है और साथ ही यह प्रश्न छोड़ दिया है कि पिछले वर्ष के बजट में सरकार की तरफ से किये गये दावे, वादे और आशायें क्या आज पूरी की गई हैं या एक रस्म को निभा कर रह गई हैं. क्या तुलनात्मक रूप में लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आया है? वास्तव में जीडीपी से अधिक लोगों के जीवन में बहु-अपेक्षित विकास व बहु-प्रतीक्षित गुणात्मक परिवर्तन है जो सीधे तौर पर व्यापक जनहित व देशहित से जुडे़ हैं और जिनका आकलन वर्तमान बजट की वाहवाही से पहले जरूर कर लेना है. सरकार भी इस पर कुछ रोशनी डाले तो यह लोगों के अच्छे दिन के लिए अच्छी बात है वरना यह जिम्मेदारी कौन निभाता है.

