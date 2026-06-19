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झांसी में बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्या- अयोध्या को लेकर बयानबाजी से बाज आएं अखिलेश यादव

डिप्टी सीएम केशव मौर्या. ( Photo Credit: Keshav Maurya X Handle )

झांसी: 'अयोध्या राम लला का जन्मस्थल है. देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए यह आस्था का केंद्र है. इस पर गर्व करना चाहिए. अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या को कुरुक्षेत्र बनाने जैसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.' यह बातें शुक्रवार के प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने झांसी में कही. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या दो दिवसीय दौरे पर झांसी पहुंचे हैं. शताब्दी ट्रेन से वह वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पहुंचे. यहां जिलाध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया. सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. झांसी में बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्या, (Video Credit: ETV Bharat) उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या ने कहा कि सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे. इसलिए वह सभी राम का सम्मान करते हैं. राम सबके हैं. अखिलेश यादव के अयोध्या भाजपा के लिए कुरुक्षेत्र साबित होगी वाले बयान पर केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को इस प्रकार की बयानबाजी से बाज आना चाहिए.