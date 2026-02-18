ETV Bharat / state

अखिलेश बोले 'पहले भाजपा से कहूंगा कि जिसने JPNIC बनाया, उसे अपनी पार्टी से निकालो'

खिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा. ( ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार विरोध को स्वीकार ही नहीं कर सकती और केवल अपना राग अलापती रहती है.

उन्होंने कहा कि “इतनी झूठी सरकार हमने आपने नहीं देखी होगी. यह जो नई योजना इन्होंने बनाई है ‘विकसित भारत’ नाम से, उसमें इनका बजट कम हो गया है.”

पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बन रही पानी की टंकियों को लेकर भी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बन रही पानी की टंकियां भ्रष्टाचार का भार सह नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से वे टूट रही हैं। यह सीधे तौर पर गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है.

मतदाता सूची पुनरीक्षण और फॉर्म-7 के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, “केवल मुसलमानों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और तमाम गरीब जातियों को फॉर्म-7 का नोटिस देकर उनके वोट कटवाए जा रहे हैं.” उन्होंने दावा किया कि यह प्रक्रिया एक सुनियोजित रणनीति के तहत की जा रही है.