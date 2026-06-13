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आगरा पहुंचे अखिलेश यादव: सांसद रामजीलाल सुमन के घर जताई शोक संवेदना, कल 'विजन इंडिया' में व्यापारियों से करेंगे संवाद

आगरा में सपा के 'विजन इंडिया' कार्यक्रम में शामिल होंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार दोपहर को दो दिवसीय विशेष दौरे पर आगरा पहुंचे. आगरा आगमन पर सपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वे सीधे पार्टी के वरिष्ठ नेता और सपा सांसद रामजीलाल सुमन के एमजी रोड स्थित आवास पर पहुंचे. सपा मुखिया वहां सांसद सुमन के धेवते (नाती) के असामयिक और दुखद निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गए थे. इस बेहद दुखद घड़ी में पूर्व सीएम ने शोक संतप्त सांसद और उनके पूरे परिवार को ढांढस बंधाया और अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट कीं. सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर रहे 45 मिनट: करीब 45 मिनट तक सपा मुखिया अखिलेश यादव सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर रुके और परिजनों से बातचीत की. इसके बाद जब वे आवास से बाहर निकले तो वहां मौजूद मीडियाकर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आज वे केवल दुख की इस घड़ी में परिवार से मिलने आए हैं. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि सांसद के होनहार और युवा धेवते की अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है. वह बेहद होनहार युवक था जो हमेशा समाज में सभी लोगों को आपस में जोड़कर साथ चलता था. 'विजन इंडिया' के जरिए युवाओं और उद्यमियों को साधेगी सपा. (Video Credit: ETV Bharat) राजनीतिक सवालों से बचते दिखे सपा अध्यक्ष: सपा मुखिया के आगरा आगमन को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं में सुबह से ही भारी जोश और उत्साह देखने को मिला. यही वजह रही कि सुबह से ही बड़ी संख्या में सपाई सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर डेरा डालकर बैठ गए थे. जैसे ही अखिलेश यादव सांसद के घर से बाहर आए, उत्साहित कार्यकर्ताओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिसके चलते वहां काफी धक्का-मुक्की भी हुई. इस दौरान मीडिया ने जब उनसे राजनीतिक सवाल पूछे, तो वे उन सवालों से साफ बचते दिखे और कहा कि मेरी और आपकी विस्तृत मुलाकात कल होगी.