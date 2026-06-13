आगरा पहुंचे अखिलेश यादव: सांसद रामजीलाल सुमन के घर जताई शोक संवेदना, कल 'विजन इंडिया' में व्यापारियों से करेंगे संवाद
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को वे फतेहाबाद रोड स्थित होटल में 'विजन इंडिया' कार्यक्रम के तहत युवाओं और उद्यमियों से संवाद करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 6:48 PM IST
आगरा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार दोपहर को दो दिवसीय विशेष दौरे पर आगरा पहुंचे. आगरा आगमन पर सपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वे सीधे पार्टी के वरिष्ठ नेता और सपा सांसद रामजीलाल सुमन के एमजी रोड स्थित आवास पर पहुंचे. सपा मुखिया वहां सांसद सुमन के धेवते (नाती) के असामयिक और दुखद निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गए थे. इस बेहद दुखद घड़ी में पूर्व सीएम ने शोक संतप्त सांसद और उनके पूरे परिवार को ढांढस बंधाया और अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट कीं.
सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर रहे 45 मिनट: करीब 45 मिनट तक सपा मुखिया अखिलेश यादव सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर रुके और परिजनों से बातचीत की. इसके बाद जब वे आवास से बाहर निकले तो वहां मौजूद मीडियाकर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आज वे केवल दुख की इस घड़ी में परिवार से मिलने आए हैं. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि सांसद के होनहार और युवा धेवते की अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है. वह बेहद होनहार युवक था जो हमेशा समाज में सभी लोगों को आपस में जोड़कर साथ चलता था.
राजनीतिक सवालों से बचते दिखे सपा अध्यक्ष: सपा मुखिया के आगरा आगमन को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं में सुबह से ही भारी जोश और उत्साह देखने को मिला. यही वजह रही कि सुबह से ही बड़ी संख्या में सपाई सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर डेरा डालकर बैठ गए थे. जैसे ही अखिलेश यादव सांसद के घर से बाहर आए, उत्साहित कार्यकर्ताओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिसके चलते वहां काफी धक्का-मुक्की भी हुई. इस दौरान मीडिया ने जब उनसे राजनीतिक सवाल पूछे, तो वे उन सवालों से साफ बचते दिखे और कहा कि मेरी और आपकी विस्तृत मुलाकात कल होगी.
पद्मश्री डॉ. आरएस पारीक से की मुलाकात: सांसद रामजीलाल सुमन के आवास से प्रस्थान करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव देश के प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक पद्मश्री डॉ. आरएस पारीक और उनके बेटे डॉ. आलोक पारीक से मिलने उनके निजी आवास पर पहुंचे. वहां दोनों प्रबुद्ध डॉक्टरों से शिष्टाचार मुलाकात करने के बाद वे विधानसभा चुनाव में आगरा दक्षिण सीट से सपा के प्रत्याशी रहे प्रसिद्ध व्यापारी नेता विनय अग्रवाल के घर गए. इसके बाद सपा मुखिया का काफिला सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे रईशउद्दीन कुरैशी के बेटे रिजवानउ्दीन कुरैशी के आवास पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रवाना हुआ.
विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा ने कसी कमर: समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक जमीन को अभी से मजबूत करना शुरू कर दिया है. इसी चुनावी रणनीति के तहत सपा 'विजन इंडिया' अभियान के अंतर्गत प्रदेश के अलग-अलग प्रमुख शहरों में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. इस अभियान के माध्यम से पार्टी अपनी बुनियादी नीति 'योजना, विकास और उन्नति (PDA)' के जरिये सीधे तौर पर बड़े उद्यमियों, व्यापारियों और युवाओं से जुड़ने का प्रयास कर रही है. आगरा में भी इस 'विजन इंडिया' कार्यक्रम का भव्य आयोजन 14 जून यानी रविवार को फतेहाबाद रोड स्थित एक प्रतिष्ठित फाइव स्टार होटल में होने जा रहा है.
रविवार को 'विजन इंडिया' कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि: रविवार सुबह आयोजित होने वाले इस 'विजन इंडिया' कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर मंच की शोभा बढ़ाएंगे. इस दौरान वे आगरा शहर के प्रमुख युवाओं, प्रगतिशील व्यापारियों, उद्यमियों और अन्य प्रबुद्धजनों के साथ सीधे संवाद स्थापित कर पार्टी की नीतियों को रखेंगे. सपा मुखिया शनिवार को देर शाम तक शहर के अलग-अलग छह स्थानों पर आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और रात्रि में यहीं प्रवास करेंगे. पार्टी नेताओं का मानना है कि इस दौरे से आगरा और आसपास के जिलों में सपा संगठन को एक नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी.
यह भी पढ़ें- अयोध्या राम मंदिर दान गबन विवाद: राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सीएम योगी से की SIT जांच की मांग, चंपत राय ने दी सफाई