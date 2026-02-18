ETV Bharat / state

अखिलेश बोले 'पहले भाजपा से कहूंगा कि जिसने JPNIC बनाया, उसे अपनी पार्टी से निकालो'

अखिलेश यादव ने कहाकि “इतनी झूठी सरकार हमने आपने नहीं देखी होगी. इनकी ‘विकसित भारत’ नाम से, उसमें इनका बजट कम हो गया है.”

AKHILESH
खिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 7:53 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार विरोध को स्वीकार ही नहीं कर सकती और केवल अपना राग अलापती रहती है.

उन्होंने कहा कि “इतनी झूठी सरकार हमने आपने नहीं देखी होगी. यह जो नई योजना इन्होंने बनाई है ‘विकसित भारत’ नाम से, उसमें इनका बजट कम हो गया है.”

पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बन रही पानी की टंकियों को लेकर भी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बन रही पानी की टंकियां भ्रष्टाचार का भार सह नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से वे टूट रही हैं। यह सीधे तौर पर गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है.

मतदाता सूची पुनरीक्षण और फॉर्म-7 के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, “केवल मुसलमानों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और तमाम गरीब जातियों को फॉर्म-7 का नोटिस देकर उनके वोट कटवाए जा रहे हैं.” उन्होंने दावा किया कि यह प्रक्रिया एक सुनियोजित रणनीति के तहत की जा रही है.

युवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज की जेनरेशन, खासकर ‘जेन-जेड’ बेहद जागरूक है। “उन्होंने सीएम का मतलब ‘करप्ट माउथ’ निकाला है,” अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (बिष्ट) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके “अनरजिस्टर्ड संघी साथियों” ने न तो आज़ादी से पहले और न ही आज़ादी के बाद ‘वंदे मातरम्’ गाया.

सांसद संजय सेठ पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जेपीएनआईसी (JPNIC) बनाने वाला व्यक्ति अब भाजपा में शामिल हो चुका है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “पहले भाजपा से कहूंगा कि जिसने JPNIC बनाया, उसे अपनी पार्टी से निकालो.”

