अखिलेश का बड़ा बयान- बोले- हम मायावती को बनाना चाहते थे प्रधानमंत्री; PM मोदी और CM योगी पर कसा तंज

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मतदाता सूची से नाम काटने जैसे मामलों पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए.

AKHILESH YADAV
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 4:00 PM IST

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी कार्यालय लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला. कहा कि संसद के आगामी सत्र में उनकी पार्टी कई अहम मुद्दों को उठाएगी.

बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन हुआ था, तो हम लोग उनको प्रधानमंत्री बनना चाहते थे. जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, तब भी हम बीएसपी अध्य़क्ष मायावती को प्रधानमंत्री बनना चाहते थे.

इस दौरान उन्होंने संत कबीर नगर से आए रोहित पांडेय, पूर्व डीआईजी बीएसएफ राम शरत राम और शिक्षकों व बुद्धिजीवियों का स्वागत भी किया.

वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है और बजट का बड़ा हिस्सा कमीशनखोरी में चला जाता है.

अखिलेश यादव ने भी बोला हमला: इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला. संसद के आगामी सत्र में उनकी पार्टी कई अहम मुद्दों को उठाएगी. इस दौरान उन्होंने संतकबीर नगर से आए रोहित पांडेय, पूर्व डीआईजी बीएसएफ राम शरत राम और शिक्षकों व बुद्धिजीवियों का स्वागत भी किया.

सरकार लगातार टैक्स बढ़ा रही: अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि एक तरफ सरकार लगातार टैक्स बढ़ा रही है और दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ती जा रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हाल ही में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और एक बार कीमत बढ़ने के बाद वह दोबारा कम नहीं होती. गाड़ियों पर 60 से 70 प्रतिशत तक टैक्स वसूला जा रहा है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है.

BJP सत्ता से जाएगी, तभी महंगाई कम: अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी सत्ता से जाएगी, तभी महंगाई कम होगी. कानपुर में नशा तस्करी के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि खबर आई है कि कुछ पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल सामने आई है, जिससे तस्करों से उनकी सांठगांठ का शक पैदा होता है.

उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल निकाली जा सकती है तो तस्करों की कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाली जाती.

समाजवादी पार्टी को बदनाम कि कोशिश: उन्होंने कहा कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने एक गाना लॉन्च किया है, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस मामले में पार्टी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ज्यादा स्थापित किए गए थे, जबकि बीजेपी सरकार ने कोई नया प्लांट नहीं लगाया. उन्होंने खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जो लोग वहां से वापस भारत आना चाहते हैं, उन्हें सरकार को सुरक्षित तरीके से वापस लाना चाहिए.

चुनाव आयोग पर उठाए सवाल: चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम काटने जैसे मामलों पर आयोग को जवाब देना चाहिए. अगर समाजवादियों ने विरोध नहीं किया होता तो बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते थे.

केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह मशीन है और हम सभी लोग यात्रा करते हैं. सबको सुरक्षित रहना चाहिए नया वाला हेलीकॉप्टर भी इनको मिलना चाहिए.

अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को अराजक, भ्रष्ट और माफिया समर्थित सरकार करार दिया और कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है.

भारी लूट मची है: शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सड़क और गड्ढों की मरम्मत के नाम पर भारी लूट मची हुई है. उनके मुताबिक सड़क निर्माण के लिए जो बजट जारी होता है, उसमें से केवल 40 प्रतिशत राशि ही असल काम पर खर्च होती है, जबकि करीब 60 प्रतिशत पैसा कमीशन में बंट जाता है. आरोप लगाया कि इसमें इंजीनियर, ठेकेदार और सरकार के लोग शामिल हैं.

'यूपी से BJP को हटाएं': शिवपाल सिंह यादव कहा कि प्रदेश में नौ साल से गड्ढों और सड़क निर्माण के नाम पर जनता के पैसे की लूट हो रही है. अब जिम्मेदारी है कि 2024 और आने वाले चुनावों में बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाया जाए.

संपादक की पसंद

