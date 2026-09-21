समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पक्की नौकरियों का वादा
लखनऊ बैठक में गरजे अखिलेश यादव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 4:26 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक की. बैठक में समाजवादी युवजन सभा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, समाजवादी छात्र सभा समेत पार्टी के अन्य फ्रंटल संगठन मौजूद रहे. इस दौरान अखिलेश यादव ने संगठन की तैयारियों, आगामी चुनाव और प्रदेश के राजनीतिक माहौल को लेकर पदाधिकारियों से फीडबैक लिया.
सरकार पर निशाना: अखिलेश यादव ने प्रदेश में पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 20 पेपर लीक हुए हैं. सरकार छात्रों और नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों के बजाय आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. अखिलेश ने कहा कि सरकारी नौकरी में बजट से तनख्वाह देनी पड़ती है, जबकि आउटसोर्सिंग में कंपनियों के माध्यम से भुगतान होता है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और घपले की गुंजाइश रहती है.
समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पक्की नौकरियां देने का काम किया जाएगा. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा.- अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा
रिजर्व सीटों पर मंथन: बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीटों को लेकर भी बैठक हुई है. इन सीटों पर पार्टी ने रिपोर्ट ली है और समीक्षा की है. उन्होंने दावा किया कि जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार रिकॉर्ड संख्या में सीटें जीतने का काम करेगी.
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