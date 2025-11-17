ETV Bharat / state

अपनी ही पार्टी पर भड़के कांग्रेस नेता, बताया आखिर क्यों बिहार में बुरी तरह से हुई हार

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट कर रह गई. इस करारी हार के बाद पार्टी में ही आवाज उठने लगी है. बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कुछ गड़बड़ियों के कारण हमारी हार हुई है.

अखिलेश सिंह ने बतायी हार की वजह: दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हो सकता है कि महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपये एक वजह रहा हो, लेकिन समीक्षा चल रही है और उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे. यह सच है कि राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की और SIR के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं के साथ 25 जिलों में गए. वहां अप्रत्याशित भीड़ थी और उनका हर जगह स्वागत हुआ.

"संगठन के निचले स्तर से लोगों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी हमारी थी, जो हम नहीं कर पाए. इससे मुश्किलें पैदा हुईं. बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव प्रबंधन देखने वाला कोई नहीं था. अब सब सामूहिक जिम्मेदारी तय करेंगे."- अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष

'फ्रेंडली फाइट और टिकट बंटवारे में देरी कारण': उन्होंने आगे कहा कि अगर गलती की बात की जाए तो फ्रेंडली फाइट नहीं मानना चाहिए था. या तो गठबंधन रखिए या नहीं रखिए, जब अलाइंस किया जाता है तो फ्रेंडली फाइट की कोई जगह नहीं होती है. फ्रेंडली फाइट का मैसेज और परसेप्शन गलत हुआ. साथ ही उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में सब व्यस्त रहे और अंतिम दिन तक सभी सिंबल लेने में ही व्यस्त थे.