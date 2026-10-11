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सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने किया पलटबार, बोले-अयोध्या सीट पर हमारा पवन ही काफी

सपा मुखिया अखिलेश यादव ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर रविवार को गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र पहुंचे. यहां पर उन्होंने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें याद किया. जय प्रकाश नारायण की जयंती सपा धूमधाम से मना रही है. इसी सिलसिले में अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंचे थे. यहां पर उन्होंने समाजवादी नेता को याद किया. इसके बाद उन्होंने संबोधन किया. अयोध्या सीट को लेकर मुख्यमंत्री योगी की तरफ से दिए गए बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि उस सीट पर हमारा पवन ही काफी है.

सपा मुखिया अखिलेश यादव (Video Credit; ETV Bharat) उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे-वैसे वार-पलटवार का सिलसिला भी तेज हो गया है. एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव को ललकारा था. कहा था कि अयोध्या सीट पर मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं. हिम्मत है तो अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं. दोनों में मुकाबला हो जाए. पता चल जाएगा किसमें कितनी क्षमता है.