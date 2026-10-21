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अचानक फिर से अखिलेश यादव का जागा आजम प्रेम... क्या यह ओवैसी की एंट्री का इफेक्ट है?

रामपुर जेल में आजम खान से मिलेंगे अखिलेश यादव ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: यूपी की सियासत में रामपुर का अपना एक मुकाम है. चाहे नवाब खानदान के रूतबे की हो या आजम खान के दबदबे की हो. दोनों ने दशकों तक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपनी धमक दिखाई. कभी आजम के तंज भरे शेरों शायरी और बयानों की राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक चर्चा रहती थी. उन्होंने खुदके खानदान के साथ साथ चाहने वालों को भी विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंचा दिया. वक्त के साथ साथ जहां नवाब खानदान का दौर खत्म हो गया तो वहीं आजम खान के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं. लेकिन ओवैसी की रामपुर रैली के बाद अखिलेश यादव को उनकी अहमियत का पता चला और फिर 11 महीने बाद मुलाकात का प्लान बना. जानते हैं अचानक आजम की इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही.

22 अक्टूबर को अखिलेश आ रहे रामपुर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 22 अक्टूबर को रामपुर दौरे पर आ रहे हैं जहां वह जिला कारागार में बंद दिग्गज सपाई नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात करेंगे. सपा सुप्रीमो की इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं. क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की रामपुर में एंट्री ने समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है? इन्हीं सवालों का पक्ष-विपक्ष अपने हिसाब से जबाव दे रहा है. आजम से मिलेंगे अखिलेश (Video Credit; ETV Bharat) ओवैसी की रैली के साइड इफेक्ट बता दें कि आजम खान 17 नवंबर 2025 से रामपुर जिला जेल में बंद हैं. दो पैन कार्ड मामले में अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सात-सात साल की सजा सुनाई थी. तब से आजम खान और अब्दुल्ला आजम जेल में बंद हैं. लेकिन आजम खान-अखिलेश यादव की इस मुलाकात से पहले 18 अक्टूबर को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रामपुर की टांडा में एक जनसभा को संबोधित किया. जिसमें उन्होंने रामपुर की सभी विधानसभाओं में प्रत्याशियों उतारने का भी ऐलान किया. ओवैसी के इस दौरे को मुस्लिम मतदाताओं के बीच एआईएमआईएम की पैठ बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. ओवैसी की रैली का साइड इफैक्ट (Photo Credit; ETV Bharat) मुश्किल समय में दूरी