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समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पक्की नौकरियों का वादा

लखनऊ बैठक में गरजे अखिलेश यादव

अखिलेश यादव का बड़ा दावा
अखिलेश यादव का बड़ा दावा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 4:26 PM IST

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक की. बैठक में समाजवादी युवजन सभा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, समाजवादी छात्र सभा समेत पार्टी के अन्य फ्रंटल संगठन मौजूद रहे. इस दौरान अखिलेश यादव ने संगठन की तैयारियों, आगामी चुनाव और प्रदेश के राजनीतिक माहौल को लेकर पदाधिकारियों से फीडबैक लिया.

अखिलेश यादव ने फ्रंटल संगठनों के साथ विशेष बैठक की
अखिलेश यादव ने फ्रंटल संगठनों के साथ विशेष बैठक की (Photo Credit: ETV Bharat)



सरकार पर निशाना: अखिलेश यादव ने प्रदेश में पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 20 पेपर लीक हुए हैं. सरकार छात्रों और नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों के बजाय आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. अखिलेश ने कहा कि सरकारी नौकरी में बजट से तनख्वाह देनी पड़ती है, जबकि आउटसोर्सिंग में कंपनियों के माध्यम से भुगतान होता है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और घपले की गुंजाइश रहती है.

समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पक्की नौकरियां देने का काम किया जाएगा. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा.- अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा

उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीटों को लेकर बैठक
उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीटों को लेकर बैठक (Photo Credit: ETV Bharat)

रिजर्व सीटों पर मंथन: बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीटों को लेकर भी बैठक हुई है. इन सीटों पर पार्टी ने रिपोर्ट ली है और समीक्षा की है. उन्होंने दावा किया कि जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार रिकॉर्ड संख्या में सीटें जीतने का काम करेगी.

लखनऊ बैठक में गरजे अखिलेश यादव
लखनऊ बैठक में गरजे अखिलेश यादव (Photo Credit: ETV Bharat)
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि राजनीति में नकारात्मक प्रचार नहीं होना चाहिए और एआई का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए लेकिन भाजपा की ओर से लगातार नकारात्मक प्रचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से समाजवादी पार्टी को भी इस तरह के वीडियो बनाने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह का राजनीतिक माहौल चल रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी आगे है और पीछे नहीं छूटना चाहती. उन्होंने कहा कि कई चीजें मजबूरी में करनी पड़ती हैं. बैठक में अखिलेश यादव ने फ्रंटल संगठनों को चुनावी तैयारियों को तेज करने और संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने का संदेश दिया. आरक्षित सीटों की समीक्षा से लेकर युवाओं, महिलाओं, रोजगार, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों तक उन्होंने सरकार को घेरने की रणनीति का संकेत दिया.

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