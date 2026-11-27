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UP Election 2027: अखिलेश यादव का वोटर लिस्ट को लेकर सरकार पर हमला, बीजेपी छोड़कर कई नेता सपा में शामिल

अखिलेश का बड़ा खुलासा: 22 गुना बढ़े फॉर्म-6! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट, महंगाई और कानून-व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा. इस मौके पर बीजेपी छोड़कर आए कई नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की.

सपा के सवाल: अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री एक तरफ 1.27 करोड़ वोट कम होने की बात कह रहे हैं, जबकि प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ढाई करोड़ वोट कम होने का आंकड़ा बता रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है. उनका आरोप है कि भाजपा ने 17 नवंबर तक 2.22 लाख वोट बढ़ाए हैं और फॉर्म-6 सामान्य से 22 गुना तक अधिक भरे गए हैं. सपा प्रमुख के मुताबिक पहले शहरी विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ी हुई, अब ग्रामीण इलाकों में भी वोट बढ़ाए जा रहे हैं.



चुनाव आयोग से मिलेंगे: उन्होंने कहा कि पार्टी इन आंकड़ों के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात करेगी, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा. वन नेशन, वन इलेक्शन की बात करने वालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग एक देश-एक चुनाव की बात करते हैं, वे एक सही वोटर लिस्ट तक नहीं बना पा रहे. अखिलेश ने कहा कि वोटर लिस्ट सुधारने के काम में सपा जुटी है.



सरकार पर निशाना: मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश ने कहा कि उनकी विदाई का समय आ गया है, अब उन्हें तय करना है कि वेनिस जाना है या स्पेन. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा के हाथ से निकल चुका है.



महंगाई का मुद्दा: सरसों का तेल, तिल का तेल, दूध, चीनी और बिजली के बिल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं. राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मुद्दा उठाते हुए भी उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया. परिसीमन को लेकर उन्होंने कहा कि चर्चा है कि अब नंबर्स का खेल चलेगा लेकिन यह भाजपा की सबसे बड़ी भूल साबित होगी. उनके अनुसार भाजपा के अब तक के बड़े फैसलों से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है.