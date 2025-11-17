ETV Bharat / state

अपनी ही पार्टी पर भड़के कांग्रेस नेता, बताया आखिर क्यों बिहार में बुरी तरह से हुई हार

बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि चुनाव प्रबंधन देखने वाला कोई नहीं था.

POOR PERFORMANCE OF CONGRESS
अखिलेश प्रसाद सिंह (Akhilesh Prasad Singh Social Media X)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 17, 2025 at 5:11 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट कर रह गई. इस करारी हार के बाद पार्टी में ही आवाज उठने लगी है. बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कुछ गड़बड़ियों के कारण हमारी हार हुई है.

अखिलेश सिंह ने बतायी हार की वजह: दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हो सकता है कि महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपये एक वजह रहा हो, लेकिन समीक्षा चल रही है और उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे. यह सच है कि राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की और SIR के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं के साथ 25 जिलों में गए. वहां अप्रत्याशित भीड़ थी और उनका हर जगह स्वागत हुआ.

"संगठन के निचले स्तर से लोगों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी हमारी थी, जो हम नहीं कर पाए. इससे मुश्किलें पैदा हुईं. बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव प्रबंधन देखने वाला कोई नहीं था. अब सब सामूहिक जिम्मेदारी तय करेंगे."- अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष

'फ्रेंडली फाइट और टिकट बंटवारे में देरी कारण': उन्होंने आगे कहा कि अगर गलती की बात की जाए तो फ्रेंडली फाइट नहीं मानना चाहिए था. या तो गठबंधन रखिए या नहीं रखिए, जब अलाइंस किया जाता है तो फ्रेंडली फाइट की कोई जगह नहीं होती है. फ्रेंडली फाइट का मैसेज और परसेप्शन गलत हुआ. साथ ही उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में सब व्यस्त रहे और अंतिम दिन तक सभी सिंबल लेने में ही व्यस्त थे.

राहुल गांधी के साथ अखिलेश प्रसाद सिंह (Akhilesh Prasad Singh Social Media X)

कांग्रेस के दिग्गजों की हार: इस बार कांग्रेस ने महज 6 सीटों पर जीत दर्ज की है. 2020 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19 सीट आई थी. कुटुंबा सीट से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कदवा से विधायक दल के नेता डॉ. शकील अहमद की हार हुई. नरकटियागंज, चैनपुर, करगहर, कहलगांव, सुल्तानगंज और जमुई (सिकंदरा) सीटों पर महागठबंधन के बीच फ्रेंडली फाइट हुई.

चुनाव से पहले किए गए बड़े परिवर्तन: चुनाव से पहले अखिलेश प्रसाद यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नए नेता को जिम्मा सौंपा गया था. इसे कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व ने नये प्रयोग के तौर पर अपनाया था. यहां तक की नए प्रभारी को भी बिहार में प्रतिनियुक्त कर दिया गया. चुनाव से ठीक पहले पार्टी के इस प्रयोग से कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ. टूटना स्वाभाविक था.

प्रियंका गांधी के साथ अखिलेश प्रसाद सिंह (Akhilesh Prasad Singh Social Media X)

इन 6 सीटों पर जीत: कांग्रेस को जिन 6 सीटों पर जीत मिली उसमें अररिया, चनपटिया, वाल्मिकीनगर, फारबिसगंज, किशनगंज और मनिहारी से जीत दर्ज की. बिहार में महागठबंधन को कुल 35 सीटों से संतोष करना पड़ा है.

