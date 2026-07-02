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सपा ऑफिस में सिख सम्मेलन, राम मंदिर चंदा चोरी पर अखिलेश बोले- प्रभु श्रीराम इन्हें माफ नहीं करेंगे

अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा. अखिलेश ने कहा, सरकार आई तो सिख समाज को राजनीति में उचित भागीदारी दी जाएगी.

सपा ऑफिस में सिख सम्मेलन.
सपा ऑफिस में सिख सम्मेलन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 5:23 PM IST

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लखनऊ : समाजवादी पार्टी मुख्यालय में गुरुवा को सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया. अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सिख समाज की जमीन, सम्मान और अधिकारों की रक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा और सिख समाज को राजनीति में भी उचित भागीदारी दी जाएगी.

अखिलेश यादव ने कहा कि सिख समाज के जुड़ने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी. सिख समुदाय अपनी बहादुरी, मेहनत और समर्पण के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. देश और विदेश में सिख समाज ने अपने परिश्रम और साहस से जो पहचान बनाई है, उससे न केवल सिख समाज बल्कि पूरे देश का सम्मान बढ़ा है.

साइबर फ्रॉड पर सरकार को घेरा : अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश देश में साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. हाल ही में राजधानी लखनऊ के समिट बिल्डिंग में कार्रवाई हुई, लेकिन इसके अलावा भी लखनऊ समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में साइबर अपराधों के मामले दर्ज ही नहीं किए जाते. आज इंटरनेट के माध्यम से लोगों की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है.

सिद्धार्थनगर हत्याकांड का उठाया मुद्दा : अखिलेश यादव ने सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु क्षेत्र में संदीप यादव की हत्या का मामला भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में भाजपा विधायक के रिश्तेदार का नाम सामने आने के बावजूद 24 अप्रैल की घटना में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि यही भाजपा का जीरो टॉलरेंस है. भाजपा थाना चला रही है. पुलिस का एक ही काम रह गया है 'हथेली गरम, पुलिस नरम'.

भाजपा को न चंदा मिल रहा, न चढ़ावा : समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कौशांबी के एक परिवार को न्याय नहीं मिलने का भी आरोप लगाया. वहीं अयोध्या में मंदिर से जुड़े भूमि लेन-देन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर से सटे एक बड़े मंदिर की जमीन कितने में खरीदी गई और कितने में बेची गई, इसकी जानकारी अब जनता के सामने है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस बार भाजपा को न चंदा मिल रहा है और न चढ़ावा. राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी का मामला अब गांव घर-घर पहुंच गया है.

प्रभु श्रीराम माफ नहीं करेंगे : उन्होंने कहा, मर्यादा का पहला नाम श्रीराम है और दूसरा नाम संविधान है. भाजपा ने आस्था, संविधान और मर्यादा तीनों के साथ विश्वासघात किया है. हमें उम्मीद है कि राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले भी सामने आएंगे. यह सब इनके चरित्र का हिस्सा है. प्रभु श्रीराम इन्हें माफ नहीं करेंगे.

अयोध्या एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित जमीन का मुद्दा : अयोध्या एयरपोर्ट के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित किए जाने का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि समय-समय पर वे अयोध्या के किसानों से मिलते रहे हैं और किसानों ने उन्हें अपनी पीड़ा बताई है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उठाया, लेकिन सरकार ने किसानों की आवाज नहीं सुनी.

खाद संकट पर केंद्र सरकार पर हमला : अखिलेश यादव ने कहा कि खेती का हर काम समयबद्ध होता है. धान की रोपाई का समय चल रहा है, लेकिन किसानों को खाद उपलब्ध कराने की सरकार की क्या व्यवस्था है, यह किसी को पता नहीं है. उन्होंने कहा कि धान के बाद आलू, गेहूं, मसूर और सरसों की बुवाई भी शुरू होगी. यदि समय पर खाद उपलब्ध नहीं हुई तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. यदि प्रधानमंत्री अपना विमान ईरान में उतार देते तो देश के किसानों को खाद संकट का सामना नहीं करना पड़ता.

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