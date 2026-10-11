सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने किया पलटबार, बोले-अयोध्या सीट पर हमारा पवन ही काफी
जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर रविवार को गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र पहुंचे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 2:19 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर रविवार को गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र पहुंचे. यहां पर उन्होंने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें याद किया. जय प्रकाश नारायण की जयंती सपा धूमधाम से मना रही है. इसी सिलसिले में अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंचे थे. यहां पर उन्होंने समाजवादी नेता को याद किया. इसके बाद उन्होंने संबोधन किया. अयोध्या सीट को लेकर मुख्यमंत्री योगी की तरफ से दिए गए बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि उस सीट पर हमारा पवन ही काफी है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे-वैसे वार-पलटवार का सिलसिला भी तेज हो गया है. एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव को ललकारा था. कहा था कि अयोध्या सीट पर मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं. हिम्मत है तो अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं. दोनों में मुकाबला हो जाए. पता चल जाएगा किसमें कितनी क्षमता है.
मुख्यमंत्री के सीधे तौर पर दिए गए इस बयान को लेकर अब अखिलेश यादव भी पलटवार कर रहे हैं. अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी पहुंचने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री पहले अपना टिकट तो पक्का करें. उन्हें तो टिकट मांगना होता है. अपने आप लड़ नहीं सकते हैं. पहले टिकट लेकर आएं, हम फिर बात करेंगे. उन्होंने कहा कि अयोध्या सीट पर मुख्यमंत्री के लिए पवन ही काफी है. हवा के झोंके में सब उड़ जाएंगे. उन्होंने कहा कि आप सभी को पता है की अयोध्या सीट पर सबसे पहले प्रत्याशी किसने घोषित किया? पवन पांडे हमारा पहले से ही घोषित प्रत्याशी है और अगर मुख्यमंत्री अयोध्या से लड़ना चाहते हैं तो पहले टिकट लेकर आएं, फिर हम बताते हैं.
अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले तो वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं थे. काला चश्मा लगाकर मुख्यमंत्री बने पहुंच गए थे. ये तो सभी को पता ही है कि हाता किसे नहीं भाता.
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