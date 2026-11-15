ETV Bharat / state

आगरा से अखिलेश का चुनावी शंखनाद, दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश

आगरा: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनैतिक दलों ने सियासी समीकरण साधना शुरू कर दिया है. दस साल से सत्ता की कुर्सी से दूर समाजवादी पार्टी ने सत्ता पाने के लिए दलितों को साधने में जुट गई है. सपा मुखिया अखिलेश यादव का दलित सम्मेलन सिर्फ एक विशाल जनसभा नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के नए समीकरण की कोशिश है. खास बात यह है कि अखिलेश दलितों की राजधानी आगरा से पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को नई धार देने जा रहे हैं.

उप्र में हाल में हुए विधान परिषद चुनाव के परिणाम से सपा नेता उत्साहित हैं. जिस तरह से सपा के प्रत्याशियों ने एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज की है. उससे सपा नेता और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता दिख रहा है. इस नई ऊर्जा के साथ ही सपा नेता और कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, तो सपा मुखिया व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी कमान संभाल ली है.

उन्होंने कहा कि मायावती से लोगों का मोह भंग हो रहा है. पिछले विधानसभा की बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती को 2007 में 30 फीसदी वोट मिला. 2014 में यह वोट प्रतिशत 9 फीसदी रह गया. वोट कहां गया. सपा को लोकसभा में भी दलितों का वोट मिला था. दलित की बात करें तो भाजपा विरोधी. आरएसएस विरोधी. दलितों ने इस बार मन बना लिया है कि भाजपा को अगर हराना है तो समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है. दलित पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ हैं.

सपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने बताया कि आगरा में आयोजित दलित सम्मेलन में भारी भीड़ उमडे़गी. भीड का आंकलन करना मुश्किल है. पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोगों की इत्तला मिल रही है. इससे मैं कह सकता हूं कि यह सम्मेलन बेहद प्रभावशाली होगा. इस सम्मेलन का पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव पडे़गा.

इसी क्रम में रविवार 15 नवंबर को सपा मुखिया आगरा में दलित सम्मेलन कर पश्चिमी यूपी में चुनावी शंखनाद करेंगे, जिसकी तैयारी में सपाई जोर शोर से लगे हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पार्टी की बढ़ती सक्रियता और नए सियासी दांव को लेकर रविवार को जीआईसी मैदान पर दलित सम्मेलन होगा.



सपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर पूछे गए सवाल को लेकर कहा कि यह लोग फालतू का काम कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को हराना है. बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी हरा सकती है. वो दौर खत्म हो गया. जब वोट कट जाया करता था.

रामजीलाल सुमन ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में हर वर्ग को समाजवादी पार्टी से हमदर्दी है. सभी वर्गों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा. अखिलेश यादव यूपी के नए मुख्यमंत्री बनेंगे. आगरा की विधानसभा सीटों पर सपा के प्रदर्शन को लेकर बोले कि पुराना रोना मत रोइए, समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी.

दलित सपा के लिए एकजुट (Photo Credit: ETV Bharat))

सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आजाद सिंह जाटव ने बताया कि आगरा के जीआईसी मैदान पर होने वाला दलित सम्मेलन ऐतिहासिक होगा. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से दलित समाज को बहुत उम्मीदें हैं. सन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कहा था कि हमारी सरकार बनने पर हम देश का संविधान बदल देंगे, जिस पर सभी समाज ने सपा को वोट दिया था. 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम सबने देखा. तब देश की तीसरी पार्टी सपा बनी थी, जिसके 37 सांसद बने. यह दलित समाज के वोट की वजह से हुआ. 2027 विधानसभा चुनाव में दलित एकजुट होकर सपा को मतदान करेगा और यूपी के सीएम अखिलेश यादव बनेंगे.

सपा के जिलाध्यक्ष उदल सिंह कुशवाह ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दलित समाज ने सपा को वोट किया था. उसी को देखते हुए सपा पहली बार आगरा में दलित सम्मेलन आयोजित कर रही है, इससे 2027 में अच्छा सपोर्ट मिलेगा. कार्यकर्ताओं ने दलितों के गांव, बस्ती, मोहल्लों में जाकर जनसंपर्क किया है. लोगों से कहा कि देश का संविधान बचाने का काम सपा मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिससे लोगों में उत्साह है. सपा नेता का कहना है कि ओवैसी और चंद्रशेखर के एकसाथ आने से समाजवादी पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा. सपा पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को लेकर काम कर रही है. यदि यूथ भ्रमित हुआ तो भाजपा को इसका पफायदा होगा.

दलितों की राजधानी से सपा मुखिया का चुनावी शंखनाद (Photo Credit: ETV Bharat))

आगरा के वरिष्ठ पत्रकार विजय बघेल बताते हैं कि दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा से सपा मुखिया अखिलेश यादव ना केवल दलित समाज को साधने का संदेश देंगे, बल्कि बसपा और भाजपा के कोर वोट बैंक में भी सेध लगाने की कोशिश करेंगे. हाल के एमएलसी चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला. ऐसे में दलित सम्मेलन से सपा दलित समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के साथ ही पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को जमीन पर उतारने की कोशिश करेगी. आगरा जिले में नौ विधानसभा सीटें हैं. एत्मादपुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह विधानसभा शामिल हैं. एत्मादपुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण और आगरा ग्रामीण विधानसभा में दलित वोट बैंक का प्रभाव है. हालांकि, दो चुनाव में सपा का आगरा में खाता तक नहीं खुला.

दलित राजनीति के नए समीकरण बनाने की तैयारी (Photo Credit: ETV Bharat))

भाजपा ने 1991 से 2002 के बीच आगरा पूर्व, आगरा पश्चिम, आगरा छावनी पर मजबूत पकड़ बनाए रखी. जिस पर भाजपा ने हर चुनाव में 4 से 6 सीटें जीतीं है. भले ही सन 2007 और सन 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा केवल 2 शहरी सीटों पर ही सिमट गई थी. मगर, सन 2017 और सन 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 9 सीटें जीतकर जिले में लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप कर गई.

आगरा में भाजपा के बाद बसपा की कई सीटों पर मजबूत पकड़ है. बसपा का सन 1991 और सन 1993 के विधानसभा में खाता नहीं खुला था. लेकिन, सन 1996 और सन 2002 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 2-2 सीटें जीतीं. वहीं, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने दोनों बार 9 में से 6 सीटें जीतकर अपनी कोर दलित वोटर के साथ ही सर्व समाज के वोटरों में मजबूत पकड़ दिखाई. इसके बाद बसपा दो विधानसभा चुनाव में दूसरी नंबर की पार्टी बनकर रही.

पीडीए फॉर्मूले को नई धार देने की कोशिश (Photo Credit: ETV Bharat))

भले ही समाजवादी पार्टी की प्रदेश में कई बार सरकार बनी हो. लेकिन, आगरा विधानसभा सीटों पर सपा का जादू कभी नही चला. सपा ने 30 साल में केवल 2 बार ही जीत दर्ज कर सकी. सपा की टीकट पर सन 1993 में एत्मादपुर विधानसभा से चंद्राभान मौर्य जीत कर विधानसभा पहुंचे. 2012 में बाह विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री राजा अरिदमन सिंह जीते, जबकि अन्य चुनावों में कई सीटों पर सपा दूसरी स्थान पर रही. लेकिन, जीत नहीं दर्ज नही कर सकी. ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है.

भले ही यूपी में 1989 से पहले कांग्रेस की धमक रही हो. आगरा में भी कांग्रेस का दबदबा रहा हो. लेकिन, 1991 के बाद से तेजी से पतन हुआ. यही वजह है कि कांग्रेस पिछले आठ विधानसभा चुनावों में केवल दो सीटें जीत सकी. 1991 के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने आगरा ग्रामीण क्षेत्र की बाह, फतेहाबाद, एत्मादपुर और दयालबाग जीतकर भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी. बाद में जनता दल के बिखराव के बाद 2002 में राष्ट्रीय लोक दल ने भाजपा के साथ गठबंधन कर एत्मादपुर और फतेहपुर सीकरी की 2 सीटें जीतीं.

दलितों की राजधानी से सपा मुखिया का चुनावी शंखनाद (Photo Credit: ETV Bharat))

राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन ने बताया कि इस कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा प्रो. रामगोपाल यादव, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, आरके चौधरी, मनोज पारस, रागिनी सोनकर के अलावा सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला और शहर अध्यक्ष के साथ फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे. इस लिए दो मंच बनाए जा रहे हैं.

सपा के पीडीए फॉर्मूले को मजबूती मिलेगी, जिससे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की रणनीति है.पश्चिमी यूपी में सपा के संगठन में विस्तार होगा. आगरा से लेकर सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल तक कार्यकर्ता एक मंच पर आएंगे. संगठनात्मक सक्रियता शक्ति प्रदर्शित होगी.

संविधान बचाने का काम कर रहे सपा मुखिया (Photo Credit: ETV Bharat))

यूपी के चुनावी मुद्दों पर नई बहस शुरू होगी, जिसमें आरक्षण, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और रोजगार जैसे मुद्दों को चुनावी हवा मिलेगी.

ये भी पढ़ें: "2027 में BJP की विदाई तय", अखिलेश का योगी पर बड़ा हमला- PDA के सामने नहीं टिकेगी सरकार