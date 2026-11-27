UP Election 2027: अखिलेश यादव का वोटर लिस्ट को लेकर सरकार पर हमला, बीजेपी छोड़कर कई नेता सपा में शामिल
अखिलेश का बड़ा खुलासा: 22 गुना बढ़े फॉर्म-6!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 4:38 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट, महंगाई और कानून-व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा. इस मौके पर बीजेपी छोड़कर आए कई नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की.
"भाजपा ECI के साथ मिलकर करोड़ो फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़वा रही है।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/cjBv99VniT— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 27, 2026
सपा के सवाल: अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री एक तरफ 1.27 करोड़ वोट कम होने की बात कह रहे हैं, जबकि प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ढाई करोड़ वोट कम होने का आंकड़ा बता रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है. उनका आरोप है कि भाजपा ने 17 नवंबर तक 2.22 लाख वोट बढ़ाए हैं और फॉर्म-6 सामान्य से 22 गुना तक अधिक भरे गए हैं. सपा प्रमुख के मुताबिक पहले शहरी विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ी हुई, अब ग्रामीण इलाकों में भी वोट बढ़ाए जा रहे हैं.
"चुनाव आयोग बताए कि समाजवादी पार्टी द्वारा अब तक दिये गए लाखों डुप्लीकेट वोटरों में से कितने डुप्लीकेट वोटर हटाए गए?" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/XUNFxyql92— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 27, 2026
चुनाव आयोग से मिलेंगे: उन्होंने कहा कि पार्टी इन आंकड़ों के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात करेगी, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा. वन नेशन, वन इलेक्शन की बात करने वालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग एक देश-एक चुनाव की बात करते हैं, वे एक सही वोटर लिस्ट तक नहीं बना पा रहे. अखिलेश ने कहा कि वोटर लिस्ट सुधारने के काम में सपा जुटी है.
"विदाई का समय आ गया, उन्हें तय करना है कि स्पेन जाना है या वेनिस।" • माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/6s8WS5KoZE— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 27, 2026
सरकार पर निशाना: मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश ने कहा कि उनकी विदाई का समय आ गया है, अब उन्हें तय करना है कि वेनिस जाना है या स्पेन. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा के हाथ से निकल चुका है.
महंगाई का मुद्दा: सरसों का तेल, तिल का तेल, दूध, चीनी और बिजली के बिल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं. राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मुद्दा उठाते हुए भी उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया. परिसीमन को लेकर उन्होंने कहा कि चर्चा है कि अब नंबर्स का खेल चलेगा लेकिन यह भाजपा की सबसे बड़ी भूल साबित होगी. उनके अनुसार भाजपा के अब तक के बड़े फैसलों से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है.
"मेरी मांग है कि अगर गोरखपुर में मदद की है तो अर्जुनगंज में भी जिनकी जान गई उनकी भी मदद हो।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/O8RSxqi88f— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 27, 2026
बीजेपी को झटका: आज भाजपा छोड़ सपा में कई नेता शामिल हुए. मुकेश शर्मा (शिक्षाविद, नोएडा) भाजपा छोड़कर सपा में आए. विश्वजीत त्रिपाठी (पार्षद, गोरखपुर) भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए. प्रभाकर गुप्ता (व्यापारी नेता, रायबरेली), केके साहू (व्यापारी नेता), शत्रुघ्न लोधी (तिलोई) भी शामिल हुए. इस मौके पर अखिलेश यादव ने मुकेश शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र में सफल व्यक्ति हैं और ऐसे लोग प्रेरणा हैं. उन्होंने कहा कि वे केवल अपना लाभ नहीं सोचते बल्कि अपने संसाधनों से काम करते हैं और चाहते हैं कि पूरे प्रदेश को उसका लाभ मिले. पढ़ाई के साथ व्यावहारिक पहलू भी जुड़ा होना चाहिए.
"मैं मुकेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/cBr7yRw6uA— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 27, 2026
फंसाने का आरोप: गोरखपुर में एक बच्चे की मृत्यु के मामले में सपा कार्यकर्ताओं को फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो सपा आंदोलनात्मक कदम उठाएगी. साथ ही मांग की कि जिस तरह गोरखपुर की घटना में मुआवजा दिया गया, उसी तरह अर्जुनगंज के मामले में भी दिया जाए. इस मौके पर रायबरेली में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली श्रेया गुप्ता के परिजनों को अखिलेश यादव ने पांच लाख रुपये का चेक सौंपा. उन्होंने कहा कि टक्कर मारने वाले डंपर का अब तक कोई पता नहीं चला है और उस पर कार्रवाई की मांग की. अखिलेश ने कहा कि PDA के एक ही आंदोलन से सरकार घबरा गई है और सपा कार्यकर्ताओं पर बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, आप हमें मजबूर न करें.
"भविष्य में प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों का देखने को मिलेगा।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/uWIjTyNRAY— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 27, 2026
अपने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर सपा घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं को पूरा करेगी. कोशिश रहेगी कि प्रदेश के बजट में तमाम योजनाएं शामिल हों, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके.
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