झांसी में बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्या- अयोध्या को लेकर बयानबाजी से बाज आएं अखिलेश यादव
मुख्यमंत्री कार्यक्रम से राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय को दूर रखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विषय है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 1:31 PM IST
झांसी: 'अयोध्या राम लला का जन्मस्थल है. देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए यह आस्था का केंद्र है. इस पर गर्व करना चाहिए. अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या को कुरुक्षेत्र बनाने जैसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.' यह बातें शुक्रवार के प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने झांसी में कही.
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या दो दिवसीय दौरे पर झांसी पहुंचे हैं. शताब्दी ट्रेन से वह वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पहुंचे. यहां जिलाध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया. सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.
उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या ने कहा कि सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे. इसलिए वह सभी राम का सम्मान करते हैं. राम सबके हैं. अखिलेश यादव के अयोध्या भाजपा के लिए कुरुक्षेत्र साबित होगी वाले बयान पर केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को इस प्रकार की बयानबाजी से बाज आना चाहिए.
शिवपाल यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि वह बहुत बड़े नेता हैं, पहले अपने भतीजे को संभालें, हम पर ध्यान देना छोड़ें. सपा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के कयास पर उन्होंने कहा कि जब शामिल होंगे, उस समय देखा जाएगा. अभी ऐसी कोई बात नहीं है.
वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, झांसी आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार में मा. राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल 'मन्नू कोरी' जी, मा. जनप्रतिनिधिगण, भाजपा के सम्मानित पार्टी पदाधिकारीगण एवं देवतुल्य कार्यकर्ताओं के स्नेहपूर्ण स्वागत से अभिभूत हूं।— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) June 19, 2026
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अयोध्या में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय को दूर रखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विषय है. चंपत राय जी बेहद आदरणीय, सम्माननीय और पूजनीय राम भक्त हैं. वह राम काज के लिए पूरी तरह समर्पित हैं.
राम मंदिर चंदे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आरोप लगना अलग है. साबित होने पर कार्रवाई होगी. रामभक्त हनुमान जी आरोपियों को माफ नहीं करेंगे. SIT रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.
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